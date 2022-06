Wednesday, il trailer di Mercoledì della Famiglia Addams rivela il restyling di mano

La serie spin-off Wednesday della Famiglia Addams di Netflix ha rivelato un primo sguardo a come Tim Burton ha ridisegnato l’iconico personaggio della mano chiamato mano.

La serie spin-off di Netflix Wednesday de La famiglia Addams ha rivelato un nuovo personaggio di Thing in un nuovo teaser. Lo show diretto da Tim Burton si concentrerà su uno dei personaggi più affascinanti della Famiglia Addams: Mercoledì Addams. Jenna Ortega affronta il ruolo principale insieme a un cast all-star, che comprende: Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Riki Lindhome, Gwendoline Christie e Christina Ricci, che ha interpretato Mercoledì nei precedenti adattamenti cinematografici delle classiche vignette del New Yorker Magazine.

Mercoledì segue la triste figlia degli Addams mentre bilancia la sua vita spettrale a casa dei drammi quotidiani del liceo. Sebbene la trama dello show sia stata tenuta segreta, si dice che si tratti di una trama oscura che vedrà Mercoledì padroneggiare i suoi poteri psichici per aiutare a fermare una serie di omicidi locali e a risolvere un mistero di famiglia.

Mercoledì non è l’unico personaggio amato che si reincarnerà: icone della cultura pop come Morticia e Gomez saranno riportate in vita da Zeta-Jones e Guzman. Un altro ruolo bizzarro che il pubblico attende con ansia è quello della mano disincarnata della famiglia, che sarà interpretata da Victor Dorobantu.

Gli spettatori hanno potuto dare una prima occhiata a mano ridisegnata in un nuovo teaser trailer. La mano pallida, che sembra essere stata cucita insieme, comunica agli spettatori che un “grave terrore si avvicina” e porta notizie emozionanti.

Enjoy this marketing ploy. pic.twitter.com/RBgB7TrV6K — Wednesday Addams (@wednesdayaddams) June 1, 2022

Il promo annuncia che il primo sguardo a Wednesday arriverà durante la Geeked Week di Netflix il 6 giugno 2022. Inoltre, presenta al mondo l’ultimo aspetto di mano. Nel cartone animato originale, mano era disegnato come una creatura completa che si nascondeva nell’oscurità, con solo una mano visibile alla luce.

Nella versione cinematografica della Famiglia Addams del 1991, si è trasformata in una semplice mano disincarnata ed è rimasta così anche negli adattamenti successivi. È chiaro che Wednesday continuerà questa iterazione del personaggio di supporto, facendo sì che la sua espressione avvenga ancora una volta attraverso un linguaggio di segni unico.

La cosa più eccitante del promo è che c’è lo zampino di Tim Burton. Lo stile ricucito di mano ricorda i personaggi dei capolavori di Burton, come Edward Mani di Forbice o Sally Skellington. Con Burton che dirige ogni episodio e si riunisce al suo compositore di lunga data, Danny Elfman, i suoi seguaci possono stare tranquilli sapendo che l’intera serie sarà probabilmente caratterizzata dal suo caratteristico filtro cupo.

Naturalmente, nessuno lo saprà con certezza finché Wednesday non si insinuerà su Netflix nell’autunno del 2022.