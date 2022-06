The Boys 3, la bomba innescata sta per esplodere e non siamo pronti.Recensione episodio 4

Siamo arrivati a metà della terza stagione di The Boys e come promesso fin dall’inizio, gli spargimenti di sangue non sembrano placarsi, anzi.

Tra l’apertura della terza stagione di The Boys con Termite che esplode maniera spettacolare attraverso il pene del suo amante, l’imminente “Herogasm” nell’episodio 6 e la morte per mezzo di dildo in “Il glorioso piano quinquennale”, lo showrunner Eric Kripke sta mettendo la tutti gli elementi che aveva promesso e anticipato.

Cos’altro ci aspettavamo da uno show che cerca continuamente di superare se stesso? Come potrebbe spiegare l’ufficio marketing della Vought International, il sesso vende e, come chiederebbe Trash de Il ritorno dei morti viventi, sesso e morte sono ancora meglio. The Boys non ha ancora deluso nel trovare modi nuovi e creativi per mescolare piacere e punizione in modi allegramente smaccatamente poco televisivi.

Benvenuti a un altro episodio del programma di supereroi più oscenamente divertente di Prime Video.

Anche se nel quarto episodio ci sono successi più significativi dal punto di vista narrativo tra tutte le carneficine con giocattoli sessuali e i sanguinosi smembramenti. Qualunque sia la vostra esitazione riguardo al fatto che Butcher torni a immergersi nelle stesse acque per altre risse alimentate dalla vendetta, i personaggi che lo circondano elevano le sottotrame in corso.

Kimiko (Karen Fukuhara) vive un’esperienza straziante quando Butcher la sguinzaglia per un lavoro di assassinio come un animale in gabbia. Hughie (Jack Quaid) affronta un enorme conflitto morale quando assapora un potere illimitato per una volta nella sua vita. Si può simpatizzare con M.M. (Laz Alonso) che cerca di tenere insieme i Butcher’s Boys nonostante i migliori (o, credo, peggiori) sforzi del suo spietato leader.

Il team di sceneggiatori di Kripke sta facendo uno splendido lavoro per trovare reazioni più umane da esplorare rispetto alla mentalità del fumetto che punta tutto sulla cattiveria cartoonesca dei “super”.

La più grande lamentela finora espressa su The Boys da coloro che sono ancora alla periferia di questo adattamento “tutta violenza, nessun rimorso” è il suo concentrarsi su una cattiveria narrativa più che cupa. “Il glorioso piano quinquennale” non si oppone a nessuna di queste affermazioni, mentre i criceti dotati di superpoteri sbranano le guardie di sicurezza russe e i porci boss della malavita vengono impalati dal giocattolo del piacere a tema di Black Noir (Nathan Mitchell).

La differenza è che The Boys sta facendo meglio di episodio in episodio, enfatizzando le conseguenze degli attacchi violenti e le reazioni emotive ai cadaveri che si accumulano a dismisura. Starlight (Erin Moriarty), Hughie e Kimiko sono tutti sensibilmente cambiati dalla vista di un cadavere: ognuno di loro si trova in una situazione diversa.

The Boys si afferma come molto più di un’esibizione di barbari atti di violenza casuale compiuti dagli antieroi più sadici del mondo, il che aggiunge un elemento di coinvolgimento alla terza stagione che finora non era stato così importante.

Patriota (Antony Starr), invece, continua la sua parata di depravazione come uno dei più grandi e carismatici cattivi della televisione moderna. Starr interpreta una divinità intoccabile con un sorriso egomaniaco che farebbe innervosire Freddy Krueger, e la dinamica si trasforma in modo ancora più grandioso perché Stan Edgar (Giancarlo Esposito) viene finalmente distrutto.

L’acquisizione ostile della Vought International da parte di Patriota attraverso la manipolazione di Victoria Neuman (Claudia Doumit) è, secondo le parole dello stesso Butcher, “f*ttutamente diabolica”. Nessuno sta vendendo un atteggiamento diabolico come Starr in questo momento, che si tratti di Patriota che castra Hughie usando Starlight per una relazione pubblicitaria o che diventi il dittatore de facto dei Sette. “Il glorioso piano quinquennale” lancia una bomba, e non saremo pronti per le conseguenze.

Possiamo anche soffermarci a riconoscere il merito di Giancarlo Esposito che recita un ruolo dominante in contrapposizione a quello di Patriota. Pochi interpreti potrebbero sfidare la qualità di Starr, degna di un Emmy. Patriota e Edgar si scambiano battute psicologiche nella sala del consiglio di amministrazione della Vought Tower, la battaglia di ingegno più dolce che abbiamo visto in una rivalità già eccezionale tra i due pilastri della Vought.

Edgar è ancora il figlio d’arte più glaciale nella stanza, nonostante le minacce fisiche e l’americanismo da incubo di Patriota. L’unico problema potrebbe essere che il procedimento d’indagine messo in atto da patriota potrebbe portare a minori apparizioni di Edgar, perché Esposito è una delle armi più potenti dello show.

Naturalmente, i Boys sarebbero ancora a posto grazie alla mancanza di pericolosi drammi all’interno di tutte le fazioni. Sia i Sette che i Boys sono in crisi sotto la guida di Patriota e Butcher.

“Il glorioso piano quinquennale” incrina i rapporti tra i membri della rosa di Butcher, che M.M. avverte essere irreparabili, mentre Starlight e la regina Maeve (Dominique McElligott) si preparano a un ammutinamento con l’aiuto dell’arma segreta di Butcher (ancora da ottenere).

I personaggi sopportano torture strazianti, si vedono sbattere in faccia i loro fallimenti, vengono rimessi in piedi e poi ricacciati a terra – eppure The Boys non parla di disperazione. È incredibile come quest’ultimo episodio faccia salire la tensione in modo così aggressivo e prometta che entrambe le parti combatteranno finché non rimarrà nulla sul campo di battaglia.

Hughie per Starlight, Starlight per Hughie, Butcher per Ryan, Frenchie per Kimiko, Patriota per se stesso, Abisso (Chace Crawford) per il suo posto nei Sette, A-Train (Jessie T. Usher) per il suo attivismo tardivo – Kripke sta preparando ancora di più la polvere da sparo, che sta già scoppiando.

Questo episodio è un capolavoro nell’adattamento dei due mondi di The Boys e di come adattare il fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson alla televisione. Gli sviluppi della V24 sono un’introduzione più convincente dei superpoteri nella squadra di Butcher. Tuttavia, lo showrunner Eric Kripke riconosce ancora il potere di ricreare scene iconiche come l’uccisione di Blarney Cock da parte di Hughie.

Patriota continua i suoi paralleli trumpiani con una guerra contro la stampa libera, in quanto i commenti non fanno altro che alimentare le proteste contro la tossicità che ha infettato il rancido sogno americano. Questi sono i The Boys che conosciamo e amiamo: condannabili per le parole, implacabilmente brutali e terribilmente rozzi e non hanno intenzione di fermarsi.