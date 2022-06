Stranger Things 4, Eddie trasforma il classico stereotipo del cattivo ragazzo

“Quest’anno è il mio anno. Lo sento”. E lo è davvero, Eddie Munson si è rivelato uno dei personaggi più amati di Stranger Things 4 abbattendo lo stereotipo del cattivo ragazzo.

Il ritorno di Stranger Things 4 è stato segnato una serie di novità interessanti, più sangue e alcuni intriganti volti nuovi accanto al già amato cast. Una delle aggiunte all’ultimo capitolo della serie è stato nientemeno che Eddie Munson, interpretato dall’attore di Game of Thrones Joseph Quinn. Il personaggio, un cattivo dal cuore buono, si è già guadagnato l’approvazione dei fan dopo l’uscita del primo volume della nuova stagione.

Il motivo per cui Eddie è così attraente per l’originale Netflix è che inizia come una specie di ragazzaccio del liceo, ma sovverte rapidamente il titolo mostrando il suo lato più gentile. Quando gli spettatori lo vedono unirsi al gruppo nella lotta contro Vecna, si rendono conto che sotto l’estetica da metallaro e le osservazioni sarcastiche, il personaggio può essere anche molto affascinante.

All’inizio della quarta stagione, Eddie ci viene presentato nella scena della mensa, dove Mike (Finn Wolfhard) e Dustin (Gaten Matarazzo) siedono con la cricca di Dungeons and Dragons, propriamente nota come Hellfire Club. Già dopo poche parole del dialogo del nuovo personaggio sulla demonizzazione di D&D, si capisce che è un elemento intimidatorio non solo per il suo gruppo, ma anche per il resto del corpo studentesco.

Gettando un’ombra su tutte le attività stereotipate della scuola, afferma che la conformazione è la vera causa del male tra i ragazzi, non il gioco che gli piace fare con i suoi amici. Da questa affermazione possiamo già capire che è contrario alle norme della società e non ha paura di esprimere il suo punto di vista.

Nonostante gli spettatori abbiano pensato che il personaggio non fosse altro che un tipico stramboide, non hanno potuto fare a meno di cambiare idea dopo aver assistito alla seconda interazione di Eddie ritratta sullo schermo. Quando incontra il capitano delle cheerleader Chrissy Cunningham (Grace Van Dien) per vendere droga in mezzo al bosco, lei è evidentemente terrorizzata e lui lo percepisce.

Invece di fare l’idiota con lei, cerca di metterla a suo agio condividendo il suo apprezzamento per le sue capacità di cheerleader nel suo modo beffardo. Di conseguenza, lei inizia a ridere e gli dice: “Sai, non sei come pensavo che fossi”.

Questo sì che è un segno di un bravo ragazzo che si nasconde sotto la maschera del cattivo: la capacità di immedesimarsi in un’altra persona in un momento di difficoltà, nonostante appartenga alla folla popolare che non ti piace, è una qualità che Eddie dimostra chiaramente nel corso della stagione.

In seguito all’insolito legame tra lui e Chrissy, quest’ultima si reca a casa sua nel corso della giornata per cercare di evitare i sinistri incontri che ha avuto con Vecna. Tuttavia, quando le cose sembrano andare per il verso giusto, Chrissy viene improvvisamente uccisa dal mostro e Eddie diventa il principale sospettato del suo omicidio.

Ovviamente terrorizzato, scappa e cerca di essere il più distante possibile da tutti. Dopotutto, i suoi compagni di classe credono che sia uno psicopatico a causa del modo in cui si presenta alla Hawkins High. Se è già una figura sinistra, spacciatore di droga e coinvolto nella squadra D&D (che spesso viene fraintesa per una setta), perché non dovrebbe essere la persona perfetta da incolpare per un attacco così orrendo?

La verità è che chi conosce Eddie solo da lontano non riesce a cogliere le sue caratteristiche redimibili. Tuttavia, coloro che lo conoscono davvero (come Dustin, lo zio di Eddie, e i suoi compagni di band) sono convinti che non sia in grado di infliggere il male che la gente suppone.

Questa convinzione è espressa persino nell’articolo che Nancy scrive per il giornale, in cui si dice che Eddie è stato ingiustamente colpevolizzato dall’efferato omicidio. Mentre il nuovo personaggio si affida a Dustin e ai suoi amici per sfuggire ai radar della polizia, gli spettatori possono capire perché non dovrebbe essere accusato di essere un serial killer o continuare a essere etichettato in modo negativo da chi non lo conosce personalmente.

Eddie può essere un duro all’esterno, ma in realtà sa essere spassoso nei momenti di tensione (come nella scena con Chrissy) e si impegna apertamente per aiutare chi gli sta intorno. Sebbene non sia mai stato vicino a Steve (Joe Keery) o a Nancy (Natalia Dyer) prima d’ora, confida che loro vendicheranno Vecna e lo proteggeranno dalle autorità e dalla squadra di basket in cerca di vendetta dopo la morte di Chrissy.

Non solo si fida di loro, ma cerca persino di dare una mano a Steve in diverse occasioni. Quando i ragazzi più grandi rimangono intrappolati nel Sottosopra è il primo a colpire il mostro quando Vecna stava per uccidere Steve per strangolamento.

Oltre a essere terrorizzato dalla creatura soprannaturale, Eddie non ci ha pensato due volte a salvare i suoi coetanei, il che non fa che rafforzare il fatto che non è la persona cattiva che si ritiene. Oltre ad attaccare Vecna, il personaggio cerca anche di dare una mano a Steve nel suo tentativo di tornare insieme a Nancy.

Anche se Eddie non è a conoscenza del passato dell’ex coppia, è sincero nel condividere i suoi pensieri sul fatto che Steve e Nancy provano qualcosa l’uno per l’altra, il fatto che il personaggio incarni il fandom sullo schermo e cerchi di fare da tramite è un ulteriore motivo di attrazione per gli spettatori di Stranger Things.

Tuttavia, ora che molti fanno il tifo per la nuova aggiunta all’ensemble dopo aver visto il personaggio evolversi nell’arco di sette episodi, non possono fare a meno di temere per il suo destino alla fine della stagione. Poiché all’inizio di luglio sono previsti altri due episodi della quarta stagione, i fan hanno la sensazione che Eddie potrebbe non arrivare alla quinta stagione.

Questa preoccupazione per un personaggio introdotto di recente in una serie già affermata dimostra che Eddie è diventato qualcosa di più del semplice fanatico di D&D che la comunità di Hawkins condanna.

Grazie alle occasioni in cui mostra empatia e cura per i suoi compagni, ha superato il titolo di cattivo ragazzo dimostrando il suo buon cuore e dandoci il necessario sollievo comico nel mezzo di eventi terrificanti.