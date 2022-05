The Mandalorian 3, arriva la conferma della data di uscita ed è tra poco

Quando rivedremo il clan del duo tra i più amati delle serie tv? The Mandalorian 3 è pronto a tornare prestissimo.

Dopo una breve apparizione in The Book of Boba Fett, Mando tornerà nei panni del nostro cacciatore di taglie/padre preferito nel 2023. Star Wars Celebration ha annunciato che la terza stagione di The Mandalorian debutterà a febbraio del prossimo anno, in esclusiva su Disney+.

Questo dopo il successo della seconda stagione, conclusasi nel dicembre 2020, e dopo l’apparizione di Din Djarin e Grogu in Boba Fett quest’anno.

La stagione sarà scritta ancora una volta da Jon Favreau e Carl Weathers tornerà nell’universo di Star Wars, ma ancora una volta come regista. Lo vedremo anche apparire nei panni del suo personaggio Greef Karga. Pedro Pascal, naturalmente, tornerà nei panni del protagonista Mando con al suo fianco il piccolo Grogu.

Alle loro calcagna ci sarà probabilmente il Moff Gideon di Giancarlo Esposito, che dovrebbe avere un ruolo più importante. Inoltre, Christopher Lloyd dovrebbe apparire come guest star, le riprese si sono concluse ufficialmente il 29 marzo 2022.

La Disney ha mostrato un teaser esclusivo ai partecipanti alla Star Wars Celebration prima di confermare su Twitter che “Il Mandaloriano e Grogu continueranno il loro viaggio nella Stagione 3 di #TheMandalorian, in streaming a febbraio 2023 su Disney+”.

Al momento non si sa molto della prossima stagione, anche se molto si può supporre dalla stagione precedente e dall’apparizione di Din in Boba Fett. Ora è in possesso della Darksaber, un’arma che probabilmente crea più problemi che vantaggi. Essendo un simbolo del legittimo trono di Mandalore, vedremo Bo-Katan in qualche modo, con Katee Sackhoff che ha confermato il ritorno del suo personaggio nella serie durante la Celebrazione.

Sebbene Din abbia offerto a Bo-Katan la sciabola dopo averla presa a Gideon, lei l’ha rifiutata. L’unico modo in cui qualcuno può veramente rivendicare e brandire la sciabola è sconfiggere il precedente possessore in battaglia.

Inoltre, Grogu ha appena terminato l’addestramento con Luke (Mark Hamill) e ha imparato a usare la Forza. Questo tornerà senza dubbio utile quando i due voleranno in giro per la galassia a svolgere compiti e a sfuggire alle grinfie del Moff Gideon. Lo stesso cattivo e altri membri restanti imperiali saranno ovviamente gli antagonisti del nostro clan di due.

Lo show potrebbe incorciarsi con altre serie in arrivo, dato che Ahsoka (Rosario Dawson) è già apparsa in due serie, tra cui The Mandalorian, non è escluso che la rivedremo. Potremmo anche incontrare altri personaggi che appariranno nella serie di Ahsoka, come la Sabine Wren di Natasha Liu Bordizzo.

La terza stagione di The Mandalorian sarà trasmessa in streaming su Disney+ nel febbraio 2023.