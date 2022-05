Stranger Things 4, a che ora esce la quarta stagione su Netflix?

Finalmente è arrivato il momento! Stranger Things 4 è arrivato, ma a che ora esce su Netflix? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’orario di uscita sulla piattaforma di streaming.

Dopo tre anni di attesa, tutti i nostri personaggi preferiti di Stranger Things stanno per tornare, pronti ad affrontare un nuovo terrificante cattivo chiamato Vecna. Stranger Things 4 non è solo più grande per portata e trama delle tre stagioni precedenti, ma anche per durata… è di gran lunga la stagione più lunga della serie finora.

Come sempre, Netflix rilascia i suoi spettacoli televisivi e i suoi film in base all’orario della sua sede centrale in California. Stranger Things 4 verrà rilasciato il 27 maggio a mezzanotte, ora del Pacifico (PT), ma l’ora esatta in cui apparirà sul vostro account Netflix varierà a seconda del luogo in cui vivete nel mondo.

Ovviamente quello che interessa sapere a noi è quando potremo vedere la prima parte della stagione quattro di Stranger Things in Italia.

A che ora esce Stranger Things 4 su Netflix

La prima attesissima parte di Stranger Things 4, composta da sette episodi, uscirà su Netflix in Italia a partire dalle 9.00 di mattina.

Quanto durano gli episodi di Stranger Things 4?

Gli episodi di Stranger Things 4 Volume 1, come detto sopra, sono sette e durano tutti più di un’ora. Quindi, se avete intenzione di rimanere alzati fino a tardi per guardare tutto quello che potete appena esce, è meglio che facciate un lungo pisolino prima!

Ecco la durata esatta di ogni episodio del volume 1.

Episodio 1: 1 ora e 16 minuti

Episodio 2: 1 ora e 15 minuti

Episodio 3: 1 ora e 3 minuti

Episodio 4: 1 ora e 17 minuti

Episodio 5: 1 ora e 14 minuti

Episodio 6: 1 ora e 13 minuti

Episodio 7: 1 ora e 38 minuti

Stranger Things 4 Volume 2, invece, sarà composto da 2 episodi, portando a nove il totale degli episodi della quarta stagione. Le durate dei due episodi finali è davvero sconvolgente, proprio perché come anticipato questa stagione sarà qualche cosa di unico ed eccezionale, anche i due episodi che andranno a chiudere la stagione saranno davvero incredibili, anzi saranno praticamente dei veri e propri film:

Episodio 8: 1 ora e 25 minuti

Episodio 9: 2 ore e 30 minuti

Gli episodi 8 e 9 di Stranger Things 4 usciranno il 1° luglio.

Cosa succede in Stranger Things 4?

In base ai teaser e ai trailer che abbiamo visto finora, Stranger Things 4 seguirà quattro diverse storyline in diversi luoghi.

A Hawkins, Dustin, Steve, Robin, Lucas, Max, Nancy ed Erica si uniscono per indagare sugli inquietanti avvenimenti della città legati alla Creel House. Il nuovo personaggio Eddie Munson si unisce a loro e a un certo punto finiscono nel Sottosopra.

In California, sembrano essere in gioco due storie. Una che coinvolge Undici e il dottor Owens, presumibilmente incentrata sul recupero dei suoi poteri, e l’altra che coinvolge Mike, Will, Jonathan e il nuovo personaggio Argyle, che si trovano coinvolti nel pericolo della nuova casa dei Byers.

Infine, c’è la storyline della Russia che coinvolge Hopper, attualmente bloccato in una prigione sovietica, Joyce e Murray che sembrano sul punto di andare a salvarlo.

Con tutti i personaggi così sparpagliati e alle prese con minacce diverse, non è chiaro come (o addirittura se) si ritroveranno tutti nello stesso posto alla fine della stagione… non ci resta che aspettare e vedere!