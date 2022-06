Obi-Wan Kenobi, la serie giustifica la sua esistenza con un’entrata in scena stellare. Recensione episodio 3

L’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi approfondisce la mitologia emotiva di Star Wars e giustifica l’esistenza della serie al di là della semplice crescita del franchise.

La metà di Obi-Wan Kenobi arriva con l’episodio 3, offrendo il primo di un atteso incontro/scontro e approfondendo la mitologia emotiva del franchise di lunga durata. Mentre i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi hanno faticato a giustificare la loro esistenza al di là della crescita del franchise, l’ultimo esamina il rapporto nascente tra Leia e Obi-Wan, ampliando al contempo i temi del lutto e del trauma generazionale con effetti strazianti.

L’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi riprende proprio da dove si era interrotto l’episodio 2, con Obi-Wan e Leia su una nave da trasporto in viaggio verso il sistema minerario di Mapuzo. Durante la permanenza sulla nave, Obi-Wan cerca di entrare in contatto con Qui-Gon e sente le voci del suo ex maestro, di Yoda, di Reva e dello stesso Anakin.

Ben presto, però, Obi-Wan e Leia si ritrovano ad attraversare un nuovo paesaggio nel tentativo di lasciare il pianeta e sfuggire alle grinfie dell’Impero.

Naturalmente, alcuni segmenti del fandom trovano qualsiasi cosa di cui lamentarsi ed è difficile discutere dell’ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi senza affrontare questi aspetti.

Chiunque abbia prestato attenzione al fervore che circonda l’uscita di Obi-Wan Kenobi ha sicuramente visto la risposta di Star Wars all’infondata ondata di razzismo nei confronti del personaggio di Moses Ingram, Reva. Nonostante non abbia molto da fare nell’episodio, Ingram continua a dimostrare che i denigratori si sbagliano, sia per essere nelle grazie di Vader, sia per essere un cattivo formidabile.

I migliori cattivi dello schermo sono quelli che sono spinti da esigenze personali e Reva lo è certamente: cerca di compiacere Vader, di guadagnarsi il titolo di Grande Inquisitore e di portare a termine la sua vendetta contro Obi-Wan. Naturalmente, quando si scontra con le resistenze dei suoi colleghi Inquisitori (tra cui il Quinto Fratello di Sung Kang), ottiene comunque il suo scopo.

Oltre all’esasperante contrapposizione con Ingram, c’è stata anche una reazione negativa all’introduzione di Leia Organa e al modo in cui è stata ritratta nella serie. Tuttavia, l’interpretazione di Vivien Lyra Blair della giovane principessa è in linea con quanto si è appreso sul personaggio nel corso degli anni. La sua capacità di ragionare con la testa quando cavalca con gli stormtrooper tra le colline di Mapuzo ricorda la forza di sfida di Carrie Fisher nella trilogia originale. Ed è il rapporto di Leia con Obi-Wan, che lei chiama Ben, a guidare gran parte dell’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi è una serie sul dolore, una serie sulle cose che si tramandano di generazione in generazione, sia all’interno delle famiglie sia da parte di coloro che si trovano nella loro orbita. Che si tratti di traumi o della Forza stessa, queste cose hanno il potere di plasmare il modo in cui questi personaggi vedono il mondo e gli altri.

McGregor con questa interpretazione fa uno dei suoi lavori migliori: la sua esperienza con Anakin influenza chiaramente il modo cauto in cui interagisce con Leia. Il Jedi non può fare a meno di essere incantato della giovane principessa, anche se è reticente ad ammetterlo. Quando Leia si interroga ad alta voce su sua madre e suo padre, Obi-Wan Kenobi raggiunge una genuina risonanza emotiva che solo un franchise con la lunga storia di Star Wars può raggiungere.

Se la resa dei conti di Obi-Wan con Vader è stato l’aspetto più atteso dell’ultima serie di Star Wars, la sorpresa più inaspettata è stato il modo genuino in cui gli ultimi tre episodi hanno esplorato questi temi in modo così abile, aggiungendo profondità dove sembrava che non si potesse trovare molto di più. Da Anakin che appare nel deserto come una visione incappucciata a Obi-Wan che riflette sul fratello perduto da tempo, lo show (e il franchise in generale) sta esplorando le conseguenze della violenza dell’Impero in modi estremamente profondi.

Infine, in una straordinaria sequenza culminante, la violenza dell’Impero viene messa in piena luce quando Obi-Wan decide di affrontare direttamente il suo dolore mentre Vader arriva su Mapuzo. “Cosa sei diventato?” chiede Obi-Wan al suo ex padawan. La domanda potrebbe essere rivolta sia a Fener che a Kenobi.

Dopo un decennio, cosa sono diventati entrambi, se non dei gusci del loro vecchio io, devastati dal dolore fisico e mentale? Obi-Wan Kenobi non cerca ancora di dare una risposta a questa domanda, ma certamente la pone per essere esplorata nel prosieguo. Mentre i primi due episodi della serie si sentivano ostacolati dall’eredità che li aveva preceduti, il terzo episodio dà finalmente l’impressione che il franchise stia nuovamente mostrando i denti.

Dal punto di vista della storia, la serie si limita a completare gran parte di ciò che era già noto in precedenza, ma dal punto di vista emotivo, Obi-Wan Kenobi serve ad aggiungere maggiore profondità ai personaggi più amati e a gratificare sia i fan di lunga data che gli spettatori occasionali del franchise di Star Wars.