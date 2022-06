LOTR: Gli Anelli del Potere, si pensano già a 5 stagioni e sanno come finirà l’ultima scena

Gli showrunner di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha già pianificato le 5 stagioni della serie e sanno già quale sarà l’ultima inquadratura.

Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay hanno già pianificato le 5 stagioni de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere hanno già pianificato 5 stagioni della serie e sanno già quale sarà l’inquadratura finale. Dopo gli adattamenti di grande successo di Peter Jackson delle opere high-fantasy di J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, per New Line Cinema, Gli Anelli del Potere sarà la prima incursione di Amazon Studios nella Terra di Mezzo.

Nel 2017, Amazon ha acquistato i diritti televisivi del Signore degli Anelli per 250 milioni di dollari e si è impegnata a realizzare la serie Gli Anelli del Potere per 5 stagioni, per un valore di circa 1 miliardo di dollari di costi di produzione, rendendola la serie televisiva più costosa mai realizzata.

Sebbene non siano tecnicamente accreditati nel film, uno dei progetti più importanti di Payne e McKay è stata la stesura della bozza della sceneggiatura di Star Trek Beyond del 2016.

Il duo è stato ingaggiato per la serie del Signore degli Anelli nel 2018, mentre il resto del team creativo è stato annunciato un anno dopo. Oltre a Payne e McKay, Jurassic World – Il regno distrutto di J.A. Bayona funge da produttore esecutivo e dirige i primi due episodi di Gli Anelli del Potere. La serie si basa principalmente sulle appendici de Il Signore degli Anelli, ambientate durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, e presenta un cast eterogeneo proveniente da tutto il mondo.

Durante un’intervista, Payne e McKay hanno rivelato di aver già pianificato 5 stagioni complete per la serie. Ancora più impressionante, Payne ha detto di sapere quale sarà l’ultima inquadratura del finale, ecco cos’ha detto,

“Sappiamo anche quale sarà l’inquadratura finale dell’ultimo episodio. I diritti acquistati da Amazon erano per uno show di 50 ore. Sapevano fin dall’inizio che quella era la dimensione della trama: si trattava di una grande storia con un inizio, una parte centrale e una fine ben definiti. Ci sono cose nella prima stagione che si rivelano importanti solo nella quinta”.

È piuttosto raro che gli sceneggiatori pianifichino l’intera storia di uno show prima della messa in onda del primo episodio, anche nel caso di adattamenti di materiale pubblicato in precedenza, dato che una serie potrebbe essere cancellata dopo l’episodio pilota o non rinnovata dopo la prima stagione.

Sia gli showrunner di Gli Anelli del Potere che i fan del Signore degli Anelli hanno il vantaggio di sapere esattamente la durata della serie. Questo ha permesso agli sceneggiatori di pianificare punti specifici della trama nella prima stagione che verranno ripagati direttamente nella quinta e ultima stagione.

Nel corso di 5 stagioni, Gli Anelli del Potere intreccerà una trama generale che seguirà numerosi Elfi, Nani e Piedirossi sullo sfondo dei principali eventi storici della Seconda Era, tra cui la forgiatura gli anelli magici del titolo e l’ascesa del Signore Oscuro Sauron. Anche se la serie presenterà molti nuovi personaggi e linee di trama, si basa tutta sulla mitologia dell’opera di Tolkien.

LEGGI ANCHE-> Il Signore degli Anelli: cosa sapere su Elrond prima de Gli anelli del potere

LEGGI ANCHE-> Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, una nuova immagine da una sbirciata ai personaggi

È ancora troppo presto per fare ipotesi su quale sarà il finale de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, tutto inizierà a diventare un po’ più chiaro con il passare delle stagioni, a partire dalla prima della stagione 1 iin uscita su Amazon il 2 settembre.