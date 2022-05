Tenebre e Ossa Stagione 2: data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo finora

Basata su due serie di libri bestseller dell’autrice Leigh Bardugo, “Tenebre e Ossa” e “Sei di Corvi”, la serie fantasy targata Netflix Tenebre e Ossa è diventata un successo immediato quando la Stagione 1 ha debuttato sulla piattaforma di streaming il 23 aprile 2021. Con lo showrunner Eric Heisserer al timone, dopo le prime otto puntate è stata rinnovata praticamente subito per altre otto, così avremo Tenebre e Ossa Stagione 2.

Conosciuto nel suo insieme come il Grishaverse, la storia della Bardugo si svolge in un mondo basato sulla Russia zarista dell’inizio del XIX secolo, in cui circa la metà della popolazione è Grisha, persone con abilità speciali capaci di manipolare gli elementi in vari modi, sia per combattere, guarire o creare. La storia è incentrata su una giovane orfana, Alina (Jessica “Jessie” Mei Li), che si trova a crescere da sola e si affeziona a un altro ragazzo orfano Malyen (Archie James Beale), insieme si danno supporto e forza nelle difficoltà della vita. Crescendo entrambi finiscono nell’esercito, lei come cartografo e lui come soldato, lei farà di tutto per stare con lui, anche se questo significa andare nella Faglia, un’enorme distesa di oscurità che divide il regno a metà.

Chiunque entri nella Faglia rischia di incontrare creature pericolose e assassine e sembra non esserci alcun modo per distruggerla, l’unica speranza è trovare un Grisha di cui parlano le profezie noto come l’Evocatore del Sole. La giovane si trova a dover difendere il suo migliore amico dal rischio di morte e, in quel momento di massima disperazione, sprigiona un potere incommensurabile che non sapeva nemmeno di avere, questo fa subito pensare che sia lei la salvatrice che tutti aspettavano, destinata a distruggere la Faglia.

Il finale di stagione di Tenebre e Ossa ha lasciato molte domande senza risposta, impostando alcune storyline future e ponendo le basi per ulteriori disordini da sistemare. Per tutti i fan della serie che stanno già chiedendo a gran voce cosa succederà nella prossima stagione, ecco tutto quello che sappiamo finora su Tenebre e Ossa Stagione 2, compreso il ritorno del cast, nuovi personaggi, date delle riprese e molto altro.

Quando verrà girata la seconda stagione di Tenebre e Ossa?

L’annuncio di Tenebre e Ossa 2 è stato dato solo all’inizio di giugno 2021, Netflix finalmente ci ha dato qualche informazione in più, il team dietro tenebre e Ossa ha lavorato tutta l’estate e ha cominciato le riprese della seconda stagione nel gennaio 2022.

Le riprese avranno luogo ancora una volta a Budapest e si svolgeranno tra gennaio e luglio 2022. I rapporti precedenti avevano dichiarato che le riprese sarebbero dovute iniziare a novembre. Questa è una serie che richiede molto tempo prima di poter dare il via alle riprese perché bisogna preparare i set, fare i costumi, pianificare le sequenze di combattimento e altri compiti impegnativi necessari per una serie fantasy di alta qualità, Tenebre e Ossa non può semplicemente saltare dalla scrittura alle riprese come potrebbe fare una normale sitcom drammatica o comica.

Facendo riferimento proprio a The Witcher, la serie che trova più assonanze con Tenebre e Ossa, possiamo valutare le tempistiche, la stagione 1 è arrivata sulla piattaforma di streaming il 20 dicembre 2019, è stata poi rinnovata per una seconda stagione prima ancora che la prima debuttasse, dando al team un vantaggio simile sulla scrittura.

Le riprese sono partite all’inizio del 2020, ma hanno dovuto interrompere a marzo a causa di COVID-19. Sfortunatamente questo non ha permesso di terminare la produzione della seconda stagione fino al 2021. Per quanto riguarda invece The Umbrella Academy, le riprese della stagione 2 sono iniziate nel 2019, circa due mesi dopo l’annuncio del rinnovo.

Quando arriverà la stagione 2 di Tenebre e Ossa su Netflix?

Non è chiaro quando la stagione 2 arriverà su Netflix, però sappiamo che c’è tantissimo materiale da cui attingere per la stagione e lo show è stato in sviluppo per un bel po’ di tempo, il rinnovo ufficiale è arrivato insieme ad un video (che è trapelato il giorno prima dell’annuncio ufficiale) con il cast pronto a dire la sua.

Calling all Grisha! Drop a ☀️ to help summon some exciting news ⬇️ pic.twitter.com/OH0r2H1L0c — Shadow And Bone (@shadowandbone_) June 7, 2021

Quindi, quando potremmo vedere la seconda stagione? Se guardiamo le riprese della prima stagione e la teniamo come guida, la serie ha girato da ottobre 2019 a febbraio 2020 (anche se ha avuto riprese aggiuntive a giugno 2020).

Data la distanza tra giugno 2020 e aprile 2021, questo potrebbe significare che non vedremo la stagione 2 nel 2022 ma piuttosto è probabile che arrivi nel 2023. Naturalmente, per ora questa è solo una speculazione, ma preparatevi ad una lunga attesa.

Dovremmo anche tenere in considerazione che Tenebre e Ossa possa avere molto probabilmente uno spin-off di qualche tipo in futuro. Una serie di Sei di Corvi è stata presa in considerazione da Netflix.

Appena avremo nuove informazioni a riguardo aggiorneremo l’articolo, quindi se volete sapere tutto salvatelo e attivate le notifiche.

Le riprese sono ufficialmente iniziate

La buona notizia è che, come promesso dalla produzione, le riprese sono iniziate a inizio gennaio, l’attore-produttore David Wurawa ha postato sui suoi social un’immagine nelle storie di Instagram con la frase, “Le riprese della seconda stagione di Tenebre e Ossa sono ufficialmente iniziate”. Ha anche incluso una serie di immagini del set, stuzzicando l’appetito dei fan e confermando che la produzione è ufficialmente in corso.

L’intero cast principale di Tenebre e Ossa dovrebbe tornare per la seconda stagione. Questo include Jessie Mei Li nei panni di Alina, la cartografa diventata evocatrice della luce, Ben Barnes nei panni del generale Kirigan, meglio conosciuto come Darkling e Archie Renaux nei panni di Malyen “Mal” Oretsev, il migliore amico di Alina, il classico bravo ragazzo.

Per quanto riguarda i corvi troveremo la banda guidata da Freddy Carter come Kaz Brekker, insieme a Amita Suman come Inej Ghafa, il braccio destro di Kaz, conosciuto anche come “The Wraith” per le sue capacità di spionaggio e Kit Young come Jesper Fahey, il migliore amico di Kaz e tiratore scelto dalla simpatia accattivante. Ah notizie eccezionale, anche la capretta Milo tornerà ufficialmente per la seconda stagione.

Per quanto riguarda i personaggi che probabilmente vedremo con maggiore frequenza nella seconda stagione troviamo, Danielle Galligan come Nina Zenik, una Grisha Heartrender che si innamora di un Drüskelle, o cacciatore di streghe, di nome Matthias Helvar, interpretato da Calahan Skogman. Anche Skogman tornerà, insieme a tre Grisha che lavorano con il Darkling, Zoya di Sujaya Dasgupta, Genya di Daisy Head e David di Luke Pasqualino.

Chi sono i nuovi personaggi di Tenebre e Ossa stagione 2?

Ci sono pochissimi dettagli sulla prossima stagione, comprese le notizie sulla trama o sui nuovi personaggi. Ma dato che lo show è basato sulla serie di libri della Bardugo, ci sono alcune cose che possono essere dedotte in base alla linea temporale della trama della stagione 1 e a ciò che la Bardugo e Heisserer hanno condiviso nelle interviste.

LEGGI ANCHE -> Se vuoi leggere i libri di Tenebre e Ossa ecco da dove iniziare per non sbagliare

Alla luce di tutte queste informazioni, ci sono due personaggi molto importanti che probabilmente si uniranno al cast nella stagione 2: il primo di questi è già ufficialmente confermato, ovvero Wylan Van Eck. Poco dopo l’uscita della prima stagione Heisserer ha parlato della possibilità che la seconda stagione racconti la famosa rapina dei Corvi alla Corte del Ghiaccio, Wylan è un esperto in demolizioni e un membro chiave dei Corvi.

Poiché la serie fonde sia la trilogia Tenebre e Ossa che la duologia Sei di Corvi, i fan sono molto entusiasti di poter vedere Wylan interagire con Alina e altri personaggi che non si sono mai incrociato nei romanzi. L’altro personaggio che quasi certamente apparirà nella seconda stagione di Tenebre e Ossa è il famigerato corsaro, altrimenti noto come pirata di nome Sturmhond. Gioca un ruolo molto importante nella serie di libri come amico e alleato di Alina e Mal mentre continuano la loro battaglia contro i Darkling, lui viene introdotto nel secondo libro, Assedio e tempesta.

Durante un’intervista la Bardugo ha menzionato specificamente Wylan, Sturmhond, e i due fidati membri dell’equipaggio del corsaro, Tolya e Tamar, come personaggi che spera di vedere nella seconda stagione. Poiché la Bardugo è anche produttore esecutivo avrà sicuramente una certa influenza sulla storyline che seguirà la stagione 2, quindi sembra buono supporre che tutti loro si uniranno in questi nuovi episodi.

Numero e durata degli episodi

La prima stagione di Tenebre e Ossa ha avuto un totale di 8 episodi, numero che ormai siamo abituati a vedere dalla piattaforma, ogni episodio ha avuto una durata tra i i 50 e i 60 minuti. Con molta probabilità anche il secondo capitolo avrà 8 episodi. Ma questa è solo un’ipotesi, perché al momento non ci sono conferme.

Quando si svolgerà Tenebre e Ossa stagione 2?

Alla fine di Tenebre e Ossa stagione 1, Kaz, Inej e Jesper arrivano di nuovo a Ketterdam, con Nina che li segue per cercare di liberare Matthias dalla prigione in cui lo ha accidentalmente fatto finire. Lasciano Alina e Mal alla loro avventura, i due continuano il viaggi cercando di nascondersi dal Darkling, in modo che non possa trovarli.

Tutto questo trova un buon allineamento con la fine del primo libro della Bardugo e i fan possono aspettarsi che la seconda stagione segua con molta precisione gli eventi del secondo libro, Assedio e tempesta, almeno per quanto riguarda Alina, Mal e le storie dei Darkling.

All’inizio di Assedio e tempesta, Alina e Mal si imbarcano su una nave mercantile che sta attraversando il Vero Mare, uno specchio d’acqua grande come tutta Ravka se non di più, per iniziare una nuova vita sicura a Novyi Zem, un paese dall’altra parte della frontiera. Curiosità, Novyi Zem è il paese dove Jesper è nato e cresciuto prima di andare a Ketterdam. Il viaggio attraverso il Vero Mare richiede almeno un paio di settimane per arrivarci e quando la vicenda raggiunge Alina e Mal, loro hanno già vissuto in una piccola città sulla costa di Novyi Zem per due settimane.

LEGGI ANCHE -> Tenebre e Ossa, come Kaz Brekker ha dimostrato che l’intelligenza e l’arguzia siano più preziose della forza

Sapendo questo possiamo ipotizzare che ci potrebbe facilmente essere un piccolo salto temporale di un mese o più in tenebre e Ossa stagione 2. In effetti, sarebbe più strano se non ci fosse, dato che Kaz e i Corvi avranno bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi.

Questo permetterebbe anche alla storia di collegare preventivamente Nina e forse Wylan con i Corvi, in modo che la stagione 2 non debba perdere troppo tempo a costruire le relazioni e introdurli, così da arrivare subito a qualcosa di più grande e interessante, come per esempio come salvare Matthias?

Qual è la storia di Tenebre e Ossa stagione 2?

In Assedio e tempesta, Alina e Mal cercano di vivere insieme una vita normale a Novyi Zem, ma Alina deve nascondere chi è veramente, non può usare i suoi poteri di evocazione della luce, il che diventa estremamente frustrante. Nel frattempo, il Darkling emerge dalla Faglia ancora più potente, continua a seguire Alina e Mal, sempre con l’intenzione di prendere il controllo dei poteri di Alina e alla fine li trova a Novyi Zem.

Cattura i due e li porta a bordo di una nave capitanata da un soave corsaro di nome Sturmhond. Qual è quindi il prossimo obiettivo del Darkling? Trovare il secondo amplificatore, un mitico serpente marino. Alina e Mal cercano di combattere contro il Darkling e fare tutto il possibile per impedirgli di ottenere altro potere.

Alla Bardugo è stato chiesto se la stagione 2 di Tenebre e ossa salterà direttamente a Assedio e Tempesta, l’autrice ha accennato alla possibilità che possa essere raccontato più di un libro nella prossima stagione:

Preferirei non entrare troppo nello specifico. Ma dirò questo, cioè che attualmente ci sono sette romanzi nel Grishaverse, senza contare i racconti. E non credo che ci vogliano sette stagioni per completare la storia, perché abbiamo creato questa linea temporale alternativa. Ma non sono lo showrunner, quindi vedremo cosa ha in mente Eric Heisserer.

Se Heisserer vorrà seguire questa strada, allora la stagione 2 potrebbe coprire Assedio e Tempesta e forse un po’ di Rovina e Risveglio, il terzo libro della trilogia di Tenebre e Ossa. Anche se questo non chiarisce realmente quando la storia di Sei di Corvi e il sequel, Crooked Kingdom, ci saranno nella serie, nel complesso la storia dei Corvi nella seconda stagione è un po’ difficile da definire.

Per i fan della serie che non hanno letto i libri è importante sapere che la Stagione 1 di Tenebre e Ossa racconta una storia completamente diversa per Kaz e gli altri, si tratta fondamentalmente di un prequel di Sei di Corvi, che tecnicamente si svolge dopo gli eventi della trilogia di Tenebre e Ossa.

La trama di Sei di Corvi non è direttamente legata alla storia di Alina, quindi è molto probabile che la seconda stagione di Tenebre e Ossa possa mostrare la missione di salvataggio dei Corvi e il furto alla Corte di Ghiaccio a Fjerda e il paese natale di Matthias. Allo stesso tempo, Heisserer potrebbe voler salvare questo importante arco narrativo per una stagione successiva, dato che ci sono in ballo già progetti per altre stagioni, sempre se Re Netflix lo permetterà.