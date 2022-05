Stranger Things 4, il trailer finale annuncia una guerra nel Sottosopra

Netflix svela il trailer finale di Stranger Things, stagione 4, volume 1, che annuncia una grande guerra nel Sottosopra nella nuova esplosiva stagione.

Una grande battaglia è in arrivo nel trailer finale di Stranger Things, stagione 4, volume 1, che annuncia una guerra nel Sottosopra e il ricongiungimento del gruppo di giovani eroi. La nuova stagione riprende sei mesi dopo gli eventi del finale della seconda stagione, quando i Byers e Undici lottano per adattarsi alle loro nuove vite in California e al bizzarro mondo del liceo senza l’aiuto di Mike e dei loro amici.

Ma quando emerge una nuova minaccia dal Sottosopra, il gruppo deve trovare il modo di riunirsi per salvare ancora una volta il mondo e potenzialmente porre fine al Sottosopra una volta per tutte.

Millie Bobby Brown torna a guidare il cast della quarta stagione di Stranger Things insieme a Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono e Brett Gelman.

La quarta stagione di Stranger Things si preannuncia come la più grande, con nove episodi divisi in due parti, tra cui due lungometraggi. Con il ritorno della serie proprio dietro l’angolo, il pubblico sta ricevendo un nuovo entusiasmante assaggio di Stranger Things stagione 4, volume 1.

A pochi giorni dalla première, Netflix ha svelato il trailer finale di Stranger Things stagione 4 volume 1, il video anticipa gli esplosivi episodi della prima metà della stagione 4, tra cui una grande guerra che avrà luogo nel Sottosopra.

Il trailer finale della quarta stagione di Stranger Things offre alcuni scorci emozionanti del viaggio del gruppo nel Sottosopra, in particolare quello di Steve di Joe Keery, Nancy di Natalia Dyer e Robin di Maya Hawke, ai quali si aggiunge un quarto personaggio indistinguibile nella dimensione alternativa. Il video lascia inoltre intendere che Max sarà ulteriormente perseguitata dalle forze del Sottosopra, dato che all’inizio del trailer si vede il giovane personaggio di Sadie Sink arrivare fuori da un luogo sconosciuto ma apparentemente importante del Sottosopra.

Con i precedenti trailer, così come il trailer finale di Stranger Things stagione 4 volume 1, che mostravano Max fluttuare in uno stato catatonico di fronte alla tomba del fratello e a Steve, Dustin e Lucas, sembra chiaro che i legami di Billy con il Sottosopra nella stagione 3 avranno delle ramificazioni su Max nei prossimi episodi.

D’altra parte, alcuni spettatori hanno teorizzato che il nuovo cattivo di Stranger Things, Vecna, potrebbe essere il Billy di Dacre Montgomery resuscitato e ancora una volta posseduto dalle forze maligne del Sottosopra.

Scorrendo i trailer mostrati finora, i fan più attenti hanno notato delle somiglianze tra l’introduzione di Vecna, sospesa tra i tentacoli, e la morte di Billy per mano della Cacciatrice di Menti nella terza stagione, oltre al fatto che uno degli episodi della quarta stagione si intitola “Caro Billy” e che lo stesso Montgomery ha fatto sapere su Instagram di essersi sottoposto a pesanti protesi per un progetto che “arriverà presto”.

Solo il tempo ci dirà quali segreti saranno rivelati quando la stagione 4, volume 1, di Stranger Things sarà presentata questo venerdì. Siamo elettrizzati.