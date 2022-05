Bridgerton 3 si concentrerà sulla storia d’amore tra Penelope e Colin

Il panel ATAS di apertura del FYSEE Space di Netflix di domenica sera ha mostrato la seconda stagione di Bridgerton di Shondaland e ha rivelato grandi novità sulla terza stagione.

Al termine del panel, alla star Nicola Coughlan è stato chiesto cosa Lady Whistledown cosa potesse dire agli spettatori e cosa potessero aspettarsi nella terza stagione. L’attrice, che interpreta Penelope Featherington il cui alter ego è Lady Whistledown, ha rivelato che la prossima stagione di Bridgerton sarà tutta dedicata a #Polin.

Seguirà il personaggio di Penelope Featherington e Colin Bridgerton (interpretato da Luke Newton) mentre la loro amicizia sboccia potenzialmente in qualcosa di più, il tutto bilanciando la sua doppia vita come Lady Whistledown.

“Come Lady Whistledown, ho mantenuto un segreto per un bel po’ di tempo e posso confermare a tutti voi che la terza stagione di Bridgerton sarà la storia d’amore di Colin e Penelope”, ha detto Coughlan. “Ho mantenuto questo segreto per due settimane all’inizio della seconda stagione. Questa è la prima volta che lo svelo”.

La storia d’amore della coppia è il soggetto del quarto libro della serie Bridgerton di Julia Quinn, Un uomo da conquistare. Le prime due stagioni della serie TV di Netflix hanno seguito i primi due romanzi nel loro ordine originale, concentrandosi rispettivamente su Daphne Bridgerton e Anthony Bridgerton e sulla loro ricerca dell’amore.

Shondaland e Netflix si erano già presi la libertà di rivelare l’identità di Lady Whistedown alla fine della prima stagione mentre invece questo fondamentale dettaglio viene svelato solamente nel quarto dei capitoli dei libri, che poi si tratta di quello incentrato proprio su Penelope.

Come avevamo già rivelato qualche giorno fa, altre novità arrivano all’orizzonde, la terza stagione vedrà anche la partecipazione di Hannah Dodd nel ruolo di Francesca Bridgerton, che subentrerà a Ruby Stokes, che ha lasciato il ruolo ed è protagonista di un’altra serie Netflix, Lockwood & Co. (La scala urlante). Il casting della nuova stagione è già in corso.

Al panel hanno partecipato anche i membri protagonisti del cast di Bridgerton della seconda stagione Simone Ashley e Charithra Chandran, insieme a loro anche il produttore esecutivo della serie e showrunner delle prima e della seconda stagione Chris Van Dusen, la costumista Sophie Canale e il compositore Kris Bowers.