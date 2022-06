Stranger Things 4, i creatori accennano al destino di Steve nella parte 2

I creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, svelano il destino di Steve Harrington, amato dal pubblico, nella prossima stagione 4, parte 2.

(*Attenzione: SPOILER MAGGIORI per la quarta stagione di Stranger Things, parte 1*)

I creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, svelano il destino di Steve Harrington nella quarta stagione, parte 2. La serie di successo di Netflix ha finalmente fatto il suo atteso ritorno il 27 maggio con i primi 7 episodi della stagione dopo aver subito anni di contrattempi nelle riprese.

La seconda parte della stagione 2 di Stranger Things arriverà il 1° luglio con gli ultimi 2 episodi, una conclusione già molto attesa dagli spettatori a poche settimane dalla fine. Questa stagione è stata finora la più terrificante e ricca di azione, e l’intensità sembra solo aumentare verso la sua conclusione.

Questa intensità ha portato gli spettatori di Stranger Things a chiedersi chi potrebbe non uscire vivo da questa stagione, un personaggio è in cima ai pensieri di molti: Steve (Joe Keery). Il personaggio ha avuto un arco di redenzione nella prima stagione di Stranger Things che lo ha reso uno dei personaggi più amati della serie.

Il suo arco narrativo come babysitter nella seconda stagione di Stranger Things non ha fatto altro che approfondire il legame tra Steve e il pubblico, che ha continuato a chiedere sempre di più all’adolescente dai capelli iconici. È riuscito a uscire indenne da ogni stagione, nonostante le molte battaglie perse, come ama sottolineare Dustin Henderson (Gaten Matarazzo).

Tuttavia, gli spettatori hanno tenuto il fiato sospeso per tutta la quarta stagione di Stranger Things, quando Steve ha corso alcuni rischi terribili nel Sottosopra. Ora, Matt e Ross Duffer si sono aperti un po’ sul destino di Steve negli ultimi due episodi della stagione.

In una conversazione con TVLine, i creatori di Stranger Things hanno colto l’occasione per approfondire le ferite subite da Steve a causa dei Demobat del Sottosopra. Alla domanda se i fan debbano essere preoccupati per Steve, rispondono:

Matt: Tutti sono sempre preoccupati per Steve. Mi piace. In qualche modo dobbiamo sempre colpire Steve e sicuramente i Demobat hanno fatto un ottimo lavoro piuttosto bene in questa stagione.

Ross: “Mi sembra sbagliato dire “eccitato”, ma sono eccitato dal fatto che la gente sia preoccupata. E dovrebbero essere preoccupati per gli ultimi due episodi della quarta stagione”.

Non è la prima volta che i fratelli Duffer accennano alla morte di un personaggio importante per il finale della quarta stagione di Stranger Things, anche se l’enfasi su Steve è senza dubbio sconvolgente per i suoi fan. Il produttore Shawn Levy ha già detto che avrebbe abbandonato la serie se Steve fosse morto, il che ha fatto sembrare impossibile che accadesse.

Ora sembra che i fratelli Duffer abbiano rimesso tutte le carte in tavola in vista di questo finale ricco di suspense e di azione. Con Steve attualmente bloccato nel Sottosopra, le sue probabilità non sono molto favorevoli, soprattutto con Nancy (Natalia Dyer) in grave pericolo.

Gli ultimi due episodi della quarta stagione di Stranger Things si preannunciano come il più grande evento della serie finora. I personaggi di tutte e tre le storyline principali sono più in pericolo che mai e non c’è una chiara soluzione in vista.

I fratelli Duffer hanno già fatto intendere che non ci sarà un lieto fine, il che potrebbe confermare ulteriormente che qualcuno non tornerà da questa stagione. Vecna è il cattivo più potente del Sottosopra e sembra che non si fermerà presto, soprattutto con Undici (Millie Bobby Brown) che sta ancora lottando per recuperare i suoi poteri.

La quarta stagione di Stranger Things, parte 2, è un evento imperdibile, soprattutto per coloro che vogliono sapere se Steve arriverà ancora una volta indenne alla quinta stagione di Stranger Things.