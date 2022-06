Alice in Borderland 2, la stagione si arricchisce di sei nuovi membri nel cast

Sei nuovi membri nel cast si uniranno all’attesissima seconda stagione di Alice in Borderland, thriller fantascientifico giapponese di successo di Netflix.

Sei nuovi volti si uniranno al cast della seconda stagione di Alice in Borderland. L’adattamento live-action di Netflix dell’omonima serie manga di Haro Aso ha debuttato sulla piattaforma di streaming nel 2020 con otto episodi nella sua prima stagione, una serie che ha fatto fatica a partire inizialmente, ma che in breve tempo poi ha trovato un bacino sempre più ampio di fan.

Alice in Borderland segue Ryōhei Arisu (Kento Yamazaki) e Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya), due personaggi alleati intrappolati in una Tokyo abbandonata e costretti a competere in giochi mortali. Non molto tempo dopo la prima stagione, la serie è stata rinnovata per la seconda stagione, che introdurrà una nuova serie di giochi pericolosi e ovviamente nuovi personaggi, visto le conseguenze della prima.

Con questi nuovi giochi arriva anche una nuova serie di membri del cast attesissimi dai fan, Comic Natalie ha riferito che sei attori si uniranno al cast della seconda stagione di Alice in Borderland, tra questi troviamo Yuri Tsunematsu che è stato scritturato per interpretare lo studente liceale Heiya, Tomohisa Yamashita è il “Re dei Club” Kyūma, Hayato Isomura invece è Banda, Kai Inowaki interpreta Matsushita, Katsuya Maiguma interpreta Yaba e Honami Satō è Kotoko.

I nuovi membri del cast di Alice in Borderland si uniranno a Yamazaki e Tsuchiya, che torneranno ovviamente per la seconda stagione.

Sebbene il gigante dello streaming abbia rinnovato la serie per una seconda stagione poco dopo l’uscita della prima stagione di Alice in Borderland, i fan hanno atteso i nuovi episodi per due anni grazie all’alta qualità della produzione, questo ovviamente è un dispiacere per il tempo di attesa, ma ci si aspetta che la seconda stagione sti alzando i suoi standard.

Alice in Borderland è stata generalmente accolta con favore al momento della sua uscita sia dal pubblico che dalla critica, ovviamente in seguito alcuni hanno paragonato la serie al successo globale di Netflix Squid Game, du cui stiamo aspettando l’attesissima seconda stagione in arrivo. La seconda stagione di Alice in Borderland debutterà a dicembre su Netflix.