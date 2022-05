Dynasty, la serie reboot cancellata dopo cinque stagioni

È arrivata al capolinea anche la serie reboot Dynasty con un’inaspettata cancellazione che delude i fan.

Siamo arrivato alla conclusione dell’attuale stagione della serie drammatica Dynasty. L’emittente The CW ha annunciato che una delle famiglie più ricche della TV non tornerà per un’altra stagione: il network ha cancellato Dynasty insieme a una serie di altri show che includono i remake di Charmed e 4400, i nuovi arrivati In the Dark, Naomi e altri.

Dynasty è incentrato sui Carrington, una famiglia benestante i cui membri sono costantemente in lotta per il denaro e sulla loro ricerca di relazioni vere con persone che non abbiano secondi fini.

Attualmente in onda con la quinta stagione, c’è la possibilità che Dynasty abbia un finale soddisfacente: tutto dipende da quanto hanno girato finora e se gli episodi rimanenti daranno un po’ di respiro per chiudere gli archi della stagione.

Un paio di settimane fa, la series regular Elizabeth Gillies ha celebrato il raggiungimento del traguardo dei 100 episodi con un video in cui lei e suo padre sullo schermo e collega Grant Show saltavano su e giù su uno dei costosi divani dei Carrington.

Tuttavia, non abbiamo alcuna indicazione su quanto siano avanzate le riprese della quinta stagione, che potrebbero essere già terminate. Dovremo aspettare le parole dei produttori della serie Josh Schwartz, Stephanie Savage e Sallie Patrick per avere un quadro chiaro e scoprire se la serie si concluderà con un finale aperto o meno.

Rafael De La Fuente, personaggio fisso della serie e beniamino dei fan, si è messo su Instagram per onorare la fine del ciclo di Dynasty. Ha postato una foto del cast che festeggia sul set e l’ha intitolata “Un vero privilegio. È stato un viaggio folle e bellissimo. Anche se la quinta stagione sarà l’ultima, la mia gratitudine è eterna”.

De La Fuente interpreta Sam Jones, un uomo gay che è entrato nella vita dei Carrington come cercatore d’oro, ma che ha finito per cambiare vita acquistando e gestendo un hotel di lusso ad Atlanta.

Dynasty è il remake di una popolare soap opera andata in onda in prima serata sulla ABC dal 1981 al 1989 e nello stesso periodo anche in Italia. Entrambe le produzioni seguono la vita agiata della famiglia Carrington.

La serie remake, fedele alle sue radici di soap opera, ha presentato trame come parenti morti che tornano in vita, fratelli ed eredi estranei che vengono portati alla luce, identità rubate e, che ci crediate o no, un cambio di attori giustificato nella storia con un intervento di chirurgia plastica.

Nel cast di Dynasty figurano anche Robert Christopher Riley, Sam Adegoke, Elaine Hendrix, Daniella Alonso, Maddison Brown, Sam Underwood, Adam Huber, Michael Michele ed Eliza Bennett.