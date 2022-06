Squid Game 2, rivelati i dettagli della seconda stagione tra cui un nuovo cattivo e il cas

Come ormai sappiamo Netflix annuncia ufficialmente l’arrivo della seconda stagione di Squid Game, mentre il creatore dello show Hwang Dong-hyuk svela i nuovi personaggi e quelli che ritorneranno.

Netflix annuncia che la stagione 2 di Squid Game ha ottenuto il via libera, una cosa che non ha stupito proprio nessuno visto l’enorme successo ottenuto, inoltre il creatore Hwang Dong-hyuk annuncia i nuovi personaggi e quelli che ritorneranno.

La prima stagione di Squid Game ha conquistato il mondo quando è arrivata su Netflix nel 2021. Da allora si sono scatenate le speculazioni su quando lo streamer avrebbe finalmente dato il via libera alla seconda stagione.

Il creatore di Squid Game, Dong-hyuk, da parte sua, è rimasto ampiamente ottimista durante le ipotesi sulla seconda stagione, lasciando intravedere occasionalmente ciò che ha in serbo per i fan. Ad aprile, Dong-hyuk ha dato una grande notizia quando ha confermato che il protagonista principale della prima stagione di Squid Game, Gi-hun, sarebbe tornato nella seconda stagione insieme al misterioso cattivo mascherato Front Man.

A maggio, l’ideatore di Squid Game ha offerto un’altra anticipazione dicendo che la seconda stagione avrebbe affrontato i temi della solidarietà, più avanti ha anche promesso che la seconda stagione di Squid Game sarebbe stata caratterizzata da “giochi migliori” rispetto a quelli della prima stagione.

Tutte queste anticipazioni sono state fatte in assenza di una conferma ufficiale di Squid Game 2 da parte di Netflix, ma ora lo streamer ha messo fine alla suspense annunciando che la seconda stagione è stata ufficialmente autorizzata. Inoltre, ha offerto un inquietante video teaser

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Ma non è tutto, è presente anche un messaggio di Dong-hyuk che offre alcuni aggiornamenti sulla nuova stagione.

Il messaggio di Dong-hyuk non rivela nulla di nuovo, ma conferma sviluppi già annunciati, come il ritorno di Gi-hun e del Front Man. Il messaggio parla anche di un “possibile” ritorno del reclutatore che nella prima stagione di Squid Game ha incastrato Gi-hun e gli altri concorrenti con il suo gioco apparentemente innocente del ddakji.

La rivelazione più grande di tutte è che il sinistro robot animato Young-hee ha un “fidanzato” di nome Cheol-su, che a quanto pare verrà presentato ai fan. La prima stagione di Squid Game ha ovviamente chiuso la porta a molte possibilità di ritorno dei personaggi, visto il numero di vittime.

Ma Gi-hun era naturale che tornasse come vincitore del gioco mortale, così come Front Man. A meno di strani intrecci tra gemelli identici e segreti di una soap opera, sembra improbabile che le star della prima stagione di Squid Game come Park Hae-soo, Jung Ho-Yeon o Anupam Tripathi tornino per la seconda stagione. C’è però la possibilità che Wi Ha-joon torni a vestire i panni di Hwang Jun-ho, visto che il destino del personaggio è stato mantenuto ambiguo.

Naturalmente Netflix sta tenendo segreto gran parte di ciò che accadrà nella seconda stagione di Squid Game, inoltre, non sono ancora pronti ad annunciare la data della première, tutto ciò che Dong-hyuk ha detto a questo proposito è che prevede il 2023 o il 2024 come data di uscita.

I fan potrebbero essere ancora all’oscuro di cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Squid Game, o anche di quanto dovranno aspettare, ma almeno ora sanno con certezza che la seconda stagione si farà e hanno avuto un piccolo assaggio di ciò che li aspetta.