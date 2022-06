Locke & Key 3, il nuovo trailer rivela la data di uscita e un’epica battaglia

Il trailer della terza e ultima stagione del fantasy soprannaturale Locke & Key di Netflix promette combattimenti con nemici pericolosi, vecchi e nuovi.

Il passato torna a combattere per la supremazia della Keyhouse nel trailer della terza stagione di Locke & Key. Basata sulla serie di graphic novel fantasy-horror di Joe Hill e Gabriel Rodríguez, la terza stagione di Locke & Key di Netflix sarà l’ultima. La serie segue la famiglia Locke, che si trasferisce nella misteriosa casa di famiglia del patriarca Rendell, Keyhouse, in seguito al suo omicidio, dove i Locke scoprono una serie di chiavi che sbloccano le porte in modo magico, ma aprono anche le porte a entità demoniache che sperano di possedere le chiavi.

Netflix ha pubblicato un teaser trailer della stagione finale che promette una conclusione epica della serie. Il trailer offre scorci di alcuni importanti sviluppi, come l’uso della chiave Timeshift, che, una volta girata nell’orologio a pendolo della casa, permette all’utente di vedere il passato.

Il teaser mostra anche l’ascesa del demoniaco Echo del Capitano Gideon, accenna al ritorno di Tyler e mostra il ritorno dell’apparentemente imbattibile Dodge.

Mentre in passato lo show si è distaccato narrativamente dalla sua fonte grafica per forgiare il proprio percorso, con la fine della seconda stagione Locke & Key si è allontanato completamente dai fumetti. Il Capitano Gideon della Guerra di Rivoluzione, che è un’invenzione dello show, è stato il primo ad aprire la Porta Nera, che permette ai demoni di entrare liberamente nel mondo umano, portando alla sua possessione.

Ora di nuovo libero, il Grande Cattivo di Gideon vuole portare un’ultima battaglia alla porta della famiglia Locke per l’ultima fantastica stagione di Locke & Key che abbiamo scoperto uscire tra pochissimo.

Proprio nella settimana di panel, anteprime eventi virtuali e molto altro organizzata da Netflix per tutti i fan, oltre ad aver mostrato il primo teaser trailer italiano della terza stagione della serie, ha anche dato l’attesissima notizia, la stagione finale arriverà sui nostri schermi il 10 agosto.