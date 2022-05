She-Hulk, svelato il primo trailer è il ritorno di Hulk e il Tim Roth umano

Disney+ e Marvel Studios hanno rivelato il primo trailer ufficiale della prossima serie She-Hulk con Tatiana Maslany nel ruolo di Jennifer Walters.

Disney+ e i Marvel Studios hanno rivelato il primo trailer ufficiale della prossima serie MCU She-Hulk con Tatiana Maslany nel ruolo di Jennifer Walters. Dall’inizio della Fase 4, il MCU ha trovato un’ulteriore piattaforma al di fuori delle sale cinematografiche per continuare a dare corpo all’universo degli Avengers.

Dopo il lancio di Disney+, i Marvel Studios hanno utilizzato il servizio di streaming per dedicare serie televisive a personaggi veterani, mentre altri eroi sono usciti dal franchise. Disney+ funge anche da veicolo per l’ingresso di nuovi eroi e cattivi nel MCU.

Con serie come WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki e Moon Knight, sono in arrivo altre serie originali Marvel. Ms. Marvel darà il via all’estate della programmazione MCU di Disney+, ma sarà seguita direttamente da She-Hulk. La serie è incentrata su Jennifer, un’avvocatessa che è anche cugina di Bruce Banner, alias Hulk, con Mark Ruffalo che riprenderà il popolare Avengers nell’originale Disney+.

Dopo la fuga di notizie secondo cui She-Hulk sarebbe arrivato il 17 agosto, Disney+ e i Marvel Studios hanno ufficialmente rivelato il primo trailer di She-Hulk, confermando anche la data di uscita. Il nuovo filmato vede la trasformazione di Jennifer nell’eroina Marvel, insieme a Ruffalo, che fa il suo primo ritorno nel MCU dopo Avengers: Endgame.

Il trailer di She-Hulk offre anche uno sguardo ravvicinato a Tim Roth che interpreta Emil Blonsky in forma umana, dato che Abominio avrà un ruolo nella prima stagione.

Oltre a Jennifer, Bruce ed Emil, She-Hulk vedrà anche il ritorno di Benedict Wong nel ruolo di Wong, reduce da Doctor Strange nel Multiverso della follia. Nel cast figurano anche Renée Elise Goldsberry nel ruolo di Amelia, Ginger Gonzaga nel ruolo della migliore amica di Jennifer e Jameela Jamil nel ruolo di Titania, che sarà una rivale di She-Hulk. Sebbene i loro ruoli non siano ancora stati resi noti, She-Hulk è interpretato anche da Josh Segarra, Jon Bass e Anais Almonte.

Jessica Gao è stata scelta come sceneggiatrice e produttrice esecutiva, insieme al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, Louis D’Esposito e Brad Winderbaum nel team di produzione.

LEGGI ANCHE-> Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il finale spiegato (in dettaglio)

Mentre il filmato offre una vasta anteprima di ciò che accadrà nella storia di Jennifer, qualcosa che il trailer di She-Hulk non conferma né smentisce è il presunto ritorno di Matt Murdock, alias Daredevil, interpretato ancora una volta da Charlie Cox. Da circa un anno, diverse voci sostengono che la prima stagione di She-Hulk avrà come protagonista l’eroe di Hell’s Kitchen. Cox ha fatto il suo ritorno nel MCU nel 2021 in Spider-Man: No Way Home per un breve ma importante cameo in cui ha ricoperto il ruolo di avvocato di Peter Parker.

Considerati i rispettivi ruoli di Jennifer e Matt come avvocati, non sarebbe una forzatura se il drama Disney+ dovesse far incrociare le strade dei due in qualche modo. Il tempo ci dirà quali altre sorprese sono in serbo per She-Hulk quando la serie debutterà il 17 agosto.