The Vampire Diaries, la creatrice commenta la cancellazione di Legacies

Julie Plec, co-creatrice di The Vampire Diaries e creatrice dei suoi spinoff The Originals e Legacies, commenta la cancellazione di Legacies.

La co-creatrice di The Vampire Diaries condivide i suoi pensieri sulla brusca cancellazione della serie spinoff Legacies. Julie Plec ha co-creato Vampire Diaries insieme allo sceneggiatore di Scream Kevin Williamson nel 2009, basandosi sui popolari romanzi per giovani adulti di L. J. Smith che raccontano di una studentessa di una piccola città che si innamora di un vampiro senza età.

Lo show, molto popolare, è andato in onda per 8 stagioni e 171 episodi prima che Plec creasse la serie prequel The Originals nel 2013. Legacies è seguita nel 2018 come spinoff di The Originals, che segue le vicende di una scuola per persone dotate di poteri soprannaturali.

Legacies è stata recentemente cancellata ponendo fine ai 13 anni di vita dell’universo di Vampire Diaries. Si tratta solo di una delle tante serie amate che sono state cancellate nel corso di un’ampia cancellazione di show rimasti in onda in un periodo in cui il network The CW era potenzialmente messo sul mercato dalle sue società madri, che sostenevano che non aveva mai realizzato profitti nella sua storia.

Sono state cancellate anche le serie dell’Arrowverse DC’s Legends of Tomorrow, Batwoman e Naomi, le serie reboot Charmed, Dynasty e Roswell, New Mexico e la serie originale In the Dark.

Sul suo account ufficiale di Twitter, la Plec ha condiviso un tweet di reazione alla triste notizia, ha paragonato la scelta di cancellazioni alle Nozze Rosse di Game of Thrones, un momento iconico e piuttosto sanguinoso della serie fantasy della HBO in cui diversi personaggi importanti vengono massacrati. Ha detto di avere “molto altro da dire, ma non oggi”, promettendo altri tweet di ringraziamento al cast, alla troupe e ai fan quando sarà emotivamente pronta a scriverli.

La Plec sente la perdita dello show in modo triplo, poiché è anche produttrice di Roswell, New Mexico. Anche la sua serie della NBC The Endgame, che vede protagonista Morena Baccarin di Deadpool nei panni di una mente criminale che gioca al gatto e al topo con un agente dell’FBI, è stata appena cancellata dopo una stagione. Questa cancellazione non solo ha messo fine all’eredità di Vampire Diaries, ma l’ha anche cancellata completamente dalla lista di The CW.

Come afferma la Plec, l’evento in stile “Nozze Rosse” ha visto la cancellazione di diversi show sia alla CW che in altre reti.

Fortunatamente per i fan della Plec e di Legacies, il suo prossimo progetto suonerà molto familiare. Su Peacock sta sviluppando un nuovo show tratto dalla serie di libri Vampire Academy di Richelle Mead.

La serie, anch’essa ambientata in un’accademia soprannaturale, sarà probabilmente il luogo in cui riverserà tutte le idee rimaste inutilizzate di Legacies e dimostrerà che la sua interpretazione del mito dei vampiri può rimanere immortale.