Tenebre e Ossa, come Kaz Brekker ha dimostrato che l’intelligenza e l’arguzia siano più preziose della forza

Basata su due serie di libri del Grishaverse di Leigh Bardugo, la trilogia Tenebre e Ossa (2012) e la duologia Sei di Corvi (2015), la serie fantasy Young Adult Tenebre e Ossa è una delle serie fantasy più popolari di Netflix.

I fan stanno aspettando con ansia una data ufficiale per la seconda stagione, ma non si sa ancora quando potremo vedere la nostra evocatrice di luce fare il suo ritorno trionfale. Tuttavia, la produzione della seconda stagione è ufficialmente iniziata e Netflix ha recentemente annunciato tre nuovi membri del cast che interpreteranno ruoli molto attesi nella seconda stagione: Patrick Gibson nel ruolo di Nikolai Lantsov, il principe di Ravka che si fa chiamare “Sturmhond”; Jack Wolfe nel ruolo di Wylan Hendriks, il nuovo membro dei Crows; Anna Leong Brophy nel ruolo di Tamar Kir-Bataar e Lewis Tan nel ruolo di suo fratello gemello Tolya, pericolosi Heartrenders e membri della squadra di Sturmhond.

Non c’è momento migliore di questo, mentre aspettiamo con impazienza altre notizie sulla seconda stagione, che rivisitare uno dei personaggi più iconici di della serie.

I paesi di Ravka e Kerch – dove si svolge principalmente la prima stagione – sono pieni di eroi e cattivi, tutti dotati di un potere che possono salvare Ravka – o distruggerla.

Ci sono i Grisha come principale antagonista, il generale Kirigan (Ben Barnes), che ha il potere di essere bello e anche di tagliare le persone a metà in un batter d’occhio. Ci sono soldati della Prima Armata come Mal (Archie Renaux), che può tracciare qualsiasi cosa abbia un battito. Ci sono criminali carismatici che possono far fuori chiunque con un coltello o un proiettile ben puntato come Inej (Amita Suman) e Jesper (Kit Young).

E poi c’è Kaz Brekker (Freddy Carter), il leader del deliziosamente dirompente trio di criminali clandestini noto come I corvi. Kaz, insieme al suo braccio destro Inej, maestra della fuga e del lancio di coltelli e Jesper, tiratore scelto dotato di una devozione a Milo la capra, vengono assunti per portare a termine un lavoro apparentemente impossibile in cambio di un milione di kruge: attraversare la faglia e rapire la sola e unica evocatrice di luce, Alina Starkov (Jessie Mei Li).

Kaz non è un Grisha, né un soldato, un assassino, una spia o un tiratore scelto – è il proprietario di un club con un acuto senso dello stile e un bastone a forma di corvo. Ma è comunque il giocatore più pericoloso di Tenebre e Ossa.

Il potere di Kaz può non essere la forza bruta o il dono della Piccola Scienza, ma ha qualcosa di ancora più raro: la sua incomparabile intelligenza. Ha un talento impeccabile per l’osservazione, per individuare ciò che altri non degnano di uno sguardo.

È veloce nel mettere insieme anche i più piccoli dettagli per trarre conclusioni che, non solo lo mettono in vantaggio, ma spesso gli salvano la vita (oltre a quella dei suoi compagni).

Per attraversare la faglia, che è sicuramente una condanna a morte, e probabilmente non vale nessuna somma di denaro – nemmeno un milione di kruge – Kaz capisce che c’è chiaramente un modo farlo e sopravvivere per raccontare la storia, gli basta osservare una donna nel suo club mentre contato i suoi soldi.

Quando lei gli dice di essere di Ravka Ovest, lui ribatte che i Ravkani dell’Ovest contano i loro soldi da una mano all’altra, ma lei li conta come la gente dell’Est che lavora nelle miniere di Sikursk. Sulla base di questo piccolo dettaglio, Kaz deduce che la donna ha attraversato la faglia e la prega di dirgli come.

Lei gli parla del “Conduttore”, o Arken (Howard Charles), così viene presentato più tardi, lui è in grado di far attraversare la faglia alle persone.

Più tardi, quando Arken tradisce i Corvi e tenta di uccidere Alina in una sorprendente svolta degli eventi, è uno shock per tutti tranne che per Kaz.

Prima del loro viaggio attraverso la faglia, Kaz vede il conduttore incontrarsi con il generale Zlatan, (Tom Weston-Jones), principale sostenitore dell’indipendenza di West Ravkan, e deduce rapidamente che sono in combutta. Manda appositamente Arken a cercare il sosia di Alina durante il tentativo di rapimento al Piccolo Palazzo, sapendo che probabilmente ha intenzione di uccidere l’Evocatore di luce. Naturalmente, Kaz ha ancora una volta ragione e ha già pianificato tutto.

C’è certamente una gratificazione istantanea nel vedere Alina trasformarsi in un raggio di sole umano, o Jesper sparare a un volcra attraverso il tetto durante una precaria corsa in treno mentre tiene in braccio Milo la capra (molto adorabile).

Ma la magistrale improvvisazione di Kaz e il rapido smantellamento degli ostacoli che bloccano la sua strada verso il successo – che si tratti di Pekka Rollins o Arken o anche della stessa Fold – tutto basato solo sull’arguzia, è come guardare tutti i pezzi del puzzle che si uniscono più velocemente di quanto si possano battere le palpebre.

Kaz trasforma anche ciò che altri vedrebbero come una debolezza in una risorsa. La sua camminata inconfondibile è un stata precisamente voluta dall’autrice Leigh Bardugo, che ha detto di essersi fatta ispirata dall’osteonecrosi, una condizione di cui lei stessa soffre. Si sostiene usando il suo iconico bastone con la testa di corvo che funge anche da arma, un vantaggio su coloro che chiaramente lo sottovalutano.

Nonostante Kaz sia un genio del complotto intellettuale, può anche ammettere che, sebbene non accada di certo spesso, si sia sbagliato su qualcosa. Forse non dichiarerà presto la sua fedeltà ai Saints, ma dopo aver esaminato tutti i possibili scenari, ammette a Inej che lei aveva ragione su Alina, e che lui aveva torto.

Questo non è fumo negli occhi: Alina è il vero affare. Forse non una salvatrice, secondo lui, ma una Grisha che può manipolare la luce – un dono straordinario.

Per i fan della serie che non hanno letto i libri, Kaz è ancora relativamente avvolto nel mistero, non è motivato da un potere superiore e non sembra essere guidato da una particolare bussola morale, tranne quando si tratta dei suoi Corvi.

Come dice a Inej, una devota credente nei Santi, lui può anche non crederci, ma crede in lei, e in Jesper, e in se stesso: i Corvi. Chiaramente, Kaz è più del tradizionale criminale clandestino alla ricerca del suo prossimo bottino. Ma cosa lo motiva?

C’è un breve momento nell’ultimo episodio in cui Kaz dice a Jesper che riconosce lo sguardo del generale Kirigan: quello di un uomo consumato dalla vendetta. Jesper risponde: “Le rivedi molto bene quanto ti guardi allo specchio, vero?”

Incrociamo le dita di scoprire qualcosa di più sulle motivazioni di Kaz nella seconda stagione! Ma ecco cosa sappiamo: Kaz è una forza da tenere in considerazione, e non vediamo l’ora di vedere quali saranno i suoi prossimi piani.