Andor, il trailer rivela il primo sguardo al ritorno dei ribelli di Star Wars

Il primo trailer di Andor arriva durante la Star Wars Celebration di questa settimana, rivelando il primo sguardo alla serie prequel di Rogue One.

Lucasfilm ha rivelato il primo trailer di Andor, dando uno sguardo all’attesissima serie prequel Rogue One: A Star Wars Story. Ambientata cinque anni prima degli eventi del film spinoff del 2016, la serie di Star Wars sarà incentrata su Cassian Andor che passa dall’essere un ladro a diventare una spia ribelle nei primi giorni della Ribellione. Diego Luna torna a guidare il cast di Andor nel ruolo del protagonista, insieme ai veterani di Star Wars Forest Whitaker nel ruolo di Saw Gerrera e Genevieve O’Reilly nel ruolo di Mon Mothma.

Oltre a Luna, Whitaker e O’Reilly, Andor segnerà il debutto nel franchise di Star Wars di Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough e Kyle Soller. Lo sviluppo della serie è stato annunciato per la prima volta nel 2018, quando Disney e Lucasfilm hanno iniziato a lavorare su diversi progetti di Star Wars per Disney+, con Jared Bush di Zootopia che ha originariamente sviluppato Andor e Tony Gilroy, co-sceneggiatore di Rogue One, che alla fine è diventato showrunner.

Dopo che la produzione di Andor si è conclusa alla fine del 2021, il pubblico ha finalmente potuto dare un primo sguardo alla serie.

Per dare il via alla Star Wars Celebration Week, Lucasfilm ha rivelato il primo trailer di Andor, il video offre il primo sguardo ufficiale alla serie spinoff di Rogue One ed esplora i primi giorni del personaggio principale come spia ribelle mentre lavora per aiutare a liberare la galassia dalla morsa dell’Impero.

Dopo essere rimasto avvolto nel mistero per quasi due anni, il trailer ufficiale di Andor offre un’ampia panoramica su ciò che accadrà nel nuovo show di Star Wars, tra uno sguardo ai nuovi luoghi che si vedranno nel corso della serie e uno sguardo diverso al dietro le quinte degli uffici dell’Impero, il filmato lascia presagire un’entusiasmante costruzione del mondo che verrà dalla serie.

Gilroy ha anticipato che lo show porterà la lunga serie in una serie di direzioni interessanti, tra cui alcune deviazioni importanti dal canone di Star Wars.

Inoltre, il trailer di Andor ha un aspetto e un’atmosfera simili a Rogue One: A Star Wars Story, che ha spostato il franchise dagli show più spettacolari dei film precedenti verso un dramma di guerra grintoso e concreto.

Prima del film del 2016, Gilroy aveva avuto successo in questa atmosfera come sceneggiatore dei primi tre film di Jason Bourne e come autore e regista di The Bourne Legacy, diretto da Jeremy Renner. Solo il tempo ci dirà se Gilroy riuscirà a trovare di nuovo l’oro quando i primi due episodi di Andor saranno trasmessi in anteprima su Disney+ il 31 agosto.