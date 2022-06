Stranger Things 4 Parte 2, grandi rivelazioni annunciate dall’attore di Vecna

Dopo il sorprendente finale di Stranger Things 4, volume 1, l’attore che interpreta Vecna dello show ha anticipato rivelazioni ancora più importanti in arrivo negli episodi del volume 2.

L’attore di Vecna di Stranger Things, Jamie Campbell Bower, ha anticipato un’importante rivelazione nel secondo volume della quarta stagione. L’omaggio di Matt e Ross Duffer alla nostalgia degli anni ’80 ha debuttato con la stagione 3 su Netflix nel 2019 e, dopo la battaglia culminante al centro commerciale Starcourt, la morte di Billy Hargrove (tra gli altri) e il presunto sacrificio di Jim Hopper, un’impotente Undici e i Byer decidono di lasciare Hawkins e trasferirsi nella soleggiata California.

La produzione della quarta stagione è cominciata all’inizio del 2020, prima di subire mesi di ritardo a causa della pandemia di coronavirus.

Dopo un’attesa di quasi tre anni, la stagione 4 volume 1 di Stranger Things ha riportato lo show con episodi di grande impatto il 27 maggio ed è più cupa e matura delle precedenti, grazie soprattutto a Vecna, un cattivo del Sottosopra che ricorda Freddy Krueger, Pinhead e Pennywise.

Chiamato così in onore dell’incantatore di Dungeons & Dragons, Vecna invade la mente delle sue vittime, tormentandole con sensi di colpa latenti legati a traumi passati prima di trasformare i loro corpi in grotteschi pretzel umani. Il personaggio è interpretato da un Bower con protesi, che il pubblico potrebbe riconoscere come un giovane Gellert Grindelwald nel franchise di Harry Potter.

A parte le protesi, Bower può essere visto anche nei ricordi di Undici come l'”Inserviente amichevole” che detta il passato, il presente e il futuro di Stranger Things.

In una recente intervista Bower ha parlato degli episodi aggiuntivi della quarta stagione di Stranger Things in arrivo quest’anno. Alla domanda su una rivincita di Undici/Uno e sul confronto tra il volume 2 e il volume 1, Bower ha anticipato che gli ultimi due episodi riveleranno molto di più al pubblico:

Mi adeguo alla linea del gruppo. Diventa più grande. Se pensavate che le dimensioni fossero al massimo, non lo sono. Si spinge oltre, dal punto di vista visivo, della storia e delle emozioni per tutti i personaggi. È davvero un climax esplosivo. So che molti hanno usato la parola esplosivo, ma è proprio così. Si spinge molto più in là e si scopre anche di più sulla storia. Anche come pubblico impariamo molto di più in questi due episodi finali.

È difficile immaginare che il volume 2 della quarta stagione di Stranger Things contenga una rivelazione in grado di competere con il finale del primo volume. Quando Bower è stato annunciato per la prima volta come membro del cast della quarta stagione, Netflix lo ha indicato come series regular Peter Ballard. Naturalmente, non esiste nessun Peter Ballard, in realtà, Bower interpreta Henry Creel, alias Uno, un ragazzo che ha terrorizzato la sua famiglia prima di diventare l’ispirazione per gli esperimenti della dottoressa Marin Brenner e, a sua volta, per Undici.

Nel “Capitolo sette: Il massacro al laboratorio Hawkins”, si scopre che Uno (mascherato da inserviente) ha manipolato Undici per fargli rimuovere il suo chip inibitore, dando luogo al massacro telecinetico del titolo. Dopo un monologo malvagio e un ricordo triste, Undici sovrasta Uno mandandolo inavvertitamente nel Sottosopra e aprendo il suo primo portale.

LEGGI ANCHE-> Stranger Things 4, la serie simbolo di Netflix è più contorta, più spaventosa, più epica e molto più lunga. Recensione volume 1

Dustin ha ipotizzato che i Demogorgoni siano i soldati semplici del Mind Flayer e che Vecna sia il suo generale a cinque stelle. Questo prima che i fan conoscessero la sua storia d’origine, il che solleva ancora più domande sul legame di Vecna con il Mind Flayer. Dato il suo disprezzo per l’umanità e la sua vendetta contro Undici, Vecna potrebbe aprire i portali per vendicarsi e aiutare il suo capo a conquistare il mondo.

LEGGI ANCHE-> Stranger Things 4 spiega 6 misteri rimasti in sospeso dalla prima stagione

Oppure, Vecna potrebbe avere un piano più grande, essendo colui che effettivamente comanda. In ogni caso, il volume 2 della quarta stagione di Stranger Things sarà letteralmente più grande, dato che i due episodi finali dureranno quasi quattro ore quando usciranno il 1° luglio.