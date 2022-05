She-Hulk, perché la grafica computerizzata è così scadente?

Dopo la pubblicazione del primo trailer di She-Hulk, molti spettatori sono preoccupati per lo stato della grafica computerizzata dello show. Ecco perché potrebbe sembrare al di sotto degli standard.

Il primo trailer di She-Hulk ha dato al pubblico una prima indicazione su come potrebbe essere lo show di Disney+, però molti spettatori si sono chiesti perché la CGI (grafica computerizzata) di She-Hulk sia così scadente. I filmati disponibili mostrano le star della serie Mark Ruffalo, Tim Roth e la protagonista Tatiana Maslany in piena forma, rispettivamente nei panni del Gigante di Giada originale, dell’Abominio e della She-Hulk protagonista.

Tuttavia, nonostante la comprensibile eccitazione per queste interazioni e le loro implicazioni per il più ampio MCU, c’è una legittima preoccupazione per quella che sembra essere una CGI al di sotto degli standard che compromette la visione complessiva.

Il trailer di She-Hulk mostra l’avvocato Jennifer Walters alle prese con la professione legale in una cosiddetta “divisione legale per superumani” e il suo rapporto con il cugino Bruce Banner. Sebbene il trailer riduca al minimo i dettagli concreti della trama, si vede Bruce che aiuta Jennifer nell’arte dell’eroismo, insegnandole nel contempo a controllare il più potente alter-ego She-Hulk.

A differenza di molte versioni precedenti di Bruce, tuttavia, Jennifer sembra essere in grado di operare in pubblico abbastanza in fretta, apparendo come una versione leggermente più grande e dai toni verdi di se stessa, al contrario della combattente muscolosa e furiosa di Thor: Ragnarok.

È in questa forma fisicamente più imponente che i problemi di CGI diventano evidenti, a differenza di molte altre apparizioni di Hulk nel MCU, She-Hulk sembra resa in modo goffo e poco convincente, soprattutto quando interagisce con le persone. Questo ha sollevato alcune domande serie tra il pubblico e molti si sono chiesti perché gli effetti appaiano così scadenti.

Ci sono diverse spiegazioni possibili del perché la CGI di She-Hulk sia così scadente, una considerazione importante è che, data la natura della serie, che richiede un uso intensivo dei VFX (soprattutto se paragonata ad altre recenti produzioni Disney+ come Hawkeye), She-Hulk richiede che una parte maggiore del suo budget venga spesa per coprire i costi della CGI.

Con risorse relativamente limitate, soprattutto a fronte di un’uscita cinematografica a tutti gli effetti, non sorprende che siano stati tagliati alcuni dettagli. Inoltre, c’è da considerare lo stato precario dell’industria dei VFX in generale. Secondo un recente rapporto di Inverse, “l’industria dei VFX è in difficoltà da molto tempo”, con preoccupazioni per le crescenti richieste degli studios e per il controllo della qualità.

Lo stesso articolo spiega che non è la prima volta che la Marvel incontra questi problemi, con lo studio in difficoltà anche per progetti a grande budget come Black Panther del 2018. Questo potrebbe essere un motivo fondamentale per cui She-Hulk sembra relativamente poco rifinito.

Sebbene molte preoccupazioni siano legittime, c’è anche motivo di essere ottimisti sullo stato della CGI di She-Hulk. Innanzitutto, il trailer di She-Hulk è stato rilasciato diversi mesi prima della messa in onda dello show, in teoria, questo lascia una finestra potenziale per il perfezionamento e la lavorazione dei VFX della serie.

Sebbene non si tratti di un periodo così lungo come quello di molti progetti che prevedono l’uso della CGI, questa tempistica offre comunque l’opportunità di migliorare il risultato finale.

È anche importante considerare il fatto che la Marvel non è nuova a progetti impegnativi in CGI con le sue serie televisive. Loki, ad esempio, presentava sequenze interamente generate al computer, tra cui combattimenti fuori dal mondo e personaggi multipli in CGI. Per la maggior parte, queste sequenze sono state rese in modo efficace e convincente, il che fa pensare che She-Hulk sarà in grado di fare lo stesso.

Non c’è dubbio che il primo trailer dia qualche motivo di preoccupazione, tuttavia, i precedenti di Marvel e Disney+ suggeriscono che, quando She-Hulk apparirà davvero, molti di questi problemi saranno risolti.