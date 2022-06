Obi-Wan Kenobi, la serie di Star Wars mette in luce i pregi e i difetti del franchise. Recensione

L’ultima serie di Star Wars, Obi-Wan Kenobi, è un’entrata in scena emozionante ma fin troppo familiare nel franchise, con il ritorno nostalgico di Ewan McGregor.

Ewan McGregor è tornato a interpretare Obi-Wan Kenobi, un’entrata in scena emozionante ma fin troppo familiare nel franchise di Star Wars che si affida alla nostalgia per guidare la sua storia.

Dall’acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney, Star Wars ha avuto un percorso tumultuoso sia sul grande che sul piccolo schermo. La conclusione divisiva della saga degli Skywalker ha alimentato un dibattito online che ha messo in luce i modi in cui il fandom è cambiato nei decenni successivi alla trilogia prequel.

Grazie a The Mandalorian e alla guida di Jon Favreau, Star Wars ha corretto la rotta sullo streaming. Per la maggior parte, Obi-Wan Kenobi mantiene la rotta stabilita da Favreau e Kathleen Kennedy, ma la sua dipendenza da una storia di cui molti conoscono già il finale mina parte dell’eccitazione di quello che è altrimenti uno show ben fatto.

La serie riprende la storia dei Jedi dieci anni dopo Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, quando il vecchio guerriero si ritrova esiliato sul pianeta desertico di Tatooine per vegliare su Luke Skywalker. Le sue burbere interazioni con la gente del posto evidenziano i modi in cui l’esilio ha cambiato l’uomo che un tempo era un faro di saggezza nel Consiglio Jedi.

Mentre gli Inquisitori di Darth Vader danno la caccia ai rimanenti Jedi, Obi-Wan si ritrova coinvolto nell’azione quando Reva, la Terza Sorella di Moses Ingram, desidera farlo uscire allo scoperto, utilizzando un metodo sorprendentemente astuto.

Come è consuetudine per ogni serie evento Disney+, Obi-Wan Kenobi tira fuori tutte le carte nei suoi primi due episodi. Ricco di volti noti e nuovi, tra cui Jimmy Smits nel ruolo di Bail Organa, Benny Safdie nel ruolo di Nari (un altro Jedi che vive su Tatooine) e Kumail Nanjiani nel ruolo di Haja, un truffatore che vive sul pianeta Daiyu, afflitto dal crimine, ci sono diverse sorprese che offrono numerose svolte inaspettate.

La più sorprendente di tutte è l’introduzione di una giovane Leia Organa (Vivien Lyra Blair), il cui rapimento serve a far uscire Obi-Wan dal suo nascondiglio e a metterlo sulla strada per affrontare il Darth Vader di Hayden Christensen. È un modo intelligente per far uscire Obi-Wan dall’esilio, ma nonostante tutte queste sorprese, è uno show che mette in luce sia il bene che il male dell’attuale era di Star Wars.

McGregor si cala con naturalezza nel ruolo che lo ha reso una star internazionale e anche se Obi-Wan è reticente a ripercorrere le vie dello Jedi, è chiaro che l’attore scozzese si sta divertendo molto nel suo ritorno a Star Wars. Che sia il passare del tempo o il peso del discorso che circonda il franchise, McGregor interpreta questa versione di Obi-Wan con il bagaglio aggiunto di chi porta la propria stanchezza come una pesante veste Jedi.

È questa maturità aggiuntiva che permette allo show di Obi-Wan Kenobi di sentirsi come una degna estensione dei prequel che lo hanno preceduto, ma l’eccessiva inclinazione verso la nostalgia ha i suoi svantaggi.

Sebbene la regista Deborah Chow sia in forma smagliante, soprattutto durante una sequenza d’azione nell’episodio 2, ambientato nelle strade e sui tetti illuminati al neon di Daiyu, la questione dello scopo di questa serie rimane in sospeso.

Conoscere il finale di qualcosa non toglie necessariamente la gioia di guardare ciò che è accaduto prima (nonostante ciò che la cultura dello spoiler ha insegnato al pubblico), ma con Obi-Wan Kenobi sembra che il franchise di Star Wars si stia affidando alla nostalgia per alimentarsi piuttosto che spingerlo nelle direzioni eccitanti che potrebbe sicuramente prendere.

Nonostante gli sforzi di tutti e il ritorno trionfale di McGregor, i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi sembrano una rivisitazione di ciò che il pubblico ha già visto in passato (e il paesaggio spesso visitato di Tatooine non aiuta di certo).

Naturalmente, Obi-Wan Kenobi fa ciò che si era prefissato, dimostrando che la Disney ha davvero perfezionato la formula della nostalgia e della freschezza che impiega nei suoi vari franchise multimiliardari. La minaccia degli Inquisitori è forse la parte più interessante dello show, grazie all’interpretazione di Reva da parte della Ingrams e al misterioso legame del suo personaggio con il Jedi protagonista.

Un colpo di scena nel terzo atto dell’episodio 2 la rende sicuramente un formidabile cattivo che Obi-Wan dovrà affrontare, uno scontro che potrebbe competere con quello che verrà con Darth Vader, se non altro perché il suo esito è sconosciuto.

Con tutti questi punti di forza in mente, Obi-Wan Kenobi non mancherà di emozionare con i suoi prossimi e ultimi quattro episodi grazie alla sua impeccabile fattura e alle interpretazioni di un gruppo di attori di altissimo livello.

Tuttavia, guardando l’ultima proposta di Star Wars, non si può fare a meno di essere più eccitati per i progetti che Lucasfilm ha in cantiere, che esploreranno angoli sconosciuti della galassia lontana lontana.

È chiaro il perché Lucasfilm si sia affidata a uno show come Obi-Wan Kenobi: c’è un pubblico già consolidato, che accoglierà con entusiasmo il ritorno di Christensen e McGregor. Ma guardando lo show di Disney+, è difficile non pensare al potenziale quasi illimitato di questo franchise, un potenziale che, per la maggior parte, non è stato sfruttato.