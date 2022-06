Obi-Wan Kenobi: i 10 migliori Easter egg e riferimenti alla trilogia sequel di Star Wars

Obi-Wan Kenobi contiene molti riferimenti ai prequel e alla trilogia originale, ma anche una sorprendente quantità di Easter Egg per la trilogia sequel.

Essendo una miniserie incastrata tra due trilogie, Obi-Wan Kenobi rende omaggio sia ai film prequel sia ai film originali che sono ambientati dopo di essa, ma dedica anche una sorprendente attenzione alla trilogia sequel, descrivendo un’epoca dell’Universo di Star Wars che è ancora trent’anni oltre la portata della sua storia.

Dalla fotografia di alcune scene ai temi del cinismo e della disperazione, fino ai riferimenti diretti ai film (in particolare Star Wars: Il risveglio della forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi), Obi-Wan Kenobi fa un lavoro encomiabile collegando tutte le storie della saga degli Skywalker con Easter eggs che dimostrano un apprezzamento per l’inclinazione di George Lucas per i richiami. Come dice il suo personaggio principale in Una nuova speranza, “unisce l’universo”.

Obi-Wan vive lo stile di vita solitario di Rey su Tatooine

Obi-Wan inizia la serie svolgendo un lavoro manuale, intagliando una balena di sabbia per una paga molto bassa. Il compenso che riceve viene integrato con pezzi della balena che ruba per l’eopie che vive con lui in una grotta remota su Tatooine.

Nella trilogia del sequel, Rey si occupa di raccogliere cianfrusaglie sull’altrettanto inospitale pianeta desertico Jakku, un lavoro noioso che le copre a malapena le spese di vita.

Viene pagata in porzioni di cibo da un irascibile commerciante di cianfrusaglie e vive in un deambulatore AT-AT convertito vicino al Cimitero delle Navi. Entrambe le figure conducono vite solitarie nate da traumi incredibili, rafforzando allo stesso tempo un tema frequente di Star Wars: personaggi di grande importanza per gli eventi galattici che vivono umilmente su mondi arretrati.

Obi-Wan mangia i pasti istantanei di Rey

Obi-Wan Kenobi usa una piccola piastra per preparare un pasto più o meno istantaneo a base di stufato e Rey aggiunge acqua a una delle sue porzioni di cibo per creare una sorta di pane. I due mangiano in silenzio mentre guardano la vasta distesa delle loro case nel deserto, il che serve solo a sottolineare la loro (apparente) insignificanza nell’ambito della loro visione del mondo.

In entrambi i casi, queste semplici attività servono a rafforzare la monotonia della routine quotidiana di Obi-Wan e Rey, lontana dagli importanti combattimenti che si svolgono nel resto della galassia. Il contrasto tra l’autocompiacimento di Obi-Wan e ciò che Tala sta facendo per l’Alleanza Ribelle, o la stagnazione di Rey e ciò che Poe sta facendo per la Resistenza.

L’esilio del vecchio Luke come Obi-Wan

Come l’esiliato Luke Skywalker ne Gli ultimi Jedi, Obi-Wan Kenobi ha scelto di vivere nascosto su Tatooine, rinunciando al legame con la Forza e presentandosi come un umile lavoratore a giornata. Abdicò a qualsiasi legame con l’Ordine Jedi non solo per la propria protezione, ma anche per quella del giovane Luke su cui vegliava.

Rendersi conto di quanto pochi fossero i Jedi rimasti nella galassia è stata una delle cose più importanti che i fan hanno imparato dalla prima di Obi-Wan Kenobi. Non solo il loro numero stava diminuendo, ma la loro reputazione veniva calunniata dagli Inquisitori.

Come il vecchio Luke e il Primo Ordine, Obi-Wan si sentiva impotente a fermare le atrocità che lo circondavano, preferendo mettere la testa sotto la sabbia piuttosto che farsi coinvolgere.

L’Aki-Aki del bus Speeder di Obi-Wan

Dopo una dura giornata di lavoro, Obi-Wan prende un autobus veloce dal posto di lavoro per tornare alla sua eopie, e i fan più attenti saranno in grado di individuare l’Aki-Aki in abito da pendolare che si unisce a Obi-Wan nel suo viaggio.

La specie Aki-Aki è stata introdotta in Star Wars: L’ascesa di Skywalker quando Rey, Poe e altri combattenti della Resistenza si sono recati a Pasaana alla ricerca del pugnale Sith. In quell’occasione, C-3PO menziona gli “aquiloni colorati e i dolci deliziosi” del loro noto festival. L’inclusione di un Aki-Aki della Regione di Espansione su un pianeta dell’Orlo Esterno aumenta il senso di connettività della galassia.

Cinismo e senso di fallimento del vecchio Luke

Una delle più grandi sorprese della première della serie è stato scoprire quanto Obi-Wan sia diventato cinico. Dice persino a un collega Jedi che il loro tempo è “finito”, riecheggiando il cinismo del vecchio Luke quando dichiara a Rey che è “tempo per i Jedi di cessare”.

Non sorprende che queste due figure importanti condividano la mancanza di fiducia in se stessi e negli insegnamenti dei Jedi; Obi-Wan sente di aver fallito con Anakin Skywalker e Luke sente di aver fallito con Ben Solo, ed entrambi gli apprendisti sono caduti nel lato oscuro. Il ruolo del vecchio Luke come mentore sagace e anziano di Rey ha sempre rispecchiato quello di Obi-Wan in Una nuova speranza, ma Obi-Wan Kenobi rivela che la loro storia sarà ancora più simile decenni dopo.

Obi-Wan viene aiutato a usare la spada laser da un Jedi speranzoso

Nonostante Obi-Wan faccia del suo meglio per rimanere nascosto su Tatooine, la sua presenza viene scoperta da un giovane Jedi che crede ancora nella forza e nella compassione dell’Ordine Jedi. Egli prega l’ex Maestro Jedi di riprendere il suo posto di difensore della pace e della giustizia nella galassia offrendo la sua spada laser.

Rey fa lo stesso con il vecchio Luke ne Gli ultimi Jedi, offrendogli la spada laser di Anakin Skywalker nella speranza di convincerlo ad addestrarla. Come Obi-Wan, Luke rifiuta l’offerta. È difficile vedere queste leggende così restie a essere gli eroi che la galassia conosce, ma questo rafforza anche la profondità della disperazione che li ha spinti ad abbandonare la loro vocazione.

Reva uccide il Grande Inquisitore come Kylo Ren ha ucciso Snoke

Non sorprende che siano state mostrate lotte intestine tra gli Inquisitori; coloro che sono stati influenzati dal lato oscuro spesso nutrono avarizia e gelosia. Reva che accoltella il Grande Inquisitore rispecchia Kylo Ren, un controverso guerriero del Lato Oscuro anch’egli incline agli scatti d’ira, che uccide il Leader Supremo Snoke ne Gli ultimi Jedi.

In entrambi i casi, le aspettative del pubblico vengono sovvertite introducendo i cattivi principali e poi facendo in modo che i loro sottoposti li uccidano per le loro posizioni di potere. È importante rivelare che ci sono molti tipi diversi di persone attratte dal lato oscuro, e mentre alcuni sono cattivi stoici come Darth Vader e il Grande Inquisitore, altri sono imprevedibili jolly.

Obi-Wan che seppellisce le spade laser nel deserto

La serie sottolinea che Obi-Wan è cambiato molto dopo La vendetta dei Sith, abbandonando l’Ordine Jedi a favore di una vita da eremita e arrivando a seppellire la sua spada laser nel deserto. Per Obi-Wan, un capitolo specifico della sua vita si è chiuso (o almeno così pensa) e cerca di seppellire il suo passato.

Anche Rey seppellisce le spade laser di Luke e Leia nel deserto di Tatooine, non lontano dalla casa dei Lars. Per Rey si chiude un intero capitolo e la saga degli Skywalker si conclude. Sarà lei l’autrice della prossima storia e creerà un nuovo Ordine Jedi che renda onore a coloro che l’hanno preceduta.

Obi-Wan si unisce con riluttanza alla lotta per salvare Leia

Un gemello Skywalker in particolare ispira Obi-Wan a tornare nella mischia, e non si tratta di Luke; Obi-Wan Kenobi è ancora una volta l’unica speranza della Principessa Leia, questa volta per salvarla da un gruppo di cacciatori di taglie che intendono consegnarla alla Terza Sorella.

La bambina Leia ruba completamente la scena all’ex Maestro Jedi e il suo fascino rende facile capire perché scelga di prestarle soccorso, ma la decisione significa qualcosa di più. Decenni dopo, suo fratello Luke abbandona il suo isolamento autoimposto e risponde alla sua chiamata; i due condividono un momento di tenerezza prima che lui ingaggi il Primo Ordine in modo che lei, e la Resistenza, possano fuggire.

Mettendo subito Leia al centro dell’attenzione, si riconosce la sua importanza per tutta la saga di Star Wars: gli Skywalker.

Leia chiama suo figlio Ben

Il legame tra Luke Skywalker e Obi-Wan “Ben” Kenobi è ben noto, ma la serie Obi-Wan Kenobi intende sottolineare il legame altrettanto forte che aveva con Leia. Lei si rivolge a lui come “Obi-Wan Kenobi” nel suo ologramma in Una nuova speranza, ma quando Luke menziona “Ben Kenobi” durante il suo salvataggio sulla Morte Nera, anche lei riconosce chiaramente il suo alter-ego.

Nelle Leggende, è Luke Skywalker a chiamare suo figlio Ben, in segno di rispetto per il mentore che lo ha avviato sulla strada dei Jedi. Stabilendo il forte legame che la giovane Leia ha con “Ben Kenobi”, diventa chiaro il motivo per cui è lei la Skywalker che chiama suo figlio Ben nel film.