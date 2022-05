The Boys 3, il nuovo trailer mostra la follia di Patriota e i poteri di Soldier Boy

È uscito il trailer della terza stagione di The Boys, che mostra nuovi supereroi, nuovi conflitti e tanta azione sanguinosa.

Il trailer della terza stagione di The Boys mostra nuovi supereroi, nuovi conflitti e tanta azione sanguinosa. Basato sulla serie a fumetti di Garth Ennis e Darrick Robertson, The Boys è una rivisitazione più matura e cruda del genere dei supereroi, con più sesso, violenza e blasfemia di quanto non avvenga di solito.

La premessa è incentrata su un gruppo clandestino di umani che cerca di abbattere i supereroi corrotti che abusano del loro potere, usando tutto quello che possono nonostante la maggior parte di loro non abbia poteri.

Lo show ha come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Karen Fukuhara, Laz Alonso e Tomer Capon, che fanno parte del gruppo di giustizieri. Anthony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Nathan Mitchell e Dominique McElligott fanno parte dei Sette, il gruppo di supereroi più potente del pianeta gestito dalla Vought International, una società che non solo aiuta a creare i supereroi, ma copre le loro azioni efferate, promuovendoli come celebrità.

Alla terza stagione di The Boys partecipano Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy, Laurie Holden nel ruolo di Crimson Countess, Langston Kerman nel ruolo di Eagle the Archer, Sean Patrick Flanery nel ruolo di Gunpowder, Miles Gaston Villanueva nel ruolo di Supersonic e Nick Wechsler nel ruolo di Blue Hawk.

L’ultimo trailer della terza stagione di The Boys rivela qualcosa di più di quanto sia stato rivelato finora: patriota è in modalità promozionale dopo la debacle della scorsa stagione, quando è rimasto invischiato con Stormfront, che si è rivelata essere un nazista, mentre Billy Butcher cerca di livellare il campo di gioco nella sua guerra contro i supereroi diventando uno di loro (temporaneamente).

Nel trailer si vedono anche alcuni nuovi personaggi, tra cui il Soldier Boy di Ackles, che sembra apparire sia nei flashback che nei giorni nostri della nuova stagione, dotato di poteri piuttosto estremi.

L’introduzione di Soldier Boy porta anche all’introduzione di Payback, la prima forma di The Seven, che appare nella serie come una squadra di supereroi durante la Seconda Guerra Mondiale. Payback è una parodia degli Avengers della Marvel, con ogni personaggio di The Boys che rappresenta uno dei membri fondatori della squadra della Marvel. Sembra che The Boys esplorerà la storia di Payback, Soldier Boy e del resto della squadra, prima di riportare Soldier Boy ai tempi moderni, in modo simile all’origine di Capitan America, anche se con una prospettiva più matura e sanguinosa.

L’ultimo trailer della terza stagione di The Boys promette molto bene continuando a seguire i binari narrativi tracciati dalla prima stagione. È una delle serie più divertenti e seguite di Prime Video, grazie soprattutto allo stile senza esclusione di colpi e alla narrazione senza paura quando si tratta di andare sopra le righe nel dissezionare, parodiare o rappresentare il genere dei supereroi.

Nessun’altra serie di supereroi fa quello che fa The Boys, a parte Peacemaker su HBO Max, il che la rende unica tra le tante serie a tema fumettistico in onda. La terza stagione di The Boys debutta il 3 giugno su Prime Video.