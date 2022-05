The Boys, dov’è stato Soldier Boy per tutto questo tempo?

Dopo una lunga assenza, nella terza stagione di The Boys, Soldier Boy viene liberato dalle masse. Ma perché ora e dove è stato il Super per decenni?

Dove è stato Soldier Boy per tutto questo tempo? Dopo il fiasco con Stormfront nella seconda stagione, la terza stagione di The Boys promette di essere ancora più caotica di prima con l’introduzione di Soldier Boy. L’ultimo trailer della serie Amazon presenta il Super come l’unico che potrebbe essere abbastanza forte da fermare Patriota. Ma il suo arrivo improvviso mette in dubbio dove sia stato in tutti questi anni prima della sua ricomparsa nel presente.

L’orgoglio e l’ego di Patriota sono stati profondamente scossi alla fine della seconda stagione di The Boys. La terza stagione sfrutta la strategia di Vought di addossare tutta la colpa dei piani nazisti di Stormfront solo a lei, pulendo le mani di Patriota dai loro intrighi collettivi. Per affrontare Patriota, la terza stagione di The Boys introduce Soldier Boy. Il Super è stato menzionato nella seconda stagione da Stan Edgar e una sua statua è stata eretta nella piazza.

Soldier Boy, una parodia di Capitan America, è vecchio come Stormfront, avendo combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, è rimasto in circolazione per decenni fino a quando non è scomparso. Ha le stesse ideologie bigotte di lei e, da brevi scorci, sembra altrettanto – se non più – brutale di lei. Ma perché questa improvvisa ricomparsa dopo tanto tempo?

Jensen Ackles ha rivelato che Soldier Boy è stato assente per tutto questo tempo perché si trovava in prigione, probabilmente nascosto dalla Vought. Il trailer della terza stagione di The Boys lo conferma, con il personaggio, barbuto e dall’aspetto selvaggio, mentre spunta fuori da una camera che sembra averlo ospitato per decenni.

La Vought è nota per tenere i suoi Super nascosti o rinchiusi nelle numerose strutture segrete dell’azienda fino a quando non possono farne buon uso. L’emergere di Soldier Boy nella terza stagione suggerisce che la Vought lo userà come arma contro Patriota. Il personaggio viene mostrato come spietato, mentre picchia qualcuno a morte con il suo scudo, con gli occhi selvaggi e senza esitazioni.

È possibile che la Vought non abbia più avuto bisogno di Soldier Boy negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale e che lo abbia messo in panchina fino a quando non lo avrebbe potuto utilizzare di nuovo, probabilmente dicendo alla gente che era morto, il che spiega perché Butcher e i Boys sono sorpresi di vederlo.

Nei fumetti, Soldier Boy non è stato tenuto segregato e riportato indietro per tenere sotto controllo l’antagonista, al contrario, Soldier Boy del presente non ha mai combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, è stata la sua controparte precedente – di cui esistevano già due che utilizzavano questo soprannome – a combattere durante la guerra. In The Boys, il fatto che Soldier Boy sia stato messo in una sorta di camera rivela il motivo per cui non è più in circolazione da qualche decennio, anche se non sono chiare le ragioni per cui è stato rinchiuso.

È possibile che il suo comportamento sia sfuggito di mano e che la Vought non sia stata più in grado di controllarlo, questo sarebbe simile alla storia di Patriota nella terza stagione di The Boys.

In ogni caso, il fatto che la Vought abbia scatenato Soldier Boy sulle masse dopo tutto questo tempo potrebbe ritorcersi contro di loro nella terza stagione, Soldier Boy sembra instabile e spietato. Lasciarlo uscire dopo tanto tempo potrebbe renderlo imprevedibile e difficile da controllare.

Liberare Soldier Boy per fermare Patriota dimostra quanto la Vought sia disperata e quanto Stan Edgar possa aver perso il controllo sulla situazione dei Super e dei Sette in generale.