Obi-Wan Kenobi: 10 opinioni impopolari sulla serie secondo Reddit

Anche se la serie di Obi-Wan ha riportato in auge un beniamino dei fan, ci sono molte opinioni impopolari sulla serie, in particolare su Reddit.

Non c’è dubbio che Obi-Wan Kenobi sia uno dei personaggi più amati della storia di Star Wars, e quindi era solo questione di tempo prima che si guadagnasse la sua serie. La serie Obi-Wan Kenobi di Disney+ ha ricevuto notevoli apprezzamenti dalla critica, ma non tutti ne sono stati altrettanto entusiasti.

Molti utenti di Reddit, in particolare, si sono sfogati sui vari aspetti della serie che non hanno gradito. Alcuni hanno opinioni impopolari relativamente minori, ma altri nutrono disaccordi molto più sostanziali sugli aspetti più importanti e centrali della serie.

La serie non dovrebbe esistere

Ogni volta che emerge una serie come Obi-Wan, è inevitabile che ci sia chi si chieda se la sua esistenza sia giustificata. Questo è particolarmente vero con Star Wars, che ha una fanbase molto devota e una mitologia molto estesa.

Gozii55 dice questo della nuova serie: “Star Wars se l’è cavata con alcuni errori di continuità piuttosto grandi in passato, ma questo prende un premio […] è stato semplicemente nel deserto per tutto il tempo. È così che George Lucas voleva che fosse”. Tuttavia, questa opinione non tiene conto del fatto che Lucas stesso era molto disponibile a colmare le lacune della mitologia esistente.

La Disney sta solo sfruttando il marchio Star Wars

La Disney è stata sia acclamata che elogiata per l’acquisizione di Star Wars, e se da un lato ci sono state molte serie di Star Wars forti, dall’altro altre hanno ricevuto una buona dose di critiche. In particolare, molti fan di Star Wars esprimono l’opinione impopolare che il gigante dell’intrattenimento non stia facendo altro che mungere il marchio, svuotandolo della sua integrità artistica.

Iamnumber1967, ad esempio, scrive: “La Disney sta solo facendo soldi a palate. Hanno costruito un intero business cambiando vecchie storie e poi mungendo il merchandising. È ciò che sanno fare meglio”. Sebbene questo possa essere in parte vero, è anche vero che la Disney ha dato al franchise una ventata di freschezza del tutto nuova.

Non c’è somiglianza tra il personaggio di McGregor e quello di Guinness

Non c’è dubbio che Obi-Wan sia uno dei ruoli migliori di Ewan McGregor e, per molti versi, è la persona adatta a interpretare la versione più giovane del personaggio immortalato da Alec Guinness. Tuttavia, non tutti sono d’accordo su questo punto e alcuni nella comunità di Reddit pensano che l’attore più giovane non sia in grado di rendere giustizia a questo ruolo iconico.

Present_Marzipan8311, ad esempio, chiede: “come si può fare un parallelo tra il personaggio di Ewan McGregor e quello di Alec Guinness. Non sono in alcun modo simili”. Purtroppo, questo commento ignora il fatto che McGregor ha fatto molto per catturare alcuni dei comportamenti del suo predecessore.

Ci sono personaggi migliori di Obi-Wan

Anche se Obi-Wan è probabilmente uno dei migliori Jedi apparsi nella saga di Star Wars, ci sono ovviamente molti altri personaggi che hanno occupato un posto particolarmente importante nei cuori e nelle menti dei fan. Pertanto, era probabilmente inevitabile che alcuni si chiedessero se Obi-Wan fosse degno della sua serie.

Twixupmysleeve scrive: “Penso che Anakin o Mace Windu o anche alcuni personaggi del popolare gioco Knights of the Old Republic siano personaggi di gran lunga migliori di Obi-Wan”. Anche se ci sono sicuramente molti altri personaggi importanti, pochi avrebbero avuto un ruolo altrettanto significativo negli eventi della trilogia originale.

Il personaggio di Leia è insopportabile

Pochi personaggi di Star Wars hanno raggiunto lo status di Leia. Leia ha un ruolo importante sia nella storia della serie che nella mente di molti fan. È anche un punto fermo della nuova serie di Obi-Wan, che si propone di salvarla dalle grinfie dell’Inquisitore.

Tuttavia, non è piaciuta a tutti e Ordinary-Picture7399 dice, “non sopporto i bambini troppo intelligenti che poi inspiegabilmente scappano dal loro salvatore perché questo si adatta allo scenario”. Sebbene Leia sia precoce nella serie, è proprio questo che la rende uno dei personaggi migliori e più divertenti.

L’intera serie è un errore di continuità

Data la vastità della serie non sorprende che molti fan, in particolare quelli di Reddit, si preoccupino di come Obi-Wan si inserisca (o meno) nelle storie esistenti. Nifaryus scrive: “L’intera serie è un errore di continuità e piena di buchi nella trama”.

Sebbene molti siano tentati di vedere la serie attraverso la propria lente ostile, la verità è che ci sono abbastanza lacune nella mitologia originale – in particolare nella trilogia originale – perché sia possibile capire come una serie come Obi-Wan si inserisca nella storia.

Non è altro che fan service

Poche questioni sono in grado di suscitare l’ira dei fan più di una cosa che, ironicamente, viene percepita come fan service. Questo è particolarmente vero in franchise molto popolari come Star Wars, che hanno un fandom molto forte e coinvolto. Alcuni sono arrivati a vedere molto di ciò che la Disney ha offerto come poco più di questo.

Louiselebien-aime dice che “da quando sono usciti i sequel, Star Wars è solo fan service”. Questo, tuttavia, ignora le molte serie forti che sono emerse, tra cui Obi-Wan, che esplora temi pesanti come il trauma.

È stato un errore ignorare le leggende

La continuity delle Leggende di Star Wars ha molti grandi romanzi, ed è stato un colpo per molti nel fandom quando la Disney ha scelto di escluderli dal canone ufficiale. Obi-Wan, ovviamente, faceva parte di questi romanzi come tutti i personaggi principali.

Delirious_85 sostiene che: “L’errore più grande è stato quello di non considerare l’universo esteso. Ci sono così tante storie fantastiche che avrebbero potuto trasformarsi in film e serie”. Tuttavia, come altri nel thread hanno notato, questo ignora i molti modi in cui la Disney ha aperto la saga a nuove storie.

È troppo incentrato sugli Inquisitori

Gli Inquisitori sono alcuni dei cattivi più terrificanti della Galassia e, con la loro caccia implacabile ai Jedi, possono incutere molto timore. Per alcuni, tuttavia, sono uno degli aspetti più deboli della serie di Obi-Wan.

MMOsAreNotRPG si è particolarmente indignato, affermando che dovrebbero “Rinominare la serie “L’Inquisitore: Origini” e inserire Ewan come attore non protagonista”. Sebbene alcuni siano tentati di non considerare gli Inquisitori come se volessero rubassero l’attenzione a Obi-Wan, la verità è che Star Wars eccelle quasi sempre nella creazione di cattivi affascinanti.

È quasi inguardabile

Obi-Wan ha successo come serie perché riesce a catturare la magia della trilogia originale e di quella prequel. È quindi un piacere ritrovarsi tra personaggi che il pubblico conosce e apprezza. Tuttavia, si è anche guadagnata l’avversione di alcuni spettatori, come Knievel, “Questo show è un tale schiaffo in faccia a qualsiasi fan di Star Wars, la sua azione e il flusso degli eventi sono al limite dell’inguardabile”.

Questa critica, tuttavia, non tiene conto del fatto che la serie approfondisce in modo convincente la storia di uno dei personaggi più affascinanti e complessi della saga.