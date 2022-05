Rick e Morty, annunciato l’anime come secondo spinoff ufficiale

Adult Swim sta ufficialmente sviluppando una serie anime di Rick e Morty dal regista Takashi Sano, che andrà in onda su HBO Max, da noi arriverà su Netflix.

La commedia animata di fantascienza che ruota attorno alle avventure interdimensionali di uno scienziato pazzo e di suo nipote ha riscosso un grande successo di critica e commerciale da quando è stata lanciata su Adult Swim nel 2013. Rick and Morty nasce dai creatori Justin Roiland, che interpreta anche il duo titolare e ha creato il corto parodia di Ritorno al futuro, e Dan Harmon.

Rick e Morty è cresciuto con diverse stagioni su Adult Swim, tra cui il massiccio rinnovo di 70 episodi firmato con Roiland e Harmon, ma si è anche espanso in vari altri media, tra cui fumetti, uscite musicali e videogiochi. La serie vedrà la sua prima grande espansione sullo schermo con l’avvio dello sviluppo di una breve serie spinoff, The Vindicators, incentrata sull’omonima squadra di eroi introdotta nella terza stagione, che attualmente si sta preparando per essere presentata in anteprima nel corso dell’anno.

Con lo sviluppo in corso delle future stagioni di Rick e Morty, i creativi dietro il franchise stanno cercando di mantenere la tendenza al successo con un’altra grande espansione.

Mentre il pubblico attende con ansia il prossimo capitolo della serie, WarnerMedia ha annunciato lo sviluppo di una nuova serie spinoff di Rick e Morty. Intitolata Rick and Morty: The Anime, la serie di 10 episodi è stata ideata dal regista Takashi Sano, che ha scritto e diretto i precedenti cortometraggi animati “Rick and Morty vs. Genocider” e “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”, ed è attualmente in produzione per andare in onda su Adult Swim e HBO Max. Di seguito, la dichiarazione del presidente di Adult Swim Michael Ouweleen sull’annuncio e il primo poster dell’anime:

“Toonami ha contribuito a far conoscere gli anime al pubblico americano 25 anni fa e sta creando nuovi originali dinamici per la prossima generazione di fan degli anime. Queste due serie si basano sull’eredità di questi recenti originali come Fena: Pirate Princess, Blade Runner: Black Lotus, Shenmue the Animation, con Uzumaki e Housing Complex C, in anteprima quest’anno”.

Non ci resta che stare in attesa di avere nuove e assurde informazioni, magari con qualche immagine e video che ci facciano svalvolare il cervello e desiderare di poter vedere subito gli attesissimi spinoff.

