Bridgerton 3, la showrunner spiega perché la terza stagione riguarderà Colin e Penelope

Sembra che dovremo aspettare ancora un po’ per vedere la storia d’amore di Benedict e Sophie, adesso ci concentriamo su Colin e Penelope.

Bridgerton continua a far parlare di sé nonostante siano passati quasi due mesi dal debutto della seconda stagione. Fin dal bollente finale della seconda stagione, i fan si sono chiesti quale coppia sarebbe stata al centro della scena nella terza stagione.

Nel fine settimana è stato rivelato che la prossima storia si allontanerà dalla linea temporale dei libri e si concentrerà su Colin di Luke Newton e Penelope di Nicola Coughlan. Ora, in un’intervista esclusiva a Variety, la nuova showrunner di Bridgerton, Jess Brownell, ha spiegato la decisione di concentrarsi su questa particolare coppia piuttosto che sulla vita sentimentale del Benedict di Luke Thompson, come era avvenuto nel terzo libro della serie.

Parlando di questo cambiamento, la Brownell ha detto: “Ci differenziamo già un po’ dai libri perché siamo uno show complesso. I libri si concentrano davvero su una coppia romantica alla volta e forse i fratelli hanno un piccolo cameo qua e là, ma non hanno storie complete”.

Ha continuato dicendo: “In questo modo, anche se stiamo invertendo l’ordine dei libri, penso che tutte le persone che ci si aspetta di vedere – Benedict, che è nel terzo libro, sarà una parte vitale della terza stagione”.

Alla Brownell è stato poi chiesto quanto grande sarà il ruolo dei precedenti protagonisti romantici come Daphne, Anthony e Kate nella terza stagione. “Vogliamo continuare a vedere tutti i fratelli Bridgerton. Pensiamo che quei momenti in cui l’intera famiglia è insieme siano ciò che rende davvero speciale lo show e che fa sì che tutti noi, credo, vogliamo far parte dei Bridgerton”.

La Brownell ha risposto affermando che “sì, vedrete sicuramente Daphne, Anthony e Kate”. Quando le è stato chiesto se la quarta stagione sarebbe tornata a Benedict o si sarebbe concentrata su Eloise, la donna ha evitato ogni conferma dicendo: “Allora, sapete, credo che Shonda Rhimes abbia già detto pubblicamente di voler avere otto stagioni. Speriamo di riuscire a raccontare la storia d’amore di ogni fratello e saranno sempre presenti in ogni stagione”.

La Brownell ha anche parlato di come la terza stagione si differenzierà dalle prime due storie d’amore. “Penso a Colin e Pen come a personaggi che portano molta allegria nello show. Quindi penso che in questa stagione avremo modo di giocare molto su questo aspetto. Ma voglio bilanciare il tutto con un po’ di sensualità e romanticismo. Trovo che sia molto importante per lo show”, ha detto la Brownell.

Tuttavia, ha anche aggiunto: “Avremo la possibilità di andare più a fondo con loro e di spingerli verso lati più seri e di vedere come si presenta, quindi vedrete nuovi livelli”.

La relazione tra Colin e Penelope e le loro dinamiche all’interno dello show daranno naturalmente forma ai temi della terza stagione, la Brownell ha spiegato: “Non voglio dire troppo, ma in generale stiamo giocando un po’ con il fatto che questa stagione riguarda due personaggi che stanno uscendo dall’ombra”, ha continuato dicendo: “Colin, come terzo figlio che è stato un po’ dietro le quinte, e Penelope come Lady Whistledown, che vive questa doppia identità. Quindi, vedere questi due uscire alla luce del sole e ritrovarsi sarà davvero gratificante”.

C’è molto da aspettarsi nell’universo dei Bridgerton e concentrarsi sulla relazione tra Colin e Penelope sembra il passo successivo più logico da fare per la serie principale. Nonostante Benedict sia il protagonista del terzo libro, non abbiamo ancora avuto molto tempo a disposizione per il suo personaggio sullo schermo. C’è molto da fare con Colin e Penelope, la cui relazione è stata accennata in entrambe le stagioni precedenti. È probabile che, dato che Benedict avrà un ruolo chiave nella terza stagione, stia preparando la sua storia per la quarta stagione.

Solo il tempo ce lo dirà, ma in attesa che la terza stagione ci faccia riscoprire l’amore, è possibile guardare le prime due stagioni di Bridgerton su Netflix.