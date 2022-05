Obi-Wan Kenobi, la lista della Disney+ per vedere la serie include gli elementi chiave di Clone Wars

La watch list della serie Obi-Wan Kenobi creata da Disney+ include gli archi chiave di Star Wars: The Clone Wars, con Satine Kryze.

Una lista di riferimento creata da Disney+ per Obi-Wan Kenobi include gli archi chiave di Star Wars: The Clone Wars. L’ultima serie live-action di Star Wars seguirà il Jedi protagonista (con il ritorno di Ewan McGregor nel ruolo) a metà del suo esilio su Tatooine, mentre veglia sul giovane Luke Skywalker. Ad inseguirlo ci saranno il Darth Vader di Hayden Christensen e la sua spietata squadra di Inquisitori Sith, che apparentemente non si fermeranno davanti a nulla finché non raggiungeranno il loro obiettivo.

L’ultima apparizione di Obi-Wan in Star Wars è stata nella stagione animata Clone Wars 7, uscita all’inizio del 2020. La serie è stata molto apprezzata dagli spettatori, in particolare l’ultima stagione ha ottenuto il plauso della critica. La serie è iniziata nel 2008 e copre gran parte del periodo di tempo tra Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni e Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith.

Molti personaggi di Clone Wars hanno poi debuttato in live action, come Bo-Katan Kryze e Ahsoka Tano in The Mandalorian, oltre a Cad Bane in The Book of Boba Fett. Dal canto suo, la Duchessa Satine Kryze di Mandalore era un tempo l’interesse amoroso di Obi-Wan, per il quale egli disse addirittura che avrebbe lasciato l’Ordine Jedi. La tragica morte di Satine ha quasi portato Obi-Wan al Lato Oscuro, cosa a cui è riuscito a resistere dopo aver lottato per la sua coerenza.

Ora, un elenco di Obi-Wan Kenobi messo insieme da Disney+ UK e condiviso via Twitter suggerisce che Satine di Clone Wars potrebbe fare il suo debutto in live-action nella serie. La lista comprende gli episodi dalla 12 alla 16 della seconda stagione di Clone Wars e gli episodi dalla 14 alla 16 della quinta stagione. È interessante notare che ogni episodio è incentrato su Obi-Wan e sulla sua relazione con la duchessa Satine.

Sebbene sia impossibile che Satine appaia nella linea temporale di Obi-Wan Kenobi, potrebbe fare il suo debutto in una sequenza flashback. Molti spettatori hanno già anticipato la possibilità di vedere dei flashback dell’epoca delle Guerre dei Cloni, compresi i momenti trascorsi da Obi-Wan con Anakin Skywalker e forse anche con Ahsoka.

Questo, insieme agli archi scelti per la lista per la visione, sembrano indicare una menzione di Satine o forse anche una qualche apparizione fisica, si tratterebbe di un forte legame emotivo per Obi-Wan nel suo viaggio, soprattutto perché continua a confrontarsi con ciò che ha passato alla fine de La vendetta dei Sith.

Indipendentemente dal fatto che Satine stessa venga menzionata o appaia in Obi-Wan Kenobi, la serie sarà probabilmente un grande piacere per gli spettatori delle Guerre dei Cloni. La sola apparizione degli Inquisitori Sith è promettente per gli appassionati di Star Wars Rebels, cosa che già fa pensare che la serie animata avrà una grande influenza sulla storia della serie spinoff di Star Wars.

Lo stesso Christensen ha dichiarato di aver guardato Clone Wars per prepararsi al suo ritorno nei panni di Anakin/Vader. Con una tale enfasi su Clone Wars, si prevede che molte trame continueranno a essere riprese nel prossimo viaggio di Obi-Wan Kenobi e degli Jedi.