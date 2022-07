The Umbrella Academy, lo showrunner fa un’allusione criptica alla storia per la quarta stagione

Steve Blackman, lo showrunner della popolare serie di supereroi di Netflix The Umbrella Academy, ha svelato un grande mistero in arrivo se ci sarà una quarta stagione.

Lo showrunner di The Umbrella Academy, Steve Blackman, ha anticipato un mistero che la serie dovrà affrontare se verrà rinnovata per una quarta stagione. The Umbrella Academy, che ha debuttato con la prima stagione su Netflix nel 2019, è basata sulle omonime graphic novel di Dark Horse dell’artista Gabriel Bá e dello scrittore Gerard Way, meglio conosciuto come frontman della band My Chemical Romance.

La serie segue un gruppo di eroi che hanno collaborato insieme da bambini e si riuniscono per salvare il mondo. Il cast comprende Justin H. Min, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Elliot Page nel ruolo di Viktor Hargreeves.

La terza stagione ha debuttato sul servizio di streaming il 22 giugno 2022 e segue il gruppo della Umbrella che torna nel proprio tempo dopo l’avventura della seconda stagione negli anni ’60, solo per ritrovarsi in una nuova linea temporale in cui la Umbrella Academy è stata sostituita dalla presumibilmente superiore Sparrow Academy. I ragazzi devono rapidamente tornare in azione per impedire ancora una volta la fine del mondo.

Sul sito web di materiale bonus di Netflix, TUDUM, Blackman ha rivelato cosa vuole fare con la serie per dare un seguito a una stagione così ampia. Sebbene la quarta stagione di The Umbrella Academy non sia ancora stata stata confermata ufficialmente, Blackman sa esattamente quale sarà il materiale della graphic novel che seguirà. Ha infatti anticipato che la stagione includerà “uno dei più grandi misteri della graphic novel”.

Lo stesso da confessato, “Una delle storie che voglio raccontare l’anno prossimo, se saremo scelti, è uno dei più grandi misteri della graphic novel. Non voglio dire di cosa si tratta, ma probabilmente i fan lo capiranno”.

Come lui stesso ha ammesso, non dovrebbe essere troppo difficile per i fan delle graphic novel capire esattamente cosa Blackman sta insinuando. Finora esistono solo tre volumi della graphic novel originale, con un quarto volume promesso che si dice arriverà in una data attualmente sconosciuta. Con così tanto materiale tra cui scegliere, la serie ha già adattato la maggior parte della graphic novel, quindi i lettori dovrebbero essere in grado di triangolare esattamente ciò che non è ancora stato trattato.

Tutto questo dipende dal fatto che la Umbrella Academy venga presa in considerazione per la quarta stagione, tuttavia, questo probabilmente non sarà un problema, dato che la serie continua ad attirare un pubblico enorme.

Nella prima settimana di uscita, lo show ha raggiunto il primo posto nella classifica settimanale di Netflix con un totale di 124,5 milioni di ore di visione, diventando finalmente il titolo che ha scalzato Stranger Things stagione 4 parte 1 dal suo regno al vertice (ovviamente nei breve tempo prima che arrivasse il volume 2).

Nonostante questo ovvio sorpasso dal primo di luglio, lo show rimarrà probabilmente nella top 10 per un bel po’ di tempo, rendendo più o meno inevitabile un rinnovo.