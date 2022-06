Snowpiercer, la serie è stata cancellata non arriverà mai la stagione 5

Snowpiercer si ferma: TNT ha deciso di cancellare la serie post-apocalittica con Jennifer Connelly e Daveed Diggs dopo la quarta stagione.

TNT ha cancellato Snowpiercer dopo la quarta stagione. La serie televisiva, un thriller distopico post-apocalittico è basata sull’omonimo film di Bong Joon-ho del 2013 e sulla graphic novel Le Transperceneige di Jacques Lob, Benjamin Legrand e Jean-Marc Rochette del 1982, che ha ispirato il film.

La serie è stato presentato in anteprima nel maggio 2020, trasportando il pubblico nell’anno 2026, dove gli ultimi rimasti dell’umanità girano continuamente intorno alla landa ghiacciata di un mondo a bordo dell’omonimo treno di lusso. Snowpiercer vede tra i membri principali del cast Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Iddo Goldberg e Susan Park, mentre nelle stagioni successive si aggiungeranno attori come Steven Ogg, Rowan Blanchard, Sean Bean, Chelsea Harris e Archie Panjabi.

Nel corso delle sue tre stagioni, Snowpiercer ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica. Alcuni hanno lodato il mistero fantascientifico centrale della serie e la sua riflessione critica sul classismo, l’iniquità sociale e la politica di sopravvivenza. Altri, invece, si sono lamentati delle modifiche apportate al materiale di partenza.

Nonostante l’accoglienza tiepida, la serie è stata apprezzata dal pubblico in parte grazie alla sua trasmissione in streaming su Netflix. Per questo motivo, Snowpiercer è stato confermato per la quarta stagione prima ancora che la terza venisse trasmessa, anche se ora sembra che la prossima stagione sarà l’ultima di Snowpiercer.

Un nuovo comunicato di Deadline conferma che TNT ha ufficialmente cancellato Snowpiercer dopo quattro stagioni. La notizia è stata confermata quando le alternative lavorative del cast sono emerse durante la produzione della quarta stagione di Snowpiercer, attualmente in corso in Canada. Ma la TNT non le ha accettate, lasciando che gli attori si dedicassero ad altre opportunità.

Un portavoce del network ha dichiarato di essere orgoglioso dei risultati ottenuti da Snowpiercer nel corso degli anni e dell’impatto duraturo che lo show avrà sul suo genere. La data di uscita della quarta stagione finale di Snowpiercer non è ancora stata specificata.

La notizia arriva dopo l’annuncio che la TNT e la TBS si sarebbero ritirate dallo sviluppo di serie sceneggiate sotto la nuova casa madre Warner Bros. Discovery. Un tempo TNT ospitava una moltitudine di serie originali popolari, tra cui Claws, L’alienista, Saving Grace, Major Crimes, The Last Ship e Falling Skies. Però dopo il ridimensionamento si è ridotta a due soli show: Animal Kingdom, che domenica rilascerà la sua sesta stagione finale, e Snowpiercer, che ora è stato cancellato.

Questo segna definitivamente la fine di un’era per TNT, mentre WBD sta valutando la strategia del canale per il futuro.

In questo momento non sembra probabile che i creatori della serie vogliano vendere Snowpiercer altrove nel tentativo di rilanciare la serie. Naturalmente, grazie al suo ricco materiale di partenza, ci sono ancora molte storie da cui attingere, ma la quarta stagione sembra ancora il finale più logico.

Dopo il finale a rischio della terza stagione, gran parte della quarta sarebbe dedicata a spiegare la misteriosa esplosione del razzo avvistato da Melanie, ma considerando che i produttori sanno già che la quarta stagione sarà l’ultima di Snowpiercer, probabilmente useranno il tempo a disposizione per dare alla serie un finale adeguato.

La terza stagione si è conclusa solo pochi mesi fa, quindi logicamente non è prevista una data di uscita per la quarta stagione di Snowpiercer. Se le cose non saranno affrettate, la serie andrà in onda all’inizio del 2023.