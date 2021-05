Se vuoi leggere i libri di Tenebre e Ossa ecco da dove iniziare per non sbagliare. Se non avete familiarità con la scrittrice Leigh Bardugo e la sua serie di libri Grishaverse, non c’è mai stato un momento migliore per iniziare a immergersi nella lettura. Shadow and Bone (Tenebre e Ossa) la serie da poco approdata su Netflix, è basata sulle serie Shadow and Bone e Six of Crows della Bardugo, intreccia due serie tra storie e personaggi e sfiora, appena la superficie, del mondo narrativo dell’autrice. A questo proposito è importante capire come approcciare al Grishaverse se non si ha familiarità, perché se si inizia con il libro sbagliato ci si potrebbe trovare parecchio confusi, per non parlare del fatto che potreste incappare in un sacco di spoiler dei romanzi precedenti.

Il Grishaverse comprende una trilogia (la serie Shadow and Bone, Tenebre e Ossa), due duologie (le serie Six of Crows e King of Scars), così come una serie di libri supplementari vari che possono essere letti in qualsiasi momento. Con molte probabilità questo non sarò tutto, la Leigh Bardugo ha annunciato che si sta prendendo una pausa dal suo famoso mondo fantasy, lasciando però aperta la possibilità per un ritorno, “Lo ammetto, ci sono storie del Grishaverse che voglio assolutamente raccontare, ho lasciato aperta una porta molto grande alla fine di Rule of Wolves. Ci sono un sacco di altri personaggi che ho trovato molto affascinanti, entrati nella pagina in questo libro, mi piacerebbe sviluppare delle storie proprio su di loro”. Quindi aspettiamoci altri libri in un prossimo futuro.

Quindi ecco l’esatto ordine della serie di libri, stabilito dall’autrice stessa, per farsi una veloce idea di ciò che ogni serie racconta. Nessuno spoiler per la serie.

La trilogia di Tenebre e ossa

Questa è la trilogia che ha dato inizia a tutto, quindi è giusto iniziare da qui. È incentrata su Alina Starkov, un’orfana di una città di frontiera, Ravkan, che scopre i suoi poteri magici precedentemente sopiti. I suoi poteri sono talmente speciali, mai visti prima, che potrebbero aiutarla a salvare il mondo.

Shadow and Bone (Tenebre e ossa)

Shadow and Bone presenta Alina Starkov e il suo migliore amico d’infanzia, Mal – anche se vengono presto separati, dopo la scoperta dei nascenti poteri Grisha di Alina. Il Darkling, il leader della Seconda Armata Grisha del paese, le dice che il suo dono speciale potrebbe aiutare a distruggere la faglia che da 400 anni distrugge il paese: una striscia di oscurità piena di mostri.

Siege and Storm (Assedio e tempesta)

Alina, ora conosciuta come l’Evocatrice del Sole, è perseguita per il suo potere, mentre insegue un suo potente amplificatore. Dopo che un compatriota rivela la sua identità nascosta, si ritrova spinta di nuovo nella politica di Ravkan.

Ruin and Rising (Rovina e ascesa)

L’Evocatrice del Sole e i suoi alleati affrontano il Darkling e le sue forze in una battaglia epica per l’intera nazione.

The Six of Crows (Duologia)

Anche se ambientata in un paese diverso con personaggi completamente nuovi, questa duologia è ambientata dopo la conclusione di Ruin and Rising (Rovina e ascesa) e contiene spoiler sulla fine della trilogia precedente.

Six of Crows (Sei di corvi)

Il criminale Kaz Brekker guida una banda di disadattati per mettere a segno un colpo difficile e mortale. Sei di corvi offre sia l’avventura che un racconto epico di sopravvivenza.

Crooked Kingdom (Il regno corrotto)

Niente spoiler, ma Brekker e l’equipaggio devono lottare disperatamente per rimanere vivi e rimanere insieme, con conseguenze epiche.

The King of Scars (Duologia)

Questa serie inizia un anno dopo la fine dell’ultima duologia – quindi, di nuovo, è meglio affrontarla dopo aver letto i precedenti libri del Grishaverse. Da qui in poi i libri non sono ancora stati tradotti in italiano.

King of Scars

Questo romanzo riprende la storia di Nikolai Lantsov, ex compagno d’armi di Alina. Il giovane sovrano è incaricato di ricostruire la sua nazione dopo la guerra civile e scopre che per farlo dovrà affrontare i suoi demoni interiori, così come quelli esterni.

Rule of Wolves

Lantsov, Zoya Nazyalensky e Nina Zenik devono unirsi e combattere per il loro futuro affrontando anche se stessi se vogliono battere i loro nemici.

Altri libri del Grishaverse

Questi altri libri possono essere letti senza una certa (o nessuna) conoscenza della serie, ma sono più adatti a coloro che sono già pratici del mondo narrativo della Bardugo e sono affamati di qualcosa in più.

The Language of Thorns

Una raccolta di favole oscure e avvincenti ambientate nel Grishaverse, The Language of Thorns è piacevole sia se non avere mai letto un libro della Bardugo o se li avete letti tutti.

The Lives of Saints

Una raccolta illustrata di storie sui santi del Grishaverse. Anche questo può essere letto senza contesto, ma aiuta a conoscere più in profondità il mondo.

The Severed Moon

Questo è un diario personale lungo un anno, 365 giorni, con citazioni e suggerimenti ispirati al mondo della Bardugo. Anche in questo caso non è necessario aver letto i libri precedenti, dato che è un diario e non un libro, però per goderselo appieno può essere utile sapere da dove vengono le citazioni riportate.