L’autore di Game of Thrones dice che House of Dragon migliorerà un personaggio del libro

Dopo aver visto la serie in anteprima, l’autore George R.R. Martin afferma che la serie televisiva House of Dragon migliorerà un personaggio importante.

L’autore George R.R. Martin afferma che l’imminente serie HBO House of the Dragon migliori un personaggio del suo libro originale. Prequel dello show di successo della HBO Game of Thrones, House of the Dragon si basa sulla raccolta di novelle Fuoco e sangue di Martin, uscita nel 2018. La serie dovrebbe debuttare il 12 agosto con una stagione 1 di dieci episodi.

House of the Dragon sarà ambientata 200 anni prima di Game of Thrones e racconterà la storia della Casa Targaryen, fino alla Guerra Civile Targaryen, nota anche come Danza dei Draghi. La serie sarà interpretata da Paddy Considine, Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Martin ha già parlato delle sue grandi speranze per questo nuovo show, ritenendo che possa raggiungere un vasto pubblico come ha fatto Game of Thrones.

Ora, sul suo sito Not a Blog, Martin scrive di aver visto i primi nove episodi della stagione 1 di House of the Dragon e fornisce alcune prime impressioni su ciò che gli è piaciuto. L’attore inglese sottolinea l’interpretazione di Considine nel ruolo di Re Viserys, affermando di aver conferito al ruolo una dignità tragica che il personaggio di Martin non ha mai raggiunto nel materiale di partenza.

L’attore sottolinea inoltre come lo showrunner Ryan Condal e i suoi sceneggiatori abbiano apportato alcuni miglioramenti alla trama:

“Ci sono alcuni cambiamenti rispetto a Fuoco e sangue – non potevamo presentare tre versioni alternative di ogni evento principale, non e mantenere la nostra sanità mentale – ma credo che Ryan Condal e i suoi sceneggiatori abbiano fatto delle buone scelte. Anche alcuni miglioramenti. (Eresia, lo so, ma essendo l’autore, mi è permesso dirlo).

Per anni, come alcuni di voi ricorderanno, ho detto che la versione televisiva di Shae, interpretata da Sibel Kekilli, era un personaggio più profondo, più ricco di sfumature rispetto alla Shae dei miei romanzi. In modo analogo, sono molto colpito dalla versione di Re Viserys interpretata da Paddy Considine, che conferisce al personaggio una tragica maestosità che il Viserys dei miei libri non ha mai raggiunto. Complimenti a Paddy, a Ryan e ai suoi sceneggiatori, a Miguel e agli altri registi.

Poiché Martin ha già dato il suo sigillo di approvazione a House of Dragon, anche nella sua forma incompiuta, è una buona notizia per i fan del libro che gli sia piaciuto così tanto l’adattamento che ha visto. L’autore fantasy ha anche elogiato gli altri membri del cast, soprattutto quelli meno conosciuti. Con The Winds of Winter ancora lontano qualche anno, i fan di Westeros avranno bisogno di un altro progetto per saziare la loro sete di fantasy di alta qualità.

Da quando Game of Thrones è terminato, c’è un vuoto da colmare per un fantasy ad alto budget che sia accessibile e divertente, e House of the Dragon potrebbe essere ciò che gli spettatori stavano aspettando. Nonostante il finale di Game of Thrones sia stato accolto male, il mondo di Westeros è abbastanza ricco per molte altre storie che House of the Dragon è ansiosa di raccontare.

Con l’approvazione dello stesso Martin, un cast forte guidato da Considine e il pieno sostegno della HBO, House of the Dragon potrebbe diventare un degno successore di Game of Thrones, e i fan dovranno solo aspettare il 12 agosto per scoprirlo.