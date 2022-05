Squid Game, il creatore sta sviluppando una serie satirica sul successo di Squid Game

Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, sta sviluppando un nuovo show basato sul successo di Squid Game, intitolato The Best Show on the Planet.

Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, sta sviluppando un nuovo show satirico intitolato The Best Show on the Planet, basato sul successo della serie originale. Pubblicata su Netflix l’anno scorso, Squid Game è diventata rapidamente un fenomeno globale, arrivando a detenere il record di contenuto originale più visto di sempre.

La serie survival drama sudcoreana raccontava la vita di pochi concorrenti selezionati che partecipano a una serie di giochi per bambini con una posta in gioco mortale per vincere un grosso premio in denaro.

Dong-hyuk è già al lavoro per sviluppare la seconda stagione di Squid Game per Netflix, che, come ha già confermato, conterrà nuovi emozionanti giochi e uscirà nel 2023 o 2024. La prima stagione si è conclusa con il personaggio centrale, Seong Gi-hun, sopravvissuto al gioco finale e si è aggiudicato il premio in denaro. La prima stagione ha raggiunto oltre 100 milioni di famiglie più velocemente di qualsiasi altro show originale di Netflix e, solo nella prima settimana, è stata trasmessa in streaming per oltre tre miliardi di minuti.

In una nuova intervista rilasciata a Deadline, Dong-hyuk conferma che non solo sta lavorando alla seconda stagione di Squid Game, ma anche a un altro show satirico sul successo della stessa, intitolato The Best Show on the Planet. Sebbene siano stati forniti pochi dettagli sullo show, Dong-hyuk conferma che la serie è ancora in fase di progettazione.

Non è chiaro quale sarà esattamente la storia del nuovo show o chi ne sarà il protagonista, ma di certo sembra che i fan della serie si troveranno di fronte a un’interessante e autoreferenziale esplorazione di una serie che ha dominato la cultura popolare per gran parte dello scorso anno. La serie è stata molto apprezzato per il suo messaggio sociale, una tendenza che Dong-hyuk sembra intenzionato a continuare con The Best Show on the Planet.

Sebbene non si conoscano ancora molti dettagli sul prossimo show del creatore di Squid Game, è probabile che il progetto troverà ancora una volta casa su Netflix.

LEGGI ANCHE-> Se ti e piaciuta Squid Game allora non puoi perderti questi film e serie

Per il momento, sembra che la seconda stagione della serie di successo sia l’obiettivo principale di Dong-hyuk, ma è bello vedere che il creatore ha già in cantiere un altro potenziale successo. Non è chiaro quando lo show uscirà effettivamente, ma con la stagione 2 di Squid Game che dovrebbe arrivare su Netflix nel 2023 o 2024, è probabile che The Best Show on the Planet sia ancora lontano.

LEGGI ANCHE-> Squid Game 2, dettagli sulla trama e aggiornamenti sulla sceneggiatura della seconda stagione

Resta da vedere se la seconda stagione di Squid Game o The Best Show on the Planet saranno in grado di raggiungere lo stesso livello di popolarità di cui ha goduto la prima stagione lo scorso anno, ma sembra che Dong-hyuk non mostri segni di rallentamento.