Loki stabilisce il record del MCU come serie Marvel più vista su Disney+

In vista delle riprese della seconda stagione di Loki, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige rivela che la serie è la più vista del MCU su Disney+.

Loki è ufficialmente la serie Marvel Studios più vista sul servizio Disney+. Spin-off successivo agli eventi di Avengers: Endgame, Loki segue una variante del personaggio protagonista (Tom Hiddleston) nel MCU che viene catturata dalla Time Variance Authority (TVA), responsabile di preservare la Sacra Timeline. Nel corso della serie MCU, Loki scopre una vasta cospirazione sulle origini della TVA e sullo stato del multiverso e intraprende un viaggio eroico alla scoperta di se stesso, incontrando un’ampia varietà di diverse incarnazioni di se stesso.

La decisione della Disney di rilasciare Loki il mercoledì invece che il venerdì sera (in cui sono andati in onda sia WandaVision sia The Falcon in the Winter Soldier) ha fatto sì che Loki avesse la prima più grande di tutte le serie Disney+. In seguito, Disney+ ha spostato la data di uscita di molti dei suoi show al mercoledì. Sebbene diverse testate abbiano riportato che Loki è la serie del MCU più vista su Disney+, la piattaforma non ha mai rilasciato numeri ufficiali che lo confermino.

Secondo Deadline, durante gli annunci Disney, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, oltre a presentare il primo trailer di She-Hulk: Attorney at Law, ha confermato che Loki è la serie Disney+ più vista del MCU. Il capo della Marvel ha attribuito il successo di Loki a un “colpo di scena audace” e a una “corsa selvaggia ampiamente ricompensata”. Feige non ha fornito alcun numero ufficiale di spettatori, né il margine con cui la serie ha superato le altre. Tuttavia, Feige ha confermato che le riprese della seconda stagione di Loki inizieranno nelle prossime settimane.

A differenza delle due serie del MCU che l’hanno preceduta, Loki non è stata una miniserie ma una serie regolare, con la scena post-credits che ha fatto capire al pubblico che Loki sarebbe tornato nella seconda stagione. Dato che l’inizio delle riprese della seconda stagione di Loki è previsto per giugno 2022, è probabile che la data di uscita sia il 2023, ma non è stata confermata dalla Marvel.

Michael Waldron, autore della prima stagione di Loki e della sceneggiatura di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha recentemente rivelato che Eric Martin assumerà il ruolo di sceneggiatore capo per la seconda stagione, che sarà diretta anche dai registi di Moon Knight Justin Benson e Aaron Moorhead.

Il successo di Loki è dovuto a molti fattori. Essendo un personaggio molto amato dai fan fin dalla sua introduzione in Thor del 2011 e ulteriormente consolidato in The Avengers del 2012, il personaggio è stato per anni una colonna portante del MCU e il pubblico era entusiasta di vedere un’intera storia incentrata sul Dio dell’inganno.

Con Loki che introduce Jonathan Majors nei panni di Colui che resta, una variante di Kang il Conquistatore, i Marvel Studios sperano che il grande pubblico che si è sintonizzato per vedere Loki si presenterà anche per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che conterrà l’introduzione vera e propria di Kang il Conquistatore. Visto il successo di Loki, è quasi certo che il personaggio di Hiddleston rimarrà nel MCU ancora per un po’.