Il colore delle magnolie 3, data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che devi sapere

È in programma un altro viaggio a Serenity? Il colore delle magnolie 3 ha finalmente avuto il via libera da Netflix, visto che la seconda stagione ha certamente lasciato i fan desiderosi di averne di più.

Le protagoniste JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott e Heather Headley sono tutte pronte a riprendere i loro ruoli nella terza stagione della serie, che ha debuttato per la prima volta il 19 maggio 2020.

I protagonisti hanno visto la loro fede messa alla prova fino ai suoi limiti dopo le rivelazioni dell’ultima stagione, quindi è una buona cosa che Maddie, Dana Sue e Heather abbiano una fornitura infinita di margaritas con cui parlare dei loro problemi.

La vita è indubbiamente diventata ancora più complicata per il trio, che sta cercando di navigare attraverso la vita e l’amore come meglio può nella loro umile città dalle staccionate bianche.

Ma dopo un cliffhanger che potrebbe avere grandi ripercussioni per tutti loro, dobbiamo chiederci… ci sarà una terza stagione? Ecco tutto quello che sappiamo finora su ciò che verrà nella terza stagione.

Data di uscita de Il colore delle magnolie 3

Attualmente non abbiamo notizie ufficiali sulla data di uscita de Il colore delle magnolie 3. Ma stiamo certamente nutrendo la speranza che ci sia ancora di più da venire dalla città di Serenity, soprattutto adesso che abbiamo la conferma del rinnovo.

La seconda stagione ha certamente lasciato molte domande senza risposta, finendo anche con un cliffhanger, la decisione di fidanzamento per Helen e un vecchio nemico, che fa un’apparizione. Quindi, come minimo, è ovvio che gli showrunner stiano dando forma alle idee il futuro dello show.

La prima che la seconda stagione sono state un enorme successo per Netflix, con il melodramma che ha catturato il cuore dei fan di tutto il mondo. Normalmente, Netflix giudica il futuro di uno show in base ai suoi primi 28 giorni di performance, e Il colore delle magnolie ha infatti dimostrando il suo valore, approdando nella Top 10 complessiva del sito in tutto il mondo per la maggior parte di quel periodo di 28 giorni.

Vi terremo aggiornati qui con eventuali annunci ufficiali.

Cast de Il colore delle magnolie 3, chi tornerà?

Il colore delle magnolie non potrebbe esistere senza le magnolie centrali stesse – JoAnna Garcia Swisher (che interpreta Maddie Townsend), Brooke Elliot (Dana Sue Sullivan) e Heather Headley (Helen Decatur).

Anche i loro figli, Tyler (interpretato da Carson Rowland), Kyle (Logan Allen) e Annie (Anneliese Judge) torneranno.

Chris Klein che interpreta il donnaiolo Bill ha avuto un ruolo minore nella seconda stagione, ma ha ancora un impatto sul cast principale quindi è probabile che anche lui ritorni. Anche Jamie Lynn Spears, che interpreta la nuova mamma Noreen, probabilmente farà un ritorno.

Isaac (Chris Medlin) ha appena trovato le sue radici dopo aver cercato i genitori naturali in Serenity, e Cal (Justin Bruening) potrebbe essersi trovato in custodia, ma sarebbe sorprendente se scomparisse completamente senza preavviso.

La trama de Il colore delle magnolie 3

Mentre non sappiamo cosa riserva il futuro per Il colore delle magnolie, lo show ha un sacco di cose da raccontare se la terza stagione verrà realizzata.

La showrunner Sheryl J Anderson non ha fatto mistero delle sue speranze che la terza stagione si realizzi e ha anche anticipato cosa c’è in serbo per la squadra. In particolare quando si tratta di una losca figura del passato di Dana Sue che torna a perseguitarla.

Nel finale di stagione, la figlia di Dana Sue, Annie, è stata avvicinata alla veglia della signora Francis da una donna misteriosa, che ha bollato sua madre come una “rovina-vita”. È stata poi ripresa mentre tagliava gli pneumatici del furgone dei Sullivan. Quando il trio ha visto il filmato, ha avuto una sola cosa da dire: “È tornata”.

“Dirò solo che ha un passato in comune con le nostre signore e alcune altre persone in città”, ha detto la showrunner Sheryl J Anderson di questa misteriosa figura, “È stata via per un po’, ma è tornata con un piano. È tornata a casa per regolare alcuni conti”.

Dana sta anche lavorando per sistemare il suo matrimonio con Ronnie, dopo averlo fatto rientrare nella casa di famiglia. Il loro ricongiungimento durerà, o lui tornerà alle sue precedenti abitudini che includevano il tradimento?

Dana Sue è solo l’inizio di quello che sta succedendo, dato che la stagione è stata lasciata con un bel cliffhanger quando Helen è stata proposta dal suo ex-ragazzo Ryan. Ora deve scegliere tra lui e il nuovo amore, Erik.

Poi c’è la ricaduta della rissa da Sullivan’s, con Cal che viene portato via dalla polizia quando i suoi problemi di gestione della rabbia si sono ripresentati in seguito alla perdita del lavoro come allenatore del liceo. Come farà Maddie ad affrontare questo lato segreto di Cal ora?

“In una potenziale terza stagione, è certamente qualcosa che Cal ha bisogno di affrontare ed esaminare se ha gestito correttamente gli eventi passati, quali scelte può fare andando avanti?”, ha detto Sheryl, “Non solo per se stesso, ma anche per le persone che ama”.

In cima a tutto questo c’è il richiamo delle elezioni nella città e la continua implicazione che Maddie dovrebbe essere la persona che si fa avanti e sostituisce il sindaco. Se ciò avverrà, farà infuriare ancora di più la vendicativa moglie del sindaco, sicuramente è una questione di tempo prima che lei scavi a fondo sui cari di Maddie (specialmente considerando quanto facilmente ha causato problemi a Cal).

Infine, c’è Issac, che ora sa chi sono i suoi veri genitori, ma le loro reazioni alla sua esistenza si sono dimostrate glaciali.

Bill, dimostrando apparentemente il suo valore come l’uomo più fertile di Serenity, non ha voluto avere niente a che fare con il figlio segreto che, a dire il vero, non ha mai saputo esistesse fino ad ora. Ma cambierà idea una volta che si saranno calmate le acque?

O andrà fuori di testa per la stretta amicizia di Issac con Noreen, la mamma del bambino che ha messo fine al suo matrimonio con Maddie?

Abbiamo un trailer di Il colore delle magnolie 3?

Sfortunatamente, senza una data di rilascio confermata, e le riprese, che per quanto ne sappiamo, non sono ancora iniziate, dobbiamo aspettare un po’ di tempo per nuovi filmati.

Nel caso della seconda stagione, Il colore delle magnolie non ha avuto nemmeno un trailer fino a due settimane prima della data di uscita. In ogni caso terremo aggiornato l’articolo appena avremo delle notizie fresche e speriamo qualche nuova immagine o filmato.