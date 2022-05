Black Mirror 6, la sesta stagione è ufficialmente in sviluppo su Netflix

Black Mirror 6 è ufficialmente in lavorazione su Netflix. I nuovi episodi dovrebbero essere più cinematografici rispetto alle puntate precedenti.

Secondo nuove informazioni ufficiali, la sesta stagione di Black Mirror è ufficialmente in fase di sviluppo presso Netflix. Pubblicata per la prima volta nel 2011, Black Mirror è diventata rapidamente un successo su Netflix, grazie a una serie di episodi standalone, ognuno dei quali esplora un diverso aspetto della tecno-paranoia nel mondo moderno. Da allora la popolare serie è stata trasmessa in quattro ulteriori stagioni di diversa durata e ha visto anche la realizzazione di un lungometraggio interattivo, Black Mirror: Bandersnatch, uscito nel 2018.

Con l’uscita della quinta stagione su Netflix nel 2019, molti fan si sono chiesti se la serie sarebbe tornata per un’altra volta. A differenza delle stagioni precedenti, la quinta stagione di Black Mirror è stata caratterizzata da soli tre episodi, “Striking Vipers”, “Smithereens” e “Rick, Jack e Ashley Too”. La serie ha visto la partecipazione di numerosi attori famosi, tra cui Hayley Atwell, Daniel Kaluuya, Jon Hamm, Miley Cyrus, Jesse Plemons e Jodie Whitaker.

La quinta stagione, “Striking Vipers”, ha visto persino la partecipazione dell’attore del MCU Anthony Mackie, che interpreta Falcon, al fianco di Yahya Abdul-Mateen II, che ha recentemente interpretato Morpheus in Matrix Resurrections.

Secondo un nuovo rapporto di Variety, la sesta stagione di Black Mirror è attualmente in lavorazione presso Netflix. Sebbene i dettagli relativi alle storie dei singoli episodi siano ancora sconosciuti, si prevede che la prossima stagione sarà ancora più cinematografica rispetto alle precedenti, con ogni episodio trattato essenzialmente come un film a sé stante. Anche se la sesta stagione è sicuramente in arrivo, non si sa ancora nulla su una potenziale data di uscita.

Poiché ogni stagione di Black Mirror vanta valori di produzione superiori alla precedente, è probabile che la sesta stagione vedrà la serie elevarsi ulteriormente sotto questo aspetto. Non si sa chi sarà il protagonista della sesta stagione di Black Mirror (né quanti episodi ci saranno), ma, se gli episodi passati possono essere considerati un esempio, probabilmente i fan potranno assistere alle apparizioni di una manciata di attori famosi e molto apprezzati.

Sebbene all’inizio della pandemia il creatore Charlie Brooker avesse messo in dubbio il futuro della serie a causa del suo approccio cinico alla tecnologia e dei suoi finali spesso negativi, il tempo ha evidentemente permesso a Brooker di cambiare idea e Black Mirror ha di nuovo un posto nel panorama dello streaming di oggi.

Resta da vedere cosa riservi il futuro alla serie di successo e se l’imminente sesta stagione sarà anche l’ultima, ma la serie si è dimostrata popolare tra il pubblico e la critica fin dal suo esordio, più di dieci anni fa. Mentre la tecnologia si intreccia sempre più con la vita quotidiana degli esseri umani e continua a evolversi in modi nuovi e inaspettati, Black Mirror continua a esplorare i potenziali lati oscuri di questo nuovo modo di vivere.

Con una premessa che diventa sempre più pertinente ogni giorno che passa e con ogni nuova innovazione tecnologica, è possibile che Black Mirror 6 non sia l’ultima stagione che vedremo.