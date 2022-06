Hawkeye 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Hawkeye potrebbe andare in onda su Disney+ dopo il finale della stagione 1 dello show. Ecco tutto quello che si sa sullo stato della stagione 2 di Hawkeye, sulla storia e molto altro.

Lo show Marvel su Disney+ con protagonisti Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld) è terminato ormai da mesi, ma ci sarà la seconda stagione di Hawkeye? La quarta serie live-action del Marvel Cinematic Universe ha dato all’Occhio di Falco di Renner un ruolo da protagonista, ed è stato grazie alla sua avventura natalizia a New York che gli spettatori hanno conosciuto la Kate Bishop della Steinfeld.

I due arcieri hanno lavorato insieme per tutta la prima stagione per tenere l’altro al sicuro da varie minacce, e il finale della prima stagione di Hawkeye lascia aperta la porta a ulteriori sviluppi.

Gli eventi di Hawkeye hanno portato Clint e Kate a lavorare insieme per distruggere Eleanor Bishop (Vera Farmiga), madre di Kate, dopo aver scoperto che è coinvolta con Wilson Fisk, alias Kingpin (Vincent D’Onofrio). I due hanno avuto successo: Eleanor è stata arrestata e Kingpin è stato sconfitto da Kate. Nel frattempo, Yelena Belova (Florence Pugh) ha continuato il suo tentativo di uccidere Clint, anche se si è conclusa con una risoluzione pacifica dopo aver appreso ciò che è realmente accaduto a Vedova Nera in Avengers: Endgame.

Questo ha permesso a Clint e Kate di recarsi alla fattoria dei Barton per Natale e di trascorrere del tempo con la famiglia di lui, compresa la moglie ed ex agente dello SHIELD Laura Barton (Linda Cardellini).

Da quando la prima stagione è terminata, molti spettatori sono interessati a vedere la seconda stagione di Hawkeye. Gli show Disney+ del MCU sono in gran parte concepiti come miniserie, ma Loki ha già dimostrato che i Marvel Studios sono disposti a continuare queste storie se c’è altro da raccontare. Ecco tutto quello che sappiamo sullo stato e sulla storia della seconda stagione di Hawkeye.

La seconda stagione di Hawkeye è stata rinnovata?

I Marvel Studios non hanno annunciato ufficialmente la seconda stagione di Hawkeye. Le persone coinvolte non hanno accennato a discussioni formali sul proseguimento della serie oltre la sua singola stagione. La Marvel potrebbe segretamente lavorare su queste conversazioni, ma Occhio di Falco non dice direttamente che questa storia specifica deve continuare. La serie non ha nemmeno incluso un’etichetta post-credits che confermi il ritorno di Occhio di Falco nel MCU.

La storia di Occhio di Falco nel MCU è finita – deve andare in pensione

Se la seconda stagione di Hawkeye si farà, potrebbe essere realizzata senza Clint Barton. Dopo cinque apparizioni cinematografiche e la serie Disney+, sembra che la storia di Clint nel MCU sia conclusa. A questo punto dovrebbe potersi ritirare e vivere una vita tranquilla con la sua famiglia, soprattutto dopo aver passato il testimone di Occhio di Falco a Kate Bishop. Quest’ultima sarà al centro di una potenziale seconda stagione di Hawkeye.

Le avventure in solitaria di Kate potrebbero includere la possibilità di diventare un’investigatrice privata e di affrontare le conseguenze di ciò che è accaduto con sua madre, tra cui Eleanor potrebbe diventare Madame Masque.

Il futuro di Kate Bishop e Occhio di Falco spiegato

Anche se la seconda stagione di Hawkeye non si farà, il futuro di Kate Bishop nel MCU come nuovo Occhio di Falco è promettente. Ha già un po’ di esperienza con le frecce e la lotta contro il crimine, quindi Kate è più che pronta a fare il salto di qualità come supereroe. La Marvel non ha confermato la sua prossima apparizione, ma la Fase 4 dei Giovani Vendicatori lascia intendere che Kate farà parte di quella futura formazione.

Per quanto riguarda la sua prossima apparizione, a prescindere dallo status della seconda stagione di Occhio di Falco, è possibile nello spinoff Echo, così come Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Data di uscita prevista per Hawkeye 2

Se i Marvel Studios decideranno di realizzare la seconda stagione di Hawkeye, gli spettatori dovranno probabilmente aspettare un po’ prima che venga distribuita su Disney+. Un’uscita nel 2022 è del tutto fuori questione, e potrebbe anche essere improbabile che possa tornare nel 2023, a meno che non sia già in fase di sviluppo.

Di conseguenza, la data di uscita della seconda stagione di Hawkeye sarà molto probabilmente il 2024. L’esatto punto di approdo della serie potrebbe basarsi ancora una volta sull’ambientazione della prossima storia di Kate, ma la Marvel potrebbe pensare di ripetere il tono delle vacanze e la finestra di uscita.

La Disney dimostra che la seconda stagione di Occhio di Falco può essere realizzata

Un aggiornamento del sito web dei Disney Studio Awards indica che la seconda stagione di Hawkeye non è così fuori discussione come si pensava in precedenza. Gli show Marvel su Disney+ sono stati serie limitate – storie singole raccontate in 6 episodi come un film lungo e segmentato, piuttosto che una struttura procedurale continua a episodi che potrebbe andare avanti all’infinito come gli adattamenti dell’Arrowverse della DC Comics.

La serie Occhio di Falco su Disney+ non è considerata da Disney come “stagione 1” perché non è prevista una stagione 2, 3, 4 o più. E, fino al 2022, nessuna dichiarazione rilasciata dalla Disney o dai Marvel Studios lasciava presagire che le cose sarebbero cambiate.

Tuttavia, il sito web dei Disney Studio Awards mostra che la Casa del Topo ha candidato Occhio di Falco dei Marvel Studios nella categoria Outstanding Comedy Series agli Emmy Awards. Non solo il riconoscimento della commedia è un grande risultato per uno show prevalentemente d’azione su arcieri quasi superpotenti, ma la categoria Outstanding Comedy Series è solitamente riservata alle sitcom e ai serial comici multi-serie.

La scelta della Disney di candidare Occhio di Falco a questo premio specifico ha fatto sperare alcuni fan che, forse, c’è un limite alla durata di questa amata serie limitata.