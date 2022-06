Stranger Things 4 spiega 6 misteri rimasti in sospeso dalla prima stagione

Il volume 1 della quarta stagione di Stranger Things svela le risposte scioccanti a 6 misteri che aleggiano intorno alla serie fin dai suoi primi episodi.

La stagione 4 di Stranger Things, volume 1, spiega finalmente almeno sei misteri sollevati nella prima stagione. Il nuovo capitolo della serie Netflix vanta nuove aggiunte al cast familiare, una durata degli episodi più lunga del solito e una conclusione di diversi anni. Anche se la stagione deve ancora concludersi con gli ultimi due episodi, il primo volume copre molto terreno e rivela le risposte a tante domande sollevate già nella prima stagione dello show.

Sebbene non fosse il fulcro della prima stagione di Stranger Things, molti misteri ruotavano intorno al laboratorio Hawkins e ai loschi funzionari governativi che vi lavoravano. La serie ha dato la priorità ad altre storie, ma ha lasciato accenni stuzzicanti sul fatto che c’era ancora qualcosa da scoprire. La quarta stagione si è concentrata su alcuni di questi misteri e ha approfondito la storia e il background di alcuni personaggi.

Matt e Ross Duffer hanno creato Stranger Things e hanno detto fin dall’inizio che quello non mostrato sullo schermo era ancora più spaventoso e interessante di ciò che avevamo visto. Per questo motivo, ha senso che la serie sia andata avanti così a lungo senza esplorare la sua storia più profonda: non ce n’è stato bisogno.

Il fatto che i fratelli Duffer mostrino ora parte della loro opera suggerisce il desiderio di ricompensare i fan più fedeli e preparare il pubblico a un finale che si baserà maggiormente sulla storia contestuale di Hawkins, Undici (Millie Bobby Brown) e altri personaggi.

Ecco sei misteri iniziati nella stagione 1 di Stranger Things a cui la stagione 4 ha già dato risposta.

Cos’è successo agli altri ragazzi del laboratorio di Hawkins?

Sebbene sia stata esplorata leggermente nella seconda stagione di Stranger Things, la questione della presenza di altri ragazzi all’Hawkins Lab è stata più o meno evitata fino alla quarta stagione. Una delle prime cose che la stagione 1 ha rivelato su Undici è stato il tatuaggio sul suo braccio, suggerendo implicitamente che almeno altri dieci esperimenti sono arrivati prima di lei.

Quando Kali (Linnea Berthelson) è stata rivelata nell’apertura della seconda stagione, sembrava che Stranger Things si stesse preparando a raccontare di altri potenziali bambini, ma a parte le apparizioni nei fumetti di Stranger Things, non si è mai andati oltre Kali nella seconda stagione, e la terza stagione non ha avuto alcun riferimento ad altri bambini dell’Hawkins Lab.

L’apertura della quarta stagione mostra il dottor Martin Brenner (Matthew Modine) nel 1979 mentre svolge la sua normale routine quotidiana e finisce all’Hawkins Lab, dove entra nella famigerata stanza arcobaleno. Nella sequenza compaiono diversi bambini che vivono nel laboratorio. La scena si conclude in tragedia, con Undici apparentemente responsabile della loro macabra morte.

In seguito si scopre che è stato Uno (Jamie Campbell Bower) a uccidere gli altri bambini, dopo aver manipolato Undici per rimuovere un dispositivo che gli impediva di usare i suoi poteri.

Come ha fatto Undici ad aprire la porta del Sottosopra?

Nella sua lotta con Uno, Undici riesce a utilizzare alcuni consigli che lui le aveva dato prima di sconfiggerlo. Uno le spiega che i suoi poteri erano più forti quando erano alimentati da ricordi di dolore e rabbia. Quando scopre che questo non è sufficiente, Undici riesce ad accedere al ricordo di sua madre che le dice di amarla e questo le dà la spinta necessaria per aprire un varco nella realtà con la sua mente e bandire Uno nel Sottosopra prima che possa fare altri danni.

Il modo in cui Undici ha aperto un portale verso il Sottosopra è rimasto inspiegato per le prime tre stagioni, a parte il fatto che ha scoperto la mente di un Demogorgone durante la visione a distanza. La quarta stagione spiega che una forte connessione psichica con una mente può servire come base per un portale verso il Sottosopra. Potrebbe non essere ancora chiaro come Undici abbia avuto accesso al Sottosopra per bandire Uno.

Tuttavia, ora ha assolutamente senso che sia riuscita ad aprire accidentalmente un altro portale: la sua mente era già sintonizzata sull’altra dimensione.

Come ha fatto Undici a fuggire dal laboratorio Hawkins?

Se nella prima stagione si era ipotizzato che Undici potesse aver usato un tubo di scarico per fuggire dal laboratorio Hawkins, la quarta stagione non solo lo conferma, ma mostra anche come sia venuta a conoscenza della via di fuga. Un inserviente del laboratorio di Hawkins dall’aspetto amichevole, in realtà Numero Uno o Henry Creel, ha mostrato a Undici la sua futura via di fuga per ottenere la sua fiducia e assicurarsi l’aiuto nel rimuovere l’inibitore dal collo.

Undici l’ha infine usata per fuggire dopo aver aperto il portale per il Sottosopra, forse inconsciamente fuggendo da una potenziale vendetta da parte dell’Uno bandito.

Quali sono le origini del Laboratorio Hawkins?

Nella prima stagione di Stranger Things non è mai stato chiarito cosa abbia dato inizio alla sperimentazione del Laboratorio Hawkins sui bambini. La quarta stagione spiega che Henry Creel è stato il primo bambino psichico che il dottor Brenner ha visto e che lo ha ispirato a cercare di crearne altri come lui. Poiché Uno era così difficile da controllare, Brenner sembrava credere che avrebbe avuto più successo se avesse iniziato a lavorare con i bambini in età più giovane.

Sebbene non sia ancora certo che tutti gli altri bambini del laboratorio siano stati creati attraverso l’uso massiccio di psichedelici su donne incinte, è implicito che ciò sia avvenuto in molti casi, oltre a quello di Undici.

Il dottor Brenner è sopravvissuta all’attacco del Demogorgone nella stagione 1?

Quello che è successo al dottor Brenner dopo la prima stagione era una questione aperta fino alla quarta stagione di Stranger Things. Il suo corpo non è mai stato visto dopo l’attacco del Demogorgone nella prima stagione. La seconda stagione suggeriva che fosse ancora vivo – cosa confermata dai fratelli Duffer – ma non se ne fece nulla nel resto della seconda e della terza stagione.

La quarta stagione conferma la sua sopravvivenza e mostra che Sam Owens (Paul Reiser) ha lavorato con lui e con una squadra segreta dietro le quinte, tirando le fila e preparando un dispositivo per aiutare Undici a recuperare i suoi poteri.

Che fine ha fatto la figlia di Hopper?

È stato dimostrato che Jim Hopper (David Harbour) aveva una moglie e una figlia prima dell’inizio della stagione 1 di Stranger Things. Nella prima stagione è stato rivelato che sua figlia, Sara, si è ammalata ed è deceduta, creando una frattura tra Hopper e la sua ex moglie.

L’uomo si sentiva responsabile della morte di Sara, ma la ragione di questo sentimento non è mai stata accennata. In una scena emozionante, Hopper spiega che durante il servizio militare in Vietnam è stato esposto all’Agente Orange. Visti gli effetti che ha avuto sui figli di altri soldati, avrebbe dovuto sapere che non era il caso di sfidare la sorte e avere una figlia.

Egli incolpa il fatto di aver ignorato questo fatto per la malattia e la morte finale di Sara. Anche se questo non potrà mai essere provato, la risposta al mistero della colpa di Hopper è una delle rivelazioni più tristi che Stranger Things abbia mai affrontato.