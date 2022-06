Perché Ben è l’unico membro della Umbrella Academy nella Sparrow Academy

La Sparrow Academy della terza stagione di The Umbrella Academy comprende sei fratelli Hargreeves completamente nuovi, ma Ben è ancora in circolazione. Perché è l’unico sopravvissuto?

Perché Ben Hargreeves è l’unico personaggio consolidato di The Umbrella Academy nella terza stagione di Sparrow Academy? Presentatisi a villa Hargreeves negli ultimi istanti del finale della seconda stagione di The Umbrella Academy, i fratelli Hargreeves sono rimasti scioccati nel trovare un gruppo di estranei al loro posto.

Chiamata da Sir Reginald “Sparrow Academy”, questa squadra eterogenea comprendeva cinque volti totalmente sconosciuti e uno strano cubo di metallo, ma un filo conduttore rimaneva: il Ben di Justin H. Min. Avrà anche dei capelli strani e un atteggiamento odioso, ma Sparrow Ben è senza dubbio la versione dell’Orrore in questa linea temporale riscritta.

Per capire perché Ben è l’unico figlio adottato da Sir Reginald in entrambe le linee temporali della Umbrella Academy, bisogna innanzitutto comprendere come i fratelli Hargreeves abbiano calpestato il continuum spazio-temporale durante il loro viaggio fino ad ora. Nella continuità originale della Umbrella Academy, Sir Reginald Hargreeves ha adottato Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinque, Ben e Viktor dai 43 neonati spontanei.

Ben morì in circostanze ancora molto misteriose mentre l’Accademia era ancora in fase embrionale, ma continuò a vivere come fantasma grazie all’occasionale chiaroveggenza di Klaus. Per scongiurare un’apocalisse nel 2019, gli Umbrella hanno viaggiato fino al 1963, hanno completato con successo la loro missione e sono tornati a casa per trovare gli Sparrow nel loro nido.

L’Umbrella Academy non ha confermato con precisione il motivo per cui gli Sparrows hanno sostituito gli Umbrellas, ma le bizzarrie della seconda stagione permettono di fare una solida ipotesi. Durante il loro viaggio negli anni ’60, la Umbrella Academy ha affrontato una versione più giovane del loro futuro padre. L’incontro non è andato secondo i piani e Sir Reginald si è allontanato ampiamente disgustato dai sei adulti disordinati che sostenevano di essere suoi figli.

L’ipotesi per la terza stagione di The Umbrella Academy è che Sir Reginald odiasse così tanto i fratelli incontrati nel 1963 da scegliere deliberatamente un’Accademia completamente diversa nel 1989. Reggie avrebbe anche saputo che la sua squadra iniziale non sarebbe riuscita a diventare la fantastica squadra di supereroi che aveva immaginato.

Questo spiega perché Ben è stato scelto per entrambe le squadre. Il fantasma Ben potrebbe aggrapparsi a Klaus durante la loro visita nel passato, ma Reginald non può vederlo (e quindi non lo incontra mai) durante lo sfortunato incontro del 1963. A differenza degli altri sei malviventi, Sir Reginald non ha motivo di non scegliere Ben per la sua Sparrow Academy.

La vita di Ben alla Sparrow si è svolta evidentemente in modo molto diverso rispetto alla linea temporale originale dell’Umbrella Academy. Non solo l’Orrore ha evitato che morisse in giovane età, ma ha sviluppato una personalità più dura e meno compassionevole e ora porta una cicatrice sul viso. Questo dimostra quanto siano stati fondamentali i fratelli Hargreeves originali – e anche Pogo, che si è allontanato dalla struttura Sparrow – nel plasmare il personaggio di Ben.

Riaccendendo l’annoso dibattito tra natura e cultura, la Umbrella Academy si schiera decisamente dalla parte di quest’ultima, con il Ben degli Umbrella che diventa delizioso e il Ben degli Sparrow che cresce spaventoso – un horror in più di un senso.

Il confronto tra Umbrella Ben e Sparrow Ben avrà inevitabilmente un ruolo importante nella terza stagione di The Umbrella Academy. Klaus potrebbe essere (un po’ troppo) abituato a vedere suo fratello, ma gli altri fratelli Hargreeves hanno assistito solo a uno o due fugaci scorci del fantasma di Ben quando Klaus ha trovato abbastanza forza per manifestarlo fisicamente.

La presenza di un Ben in carne e ossa ancora una volta, anche se con un atteggiamento terribile, colpirà i ragazzi della Umbrella, forse alcuni di loro credono addirittura che la gentilezza e il cuore del “vecchio” Ben possano ancora essere tirati fuori dalla sua controparte Sparrow.

Se i fratelli della Umbrella hanno reso Ben una brava persona nella linea temporale originale, forse possono ripetere il trucco per la sua variante con i capelli a spazzola.