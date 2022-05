Squid Game 2, dettagli sulla trama e aggiornamenti sulla sceneggiatura della seconda stagione

La seconda stagione di Squid Game affronterà i temi della solidarietà, come ha dichiarato il creatore Hwang Dong-hyuk in un nuovo aggiornamento sulla serie di successo di Netflix.

Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha annunciato agli spettatori la seconda stagione dello show e ha fornito nuovi dettagli su ciò che ha in serbo. Dopo il successo mondiale della prima stagione, all’inizio di quest’anno Netflix ha rinnovato Squid Game per una seconda stagione. Al momento si prevede che la seconda stagione debutterà nel 2023 o nel 2024, poiché Hwang è ancora in fase di pre-produzione.

Squid Game ha conquistato il mondo l’anno scorso, diventando uno degli show più popolari di Netflix di tutti i tempi. Ambientata in Corea del Sud, la trama di Squid Game, simile a quella di Hunger Games, è incentrata su uno stato capitalista in cui i cittadini in difficoltà economiche vengono portati su un’isola remota per competere in una serie di giochi infantili al fine di vincere un premio in denaro.

Questi giochi diventano mortali, ma il premio in denaro cresce quando i giocatori vengono eliminati, ispirando una maligna avidità in molti dei partecipanti, anche quando viene data loro la possibilità di abbandonare il gioco in qualsiasi momento. La prima stagione di Squid Game ha raccontato una storia soddisfacente, ma ha anche lasciato in sospeso alcuni importanti fili della trama, rendendo così la porta aperta a una continuazione che Netflix ha subito cercato.

In preparazione alla seconda stagione di Squid Game, Hwang ha condiviso alcuni primi dettagli sulla storia e ha fornito un aggiornamento sul processo di scrittura. Come rivela a Vanity Fair, Hwang ha circa tre pagine di idee iniziali che utilizzerà come base della sceneggiatura della seconda stagione. Gi-hun, l’avvincente ma moralmente ed emotivamente tormentato protagonista della prima stagione, sarà un personaggio che tornerà sicuramente nella seconda. Hwang accenna anche a un ruolo per il Front Man, ma non lo conferma del tutto.

Lo stesso dice, “L’umanità sarà messa alla prova ancora una volta attraverso questi giochi. Voglio porre la domanda: “È possibile la vera solidarietà tra gli esseri umani?””.

I dettagli della seconda stagione di Squid Game sono ancora piuttosto vaghi, ma offrono comunque un ritratto avvincente di ciò che potrebbe accadere. Sulla base dei commenti di Hwang, sembra probabile che questa seconda stagione sarà caratterizzata dallo stesso livello di complessità emotiva e morale della prima. Spesso citata come metafora dei difetti delle società capitalistiche, la prima stagione di Squid Game ha portato agli spettatori complicate meccaniche di gioco e dinamiche politiche, alzando la posta in gioco in ogni episodio.

LEGGI ANCHE-> Squid Game 3, il creatore Hwang Dong-hyuk accenna a una terza stagione

In mezzo a tutto ciò c’erano personaggi e relazioni avvincenti, tutti incentrati su Gi-hun, il cui ritorno confermato farà sicuramente piacere a molti spettatori che lo hanno seguito nella prima stagione.

Anche se molti dei personaggi di spicco di Squid Game sono stati uccisi nella prima stagione, non c’è dubbio che l’espansione dell’universo dello show di Hwang possa offrire ancora più emozioni e una posta in gioco più alta rispetto alla prima stagione che ha gettato le basi per un mondo fantascientifico dalle molteplici possibilità da esplorare.

LEGGI ANCHE-> Squid Game 2: confermato il ritorno di Gi-hun e Front-Man

Con un’importante svolta drammatica nell’episodio finale, Hwang ha dimostrato di poter continuare a offrire contenuti coinvolgenti anche in assenza di alcuni dei personaggi principali dello show. Con i primi dettagli ora disponibili, gli spettatori possono iniziare a fare le prime ipotesi su quali nuove tattiche Hwang potrebbe avere in serbo per Squid Game in futuro.