Uno spinoff su Jon Snow di Game of Thrones è davvero una grande idea?

Fare uno spinoff su Jon Snow non è una grande idea, soprattutto dopo il finale che ha suscitato molte polemiche. Game of Thrones ha uno spinoff di gran lunga migliore che aspetta di essere realizzato dalla HBO.

Da pochissime ore abbiamo saputo che la HBO sta sviluppando una serie sequel di Game of Thrones che ruota attorno alle avventure di Jon Snow, con l’attore Kit Harington pronto a tornare in pista. La serie fantasy bestseller di George R.R. Martin, Cronache del ghiaccio e del fuoco, si è trasformata in oro televisivo quando la HBO ha dato vita a Game of Thrones nel 2011.

Ora, a tre anni dalla sua conclusione dopo l’ottava stagione, il network rimane molto interessato a espandere il franchise con vari spinoff. Il primo, House of the Dragon, è previsto per il prossimo agosto.

Quello che però è anche giusto chiedersi è: uno spinoff di Game of Thrones su Jon Snow è davvero una buona idea? Probabilmente no. Fino al suo finale di stagione, Game of Thrones non solo è stata una delle serie di maggior successo che la HBO abbia mai prodotto, ma è stata anche una delle serie culturalmente più importanti mai realizzate.

Dalla morte di Ned Stark alle Nozze Rosse, fino alla Battaglia di Grande Inverno, tutto è diventato una meraviglia all’interno di un fenomeno ancora più grande, che continua a risuonare ancora oggi.

Tuttavia, non è stato tutto rose e fiori. Il team creativo ha preso diverse decisioni controverse per l’ultima stagione, che hanno portato a un finale incredibilmente controverso. Il finale di Game of Thrones è tuttora presente nella cultura pop ed è un noto ostacolo da superare per l’imminente serie prequel, House of the Dragon – e questo nonostante il fatto che il prequel sia ambientato centinaia di anni prima degli eventi della storia principale.

Sapendo questo, è strano che venga sviluppato uno spinoff su Jon Snow.

Forse i due aspetti più sorprendenti della storia di Jon Snow sono stati la sua missione contro gli Estranei e la sua discendenza Targaryen, che lo rende il legittimo erede del Trono di Spade.

Naturalmente, il Night King e tutti gli Estranei sono stati sconfitti e suo fratello, Bran Stark, è ora il Re di Westeros. Gli spettatori hanno già visto ampiamente la terra oltre la Barriera e hanno assistito ai bruti in tutta la loro gloria, quindi cosa c’è ancora da dire su Jon Snow? Potrebbe certamente essere una serie intrigante e accattivante, ma è la scelta giusta? Con ogni probabilità, attirerà le ire di coloro che si sono sentiti offesi dal finale di Game of Thrones.

È chiaro che c’è una trama da seguire per uno spinoff su Jon Snow, visto come si è concluso il finale. La sua vita tra i bruti e il modo in cui vivono in una terra libera dagli Estranei sono entrambi elementi che potrebbero essere raccontati. Ci deve essere molto di più nella terra oltre la Barriera che non è stato mostrato in Game of Thrones e che non si vedrà in House of Dragon, ma rivisitare un vecchio personaggio che ha già avuto molto tempo per brillare – persino per tornare dalla morte – sembra strano. In realtà, c’è un’idea decisamente migliore che la HBO sta aspettando di realizzare.

Piuttosto che uno spinoff di Jon Snow, uno spinoff di Arya sarebbe più adatto e attirerebbe meno critiche fin da subito. Alla fine di Game of Thrones, Arya si è lasciata alle spalle la sua famiglia e ha deciso di navigare verso l’ovest di Westeros, in una terra dove nessuno è mai andato e che sarebbe intrinsecamente interessante da scoprire per gli spettatori.

Una serie simile a Star Trek che scopre una nuova regione nel mondo di Game of Thrones è troppo bella per rinunciarvi. Sarebbe la scelta giusta rispetto a una serie spinoff su Jon Snow.