The Umbrella Academy, facciamo un ripasso di cosa ricordare prima della terza stagione

Ecco tutto quello che dovete ricordare su The Umbrella Academy e sul destino degli Hargreeves prima dell’uscita della terza stagione su Netflix.

Finalmente la terza stagione di The Umbrella Academy uscirà su Netflix il 22 giugno e, con due anni di distanza tra una stagione e l’altra, il pubblico potrebbe voler fare un ripasso su alcuni degli sviluppi più importanti della serie. La prima stagione di The Umbrella Academy ha debuttato nel 2019, basata sulla sovversiva serie di fumetti di Gabriel Bá e Gerard Way dei My Chemical Romance.

Grazie allo stile audace dello show e alla sua visione unica di supereroi disfunzionali, The Umbrella Academy è diventata rapidamente un successo per Netflix.

Tra le ultime stagioni, Elliot Page ha annunciato su Instagram di essere trans e che i suoi pronomi sono lui/lei. Questo rappresenta un grande cambiamento per The Umbrella Academy, poiché in precedenza Page interpretava il personaggio femminile di Vanya Hargreeves. Tuttavia, sembra che il personaggio si evolverà insieme all’interprete: è stato infatti rivelato che Elliot Page interpreterà ora Viktor Hargreeves.

Nella prossima stagione, Viktor e i suoi fratelli, Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan) e Cinque (Aidan Gallagher), dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni. L’epico finale della seconda stagione ha riportato la Umbrella Academy dal 1963 a un 2019 molto diverso, molto probabilmente a causa della loro intromissione nella linea temporale.

Ecco tutto quello che dovete ricordare sulla Umbrella Academy prima di affrontare la terza stagione.

La Umbrella Academy è ora la Sparrow Academy

Il finale della seconda stagione di The Umbrella Academy vede gli Hargreeves affrontare l’Handler (Kate Walsh), sua figlia adottiva Lila (Ritu Arya) e tutta la forza della Commissione. Alla fine i fratelli vincono e riescono a usare una delle valigette della Commissione per viaggiare nel tempo e portarli dal 1963 al 2019.

Tuttavia, a causa della loro interferenza nel passato, gli Hargreeves tornano in una linea temporale drasticamente alterata in cui la Umbrella Academy è ora la Sparrow Academy, composta da un gruppo completamente diverso di protetti dotati di superpoteri e addestrati da un Sir Reginald Hargreeves ancora vivo.

Ben è vivo, ma diverso

L’unico volto familiare della Sparrow Academy è quello a cui gli Hargreeves pensavano di aver detto addio per sempre: il fratello Ben (Justin Min). Nella realtà da cui proviene la Umbrella Academy, Ben è morto quando erano bambini, anche se è rimasto nei paraggi per anni grazie ai poteri di Klaus di interagire con i morti.

Alla fine della seconda stagione, Ben sacrifica la sua esistenza spettrale per salvare Viktor e quindi il mondo. Per questo motivo, per la Umbrella Academy è un grande shock trovare il loro amato fratello vivo, con un nuovo taglio di capelli, una cicatrice sul viso e un atteggiamento combattivo che non corrisponde a quello del Ben che conoscevano.

Lila ha dei poteri

Nella scorsa stagione, la nuova nemica di Diego, Lila, si rivela essere uno dei 43 bambini nati misteriosamente e dotati di superpoteri della Umbrella Academy, proprio come gli Hargreeve. Nel finale della seconda stagione Lila scopre che Handler ha segretamente ordinato a Cinque di uccidere i suoi genitori quando lei aveva quattro anni per poter crescere la precoce Lila come sua figlia.

Il potere di Lila è unico: può assorbire ed esercitare i poteri di qualsiasi altro individuo dotato di superpoteri che si trovi nelle sue vicinanze. Quando Lila si rende conto che Handler l’ha sempre apprezzata solo per le sue capacità, Diego cerca di convincere Lila che il suo posto è nella Umbrella Academy. Se la giovane sarà sufficientemente persuasa o meno è una questione importante per la terza stagione, soprattutto dopo che ha concluso la seconda stagione scomparendo nella mischia del finale con una valigetta che viaggiava nel tempo.

The Handler è morta

L’Handler trascorre la seconda stagione di Umbrella Academy tramando la sua strada verso i vertici della Commissione, incastrando nel contempo Cinque e un trio di assassini della Commissione chiamati Gli Svedesi. Tutto ciò porta alla sua rovina, poiché l’ultimo Svedese rimasto (Kris Holden-Reid) si vendica della morte dei suoi fratelli uccidendola.

Vale la pena notare, tuttavia, che anche la prima stagione sembra concludersi con la morte dell’Handler, dopo che le hanno sparato in testa, mentre la seconda stagione rivela una placca metallica nel cranio che le ha salvato la vita. Sebbene sia possibile che la morte dell’Handler nella seconda stagione sia un’altra messinscena, sarebbe certamente difficile tornare indietro dal corpo crivellato di proiettili che la svedese si è lasciata alle spalle.

Reginald Hargreeves non è umano

Nel 1963 gli Hargreeves scoprono che il loro padre Reginald è un membro di un gruppo d’élite top-secret che lavora per plasmare il mondo dall’ombra – il Majestic 12. Spinto troppo in là dai suoi colleghi, Reginald apre in modo scioccante la cerniera della sua pelle per scoprire una creatura dall’aspetto mostruoso e fa a pezzi il Majestic 12.

La conclusione più probabile è che Reginald Hargreeves sia in realtà un alieno, in base alla sua ossessione per la Luna e ai vari accenni contenuti in The Umbrella Academy. Tuttavia, cosa voglia dalla Terra e dai suoi bambini dotati di superpoteri è del tutto sconosciuto.

Herb è a capo della Commissione

Pur essendo apparentemente un uomo timido, Herb (Ken Hall), un analista della Commissione che si trova in difficoltà, cospira coraggiosamente contro il nuovo regno di potere dell’Handler e si allea con Diego per aiutarlo a tornare dai suoi fratelli. Dopo la morte dell’Handler, Herb viene lasciato al controllo della Commissione come presidente ad interim del Consiglio di Amministrazione.

Con questo cambio di leadership e il massacro di centinaia di agenti della Commissione per mano di Viktor, inizia una nuova era. Non si sa come questa ridistribuzione del potere influenzerà gli Hargreeves e la stessa linea temporale della Umbrella Academy.

Harlan ha ancora dei poteri

Quando gli Hargreeves tornano nel 2019, Viktor cerca di convincere il loro nuovo interesse amoroso, Sissy (Marin Ireland), ad andare con loro nel futuro. Tuttavia, Sissy rifiuta per amore del figlio Harlan (Justin Paul Kelly). Sebbene Viktor salvi la vita di Harlan, sembra che gli lascino anche un residuo dei loro poteri: nel finale della seconda stagione lo si vede far levitare un oggetto nelle sue mani, anche dopo la sua partenza.

È molto probabile che Harlan torni alla Umbrella Academy in grande stile; da bambino nel 1963, sarebbe stato un adulto a tutti gli effetti nel 2019. Se il suo destino sarà affrontato o meno nella serie resta da vedere nella terza stagione di The Umbrella Academy di Netflix.