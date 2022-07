La terza stagione di Bridgerton renderà Lady Whistledown molto più cattiva

Lady Whistledown, l’unica fonte di pettegolezzi di Bridgerton, non ha paura di fare un po’ di confusione, soprattutto quando si tratta di proteggere il proprio anonimato.

Dal momento in cui il suo primo bollettino scandalistico è stato distribuito tra i londinesi desiderosi di pettegolezzi, Lady Whistledown di Bridgerton di Netflix ha scatenato un vero e proprio putiferio tra gli stimati cittadini; e nell’imminente terza stagione dello show, il personaggio dalla penna infuocata di Penelope Featherington è destinata a peggiorare ulteriormente.

Nelle prime due stagioni del dramma da record del servizio di streaming, la giornalista scandalistica cittadina agisce come forza motrice della trama centrale, con la sua arguzia ben affilata e la sua conoscenza senza precedenti dell’élite londinese che svelano la scandalosa verità dietro le stagioni sociali della città. L’anonimato di Penelope rende Lady Whistledown particolarmente temibile per gli altri personaggi, abituati a conoscere e a festeggiare con i loro nemici.

Introdotta come niente più che un tabloid dell’età della Reggenza, Lady Whistledown rende rapidamente nota la sua presenza e la sua vicinanza nell’episodio 1 della stagione 1 di Bridgerton. Man mano che la serie procede, molti sono ansiosi di scoprire chi, nella cerchia ristretta di Upmost, parla liberamente della propria vita privata e ne trae profitto.

Solo alla fine della prima stagione gli spettatori vengono a conoscenza della vera identità di Lady Whistledown, Penelope Featherington, la figlia più giovane dei Featherington e la più famigerata origliatrice di Ton. Nei panni di Lady Whistledown, il tono tagliente di Penelope e la sua sagacia nel riferire sconvolgono la vita delle persone più vicine a lei e alla sua famiglia.

Un problema si presenterà presto per Penelope e la sua rubrica dopo l’annuncio di Netflix che la terza stagione di Bridgerton sarà incentrata su Colin Bridgerton e la sua storia d’amore tra amici con nientemeno che Lady Whistledown stessa.

Con i suoi bollettini scandalistici così noti per coprire i profondi segreti sentimentali dell’alta società, è difficile credere che Penelope non farebbe di tutto per nascondere i propri segreti, creando persino il caos grazie all’influenza schiacciante della sua rubrica.

Per questo motivo, la terza stagione di Bridgerton vedrà presto un’impresa di massa da parte di Lady Whistledown, molto peggiore di qualsiasi cosa le abbiamo visto fare nelle stagioni precedenti.

I pettegolezzi si faranno più succosi, la passione si farà più profonda e la posta in gioco si alzerà per proteggere il segreto di Penelope.

Ci sono diversi motivi per cui adotterà un approccio senza esclusione di colpi nel mantenere il suo anonimato come Lady Whistledown, primo fra tutti quello che la rubrica le è già costata personalmente.

La seconda stagione di Bridgerton racconta la fine dell’amicizia tra Penelope e Eloise Bridgerton dopo che quest’ultima scopre l’identità segreta di Penelope. Anche se la giovane sceglie di continuare a scrivere dopo il loro litigio, non vuole rischiare di perdere altre amicizie o storie d’amore a causa della sua carriera.

Per farlo dovrà alzare la posta in gioco sui pettegolezzi di Lady Whistledown, peggiorando le situazioni che vedono coinvolti i suoi coetanei.

Un’altra ragione per cui Penelope non si tratterrà dal creare caos tra i suoi coetanei è estremamente semplice: le piace.

Per gran parte della sua vita, Penelope è stata considerata come un’esibizionista della società, costantemente ignorata da pretendenti maschi, conoscenti femmine e persino da sua madre. La guardano dall’alto in basso perché vuole studiare scrittura, perché è interessata alla letteratura e all’apprendimento.

Come Lady Whistledown, può fare tutte le cose che ama e allo stesso tempo essere ossessionata da coloro che spesso scelgono di far finta che non esista.

Ma soprattutto, Penelope vuole mantenere la sua relazione con Colin. Poiché la loro storia d’amore in erba è molto attesa, sia da Penelope che dal pubblico dei Bridgerton, nulla impedirà a Penelope di proteggerla. Lady Whistledown ha quindi molto da scavare e l’élite londinese non ha idea di cosa la aspetta.