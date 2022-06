Obi-Wan Kenobi, lo show perde il ritmo nonostante un coraggioso salvataggio. Recensione episodio 4

L’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi fa oscillare i suoi ingranaggi in una missione di salvataggio fin troppo conforme alle regole del gioco, sembra una messa in scena per l’atteso finale.

Dopo un eccellente terzo episodio che ha portato l’ex maestro Jedi faccia a faccia con il padawan che credeva morto, il quarto episodio di Obi-Wan Kenobi gira a vuoto nonostante sia incentrato su un’emozionante missione di salvataggio. Disney+ ha da tempo problemi di ritmo con le sue serie evento, a partire dalla prima di WandaVision nel 2021. Obi-Wan Kenobi non fa eccezione.

La serie si è dimostrata efficace nell’espandere personaggi come Leia e il Jedi protagonista, ma la sua reticenza a esplorare ulteriormente Darth Vader durante quest’epoca sta ostacolando quello che altrimenti potrebbe essere un buono spettacolo.

L’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi vede il Jedi ancora provato dal duello con Vader su Mapuzo, mentre la Tala di Indira Varma lo porta in una roccaforte della ribellione per farlo guarire in una vasca di bacta. Nonostante sia gravemente ferito, Obi-Wan insiste per salvare Leia e insieme alla donna si dirige al quartier generale dell’Inquisitore per salvare la giovane principessa.

Tala sfrutta la sua influenza come ufficiale imperiale per far entrare Obi-Wan nella Fortezza Inquisitorius, ma il trio è costretto a lottare per uscire quando la Terza Sorella Reva fa sentire tutto il peso dei suoi poteri (e il suo rancore verso Obi-Wan) sui Jedi.

Dopo che Obi-Wan e Vader sono venuti alle mani nell’episodio precedente, Obi-Wan Kenobi fatica a superare se stesso nell’ultimo episodio, sottolineando un problema più ampio con molte delle serie Disney. Mentre Obi-Wan Kenobi si dirige verso il confronto finale, si ha la sensazione che l’episodio 4 stia girando a vuoto, soprattutto dopo aver separato i due personaggi che hanno più da imparare l’uno dall’altro.

Guardare una giovane Leia e un Obi-Wan ormai rodato legare nell’episodio 3 ha rivelato nuovi strati emotivi alla saga di Star Wars, che hanno aiutato la serie a dare l’impressione di aggiungere qualcosa di significativo al franchise in generale.

Con la separazione dei due, però, l’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi si trasforma in una missione di salvataggio da manuale, con un finale per lo più prevedibile che sembra una messa in scena per il duello finale.

Nonostante si tratti di una buona missione di salvataggio nel classico stile Star Wars, l’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi presenta una trama relativamente poco incisiva. Visivamente, la roccaforte imperiale di Fortress Inquisitorius è un luogo suggestivo e sinistro da esplorare, ma la serie di Star Wars ha ancora una volta l’impressione di procedere per tentativi fino ad arrivare alla parte che il pubblico sta aspettando.

Con i 39 minuti di durata dell’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi (il più breve finora), si ha la sensazione che possa essere stata letteralmente sprecata, facendo sorgere spontanea la domanda sul perché questa serie non sia potuta diventare un film. La risposta più ovvia è Disney+.

Mentre lo streamer continua a sperimentare i modelli di rilascio di molti dei suoi show, il ritmo è diventato un problema importante per la casa streaming di Topolino, un problema che chiunque abbia familiarità con quest’epoca televisiva dovrebbe essere ormai abituato. Le stagioni di dieci episodi sono pubblicizzate come film di dieci ore e Obi-Wan Kenobi sembra certamente rientrare in questa descrizione.

Tuttavia, dato che la Disney insiste affinché lo streamer sia la destinazione di contenuti premium come questo, a volte sembra che la brevità e il ritmo siano sacrificati per il numero di abbonati.

Nonostante queste lamentele, Obi-Wan Kenobi mantiene un certo slancio positivo mentre si dirige verso gli ultimi due episodi. C’è ancora la questione dell’osso duro di Reva da mettere a confronto con il Jedi di McGregor. Rifiutarsi di abbattere la sua nave alla fine dell’episodio è certamente nell’interesse di Vader, che vuole mantenere in vita il suo ex maestro, ma c’è l’ipotesi di fondo che Reva speri anche di affrontare il personaggio di McGregor per qualche motivo ancora segreto.

Questa è forse la parte più interessante di Obi-Wan Kenobi, ma sembra che lo show se ne stia veramente rendendo conto.

Obi-Wan Kenobi sembra in gran parte disinteressato a esplorare Vader e la Terza Sorella Reva al di là della loro associazione con i Jedi. L’Inquisitore di Ingram è un personaggio affascinante, soprattutto nel contesto più ampio dell’Impero, ma la riluttanza dello show a esplorare questo aspetto, concentrandosi invece su personaggi che il pubblico conosce già, sottovaluta il pubblico curioso di Star Wars.

È necessario trovare un equilibrio tra l’espansione del vecchio e l’offrire agli spettatori qualcosa di nuovo di cui interessarsi, sfortunatamente, Obi-Wan Kenobi si concentra principalmente su cose che il pubblico già conosce, compromettendo gran parte di ciò che potrebbe rendere questo show davvero eccitante.

Naturalmente, Obi-Wan Kenobi e Star Wars sono più che capaci di offrire un episodio teso ed emozionante e questa puntata non è da meno, anche se la ‘forza’ è decisamente venuta meno, lasciando il pubblico un po’ annoiato verso la fine.

Tuttavia, è difficile non avere la sensazione che la maggior parte del materiale intrigante sia stato lasciato in disparte a favore del fan service. Il duello tra Darth Vader e Obi-Wan è l’evento principale, ma la serie è talmente incentrata su questo aspetto che non riesce a esplorare le sfumature dell’epoca in cui è ambientato.

Come gli episodi che lo precedono, l’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi è solamente un buon prodotto di alta qualità, ma in una serie così concentrata su ciò che verrà, l’ultimo show di Star Wars rischia di rendere un cattivo servizio al suo pubblico.