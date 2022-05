Nine Perfect Strangers 2, ebbene sì la seconda stagione è ufficiale

La prima stagione ha avuto come protagonista Nicole Kidman, non sapevamo se avrebbe avuto un seguito e invece adesso sappiamo che arriverà Nine Perfect Strangers 2.

Con una mossa a sorpresa, Hulu ha rinnovato la serie di David E. Kelley Nine Perfect Strangers per una seconda stagione, come riporta Variety. Lo show ha debuttato nell’agosto 2021 ed è stato inizialmente concepito come miniserie. Basata sull’omonimo libro della scrittrice Liane Moriarty, la serie concorrerà ora ai premi Emmy nelle categorie di miglior serie drammatica, anziché in quelle relegate alle serie limitate.

Non sono ancora stati annunciati dettagli sulla trama o sul cast, Nicole Kidman ha guidato la prima stagione nel ruolo di Masha, la misteriosa e carismatica fondatrice del resort Tranquillum House. Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Samara Weaving, Asher Keddie, Melvin Gregg, Grace Van Patten, Regina Hall e Bobby Cannavale completano il cast di personaggi che popolano l’elegante resort.

Manny Jacinto e Zoe Terakes hanno interpretato i fedeli assistenti di Masha. Kelley è stato il creatore della serie e ha scritto diversi episodi, mentre Jonathan Levine ha diretto l’intera prima stagione.

Nine Perfect Strangers segue “nove sconosciuti di città che si riuniscono per un ritiro di 10 giorni alla Tranquillum House, un resort per la salute e il benessere nella città fittizia di Cabrillo, in California, che promette di trasformare e guarire gli ospiti che vi soggiornano. Il resort non è quello che sembra e gli ospiti stanno per scoprire molti segreti tra loro e con la padrona di casa”.

Questo annuncio aiuterà Nine Perfect Strangers a risolvere il problema che ha affrontato l’altra serie di Kelley con protagonista la Kidman, Big Little Lies. Anche questo show della HBO era stato inizialmente concepito come una miniserie, ma ha optato per una seconda stagione dopo che le nomination agli Emmy erano già state annunciate. In altre parole, la Kidman e le sue co-protagoniste Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern e Alexander Skarsgård hanno gareggiato in categorie in cui non avrebbero dovuto partecipare.

Hulu ha fatto passi da gigante nella programmazione originale per competere con Netflix, con show come Dopesick, Pam & Tommy e The Dropout che hanno recentemente completato la loro corsa. Tutte queste serie hanno in qualche modo a che fare con la criminalità vera e sono state concepite (finora) come serie limitate.

Sotto la Disney, Hulu ospita anche tutte le nuove serie di FX, con Under the Banner of Heaven di Andrew Garfield che ha debuttato di recente. Più avanti nel corso dell’anno, lo streamer presenterà la serie biografica di Danny Boyle The Pistol (basata sulla band Sex Pistols), nonché Il paziente con Domhnall Gleeson e Steve Carell.

Al momento non esiste una data di uscita per la seconda stagione di Nine Perfect Strangers, che da noi potrebbe arrivare nuovamente su Amazon Prime Video ma appena avremo maggiori informazioni le pubblicheremo.