The Umbrella Academy 3 rischia di ripetere il pasticcio di Game of Thrones

La terza stagione di Umbrella Academy rischia di ripetere il pasticcio della storia di Game of Thrones, ma lo show di Netflix potrebbe essere in grado di evitare lo stesso esito.

La terza stagione di The Umbrella Academy di Netflix rischia di avere un problema di trama simile a quello della popolare serie fantasy della HBO Game of Thrones, che ha avuto gravi ripercussioni sulla sua stagione finale.

Adattata dalle graphic novel dello scrittore Gerard Way e del disegnatore Gabriel Bá, la nuova stagione di The Umbrella Academy combina elementi del terzo e del quarto volume della serie, intitolati rispettivamente Hotel Oblivion e Sparrow Academy. La terza stagione di Umbrella Academy ambienta i protagonisti in una linea temporale alternativa in cui vengono sostituiti da un’altra squadra di eroi, gli Sparrow. Tuttavia, questa premessa include un enorme ostacolo: Sparrow Academy è attualmente inedito.

La Umbrella Academy segue la famiglia Hargreeves, sette fratelli adottivi dotati di capacità sovrumane uniche. Sir Reginald Hargreeves, il padre adottivo dei fratelli, inizialmente chiama i ragazzi con dei numeri e alla fine la loro madre robot, Grace, dà loro dei nomi: Luther (Uno), Diego (Due), Allison (Tre), Klaus (Quattro), Ben (Sei) e Vanya, ora noto come Viktor (Sette), anche se Cinque non ha ricevuto un nome.

Sotto l’addestramento dell’enigmatico Reginald, i giovani affinano i loro doni ultraterreni per proteggere l’umanità dalla distruzione assoluta. Quando i fratelli crescono, si separano per seguire le proprie vite, per poi riunirsi da adulti anni dopo, quando Reginald muore misteriosamente. La perdita del padre adottivo non è l’unica rivelazione sconvolgente, poiché il fratello perduto dei fratelli Cinque, un ribelle viaggiatore del tempo, riappare dopo 17 anni di assenza.

Portando notizie sul futuro prossimo della Umbrella Academy, Cinque spiega che un’apocalisse catastrofica annienterà la Terra a meno che lui e i suoi fratelli non uniscano le forze per evitarla.

Per due stagioni, la serie ha adattato fedelmente le avvincenti avventure della famiglia Hargreeves, ma la premessa della terza stagione di The Umbrella Academy solleva confusione sulla direzione dello show. L’introduzione del luogo in cui si trova l’Hotel Oblivion (ribattezzato “Hotel Obsidian” nello show) può far progredire la trama della serie Netflix, poiché è il luogo in cui Reginald presumibilmente imprigiona i nemici più pericolosi dell’Accademia, aprendo la possibilità di nuovi cattivi e conflitti.

Tuttavia, dato che gli Sparrow sono stati a malapena creati nelle graphic novel originali, l’adattamento creerà essenzialmente la storia della terza stagione da zero. Questo stesso problema ha portato all’ultima stagione di Game of Thrones con notevoli problemi di trama, dato che la serie Cronache del ghiaccio e del fuoco dell’autore George R.R. Martin è rimasta incompleta.

Sebbene Martin abbia condiviso con i produttori David Benioff e D.B. Weiss i dettagli dei libri finali della sua serie, l’ultima stagione di Game of Thrones è stata affrettata e di conseguenza ha lasciato molti spettatori insoddisfatti. Superando le graphic novels, l’adattamento di The Umbrella Academy potenzialmente dovrà affrontare le stesse sfide prima della sua conclusione.

A differenza di Game of Thrones, l’adattamento di The Umbrella Academy ha un vantaggio apprezzabile: il contributo dei creatori originali. In qualità di produttori esecutivi, Way e Bá potrebbero avere maggiore influenza sull’adattamento di Netflix, seguendo da vicino i romanzi. Anche Steve Blackman, sceneggiatore principale dell’adattamento, ha espresso la sua adesione alla storia originale di The Umbrella Academy di Way e Bá, spiegando in un’intervista che intende “rimanere in linea con quello che fanno i fumetti”.

L’accuratezza del materiale di partenza sembra essere una priorità assoluta per il team di produzione di The Umbrella Academy, e il coinvolgimento dei creatori della serie nell’adattamento ispira fiducia sul fatto che stiano valutando con decisione il futuro della serie.

LEGGI ANCHE-> The Umbrella Academy 3, il nuovo trailer vede il ritorno di Pogo e la scoperta di una nuova minaccia

Adattando Sparrow Academy, The Umbrella Academy di Netflix ha l’opportunità unica di sorprendere gli spettatori con nuovi e inaspettati colpi di scena. Tuttavia, deve anche procedere con cautela per evitare di cadere nella stessa trappola di Game of Thrones.

LEGGI ANCHE-> The Umbrella Academy 3, spiegata la storia di Viktor Hargreeves

Visto il contenuto del trailer ufficiale della terza stagione di The Umbrella Academy, lo show potrebbe potenzialmente allontanarsi dalla narrazione delle graphic novel e raccontare una storia del tutto originale. La terza stagione di The Umbrella Academy sarà avvincente e ricca di azione se continuerà a raccontare una storia complessa.