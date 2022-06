Pretty Little Liars: Original Sin, il nuovo Trailer rivela la data di uscita e una nuova “A”

HBO Max svela un inquietante trailer di Pretty Little Liars: Original Sin, che introduce una nuova “A” nel franchise teenager e annuncia la data di uscita.

HBO Max svela un inquietante trailer di Pretty Little Liars: Original Sin, che introduce una nuova “A” al popolare franchise per teenager. Liberamente basata sull’omonima serie di libri di Sara Shepard e sviluppata per la televisione da I. Marlene King, Pretty Little Liars ha debuttato originariamente su Freeform nel 2010.

La serie segue le vite di cinque migliori amiche il cui gruppo si sfalda dopo la scomparsa della loro leader, Alison. Un anno dopo, il gruppo di amiche si riunisce quando iniziano a ricevere messaggi da una misteriosa figura chiamata “A” che minaccia di svelare i loro segreti più profondi e oscuri.

Durante la sua prima messa in onda, Pretty Little Liars è riuscita a conquistare una vasta schiera di fan e il finale della serie è stato visto da quasi 1,5 milioni di spettatori. Da quando la serie originale si è conclusa nel 2010, il franchise ha cercato di espandersi in vari modi.

La prossima serie di Pretty Little Liars si chiama Original Sin e andrà in onda su HBO Max e in Italia si Sky e NOW, con il creatore di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa che sostituisce King come showrunner, Original Sin è uno spinoff ambientato nello stesso universo di Pretty Little Liars, ma si concentrerà su nuovi personaggi in un contesto diverso.

Ora il pubblico può dare un primo sguardo completo alla serie spinoff, la HBO Max ha presentato il primo teaser trailer di Pretty Little Liars: Original Sin, che annuncia una “Nuova città. Nuova A. Nuovi orrori”. Il video, della durata di un minuto, punta i riflettori esclusivamente su un aggressore sconosciuto che mette gli occhi su una nuova serie di bersagli adolescenziali.

Finora i tentativi di espandere Pretty Little Liars in un universo esteso sono stati in gran parte infruttuosi. La prima serie spinoff soprannaturale, Ravenswood, ha debuttato nel 2013 ed è stata cancellata l’anno successivo dopo una sola stagione. Il secondo spinoff, Pretty Little Liars: The Perfectionists, ha avuto una durata ancora più breve: ha debuttato nel 2019 ed è stato cancellato dopo soli tre mesi di messa in onda.

Ora il franchise è pronto a ricevere un altro show spinoff, anche se in questo trailer non si vedono in carne e ossa, Original Sin introdurrà una nuova generazione di piccole bugiarde interpretate da Chandler Kinney, Maia Reficco, Bailee Madison, Zaria e Malia Pyles.

Il franchise sembra ben consapevole che, se vuole sopravvivere, dovrà offrire qualcosa di diverso rispetto ai precedenti tentativi e questo trailer di Original Sin sembra raggiungere proprio questo obiettivo. In una nuova sinossi, la HBO rivela che la serie si svolgerà in una città chiamata Millwood scossa da una serie di tragici eventi 20 anni prima.

Adesso la nuova “A” tormenta un gruppo di ragazze per far loro pagare i peccati dei loro genitori. La serie sembra puntare a un tono più cupo e grintoso che ricorda i lavori di David Fincher, in particolare i suoi thriller con serial killer come Se7en e Zodiac. L’attesa per Pretty Little Liars: Original Sin non sarà troppo lunga, visto che i primi tre episodi sono previsti per il 28 luglio in America, ci aspettiamo che anche in Italia arrivino nello stesso momento, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali.