L’assistente di volo 3, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

L’assistente di volo è una serie thriller e misteriosa con protagonista Kaley Cuoco nei panni proprio di una assistente di volo, dopo due stagioni apprezzatissime tutti sono in attesa di saperne di più su L’assistente di volo 3.

La stagione 3 di L’assistente di volo è stata oggetto di molte discussioni, dato che il finale della stagione 2 ha lasciato l’ambiguità sul proseguimento della serie mystery thriller di Kaley Cuoco.

La serie ha rappresentato un grande cambiamento per la carriera della Cuoco, essendo il suo primo progetto televisivo da protagonista dopo la fine delle dodici stagioni della sitcom della CBS The Big Bang Theory. Dopo oltre un decennio nel ruolo di Penny e quasi due decenni di notorietà come attrice comica, L’assistente di volo ha offerto alla Cuoco la possibilità di mostrare l’intera gamma del suo talento di attrice.

La Cuoco interpreta l’assistente di volo alcolizzata Cassie Bowen, una donna spericolata interessata soprattutto a divertirsi. Il comportamento disinibito di Cassie la raggiunge durante uno scalo a Bangkok, quando si sveglia e si ritrova a dormire accanto a un cadavere. Come se non bastasse, riconosce l’uomo come un passeggero del suo ultimo volo, ed è abbastanza chiaro che è stato ucciso dalla gola tagliata che ora sfoggia.

Cassie non vuole credere di poter essere l’assassina, ma poiché non riesce a ricordare la notte precedente, è costretta a cercare di ricostruire quello che è successo e lo fa nel corso della prima stagione. È uscita viva dalla prima stagione e la Cuoco è tornata per la seconda stagione di L’assistente di volo, che l’ha vista finire in un altro cupo scenario che potrebbe avere profonde conseguenze sulla sua vita futura.

Entrambe le stagioni hanno ricevuto recensioni positive da parte di critica e pubblico, quindi molti si chiedono già se la Cuoco tornerà per L’assistente di volo 3. Ecco cosa si sa su questa prospettiva.

L’assistente di volo 3 si farà?

Attualmente, non è facile rispondere alla domanda se la terza stagione di L’assistente di volo si farà o meno. Quando le è stato chiesto se la serie tornerà, la star Kaley Cuoco è sembrata esitante, facendo commenti che suggeriscono quanto vorrebbe almeno prendersi una pausa dall’abitare la complicata vita di Cassie Bowen per un po’.

Da parte sua, lo showrunner Steve Yockey non sembra contrario all’idea di realizzare la terza stagione, ma ha fatto sapere di non volerlo fare se la storia non sarà all’altezza delle prime due stagioni.

Chi potrebbe tornare nel cast della terza stagione?

L’ingrediente essenziale per il cast della terza stagione di L’assistente di volo è ovviamente Kaley Cuoco nel ruolo di Cassie, dato che la sua acclamata interpretazione è stata il fulcro dello show ed è essenziale per il suo successo.

Anche Annie di Zosia Mamet e il suo neo-marito Max (Deniz Akdeniz) faranno quasi certamente parte della prossima storia di Cassie, così come il responsabile della CIA di Cassie, Benjamin (Mo McRae). Si presume che anche il fratello di Cassie, Davey (T.R. Knight), sarà richiamato, così come la Megan di Rosie Perez, che ora vive con la sua famiglia nel programma di protezione testimoni. Non è chiaro se la malvagia Dot (Cheryl Hines), un’alta dirigente della CIA, farà parte del cast della terza stagione dato che ora è rinchiusa.

La storia della terza stagione di L’assistente di volo: Le premesse della stagione 2

Entrambe le stagioni de L’assistente di volo sono state concepite come storie per lo più autoconclusive, con un inizio, una parte centrale e una fine definitivi. Pertanto, anche se la stagione 3 di L’assistente di volo non si farà mai, il finale della stagione 2 è stato scritto con l’intento di non lasciare gli spettatori in sospeso nel caso in cui la serie non dovesse tornare.

In questo modo, ha chiuso saldamente la ricerca di Cassie per smascherare il suo doppio assassino. La stessa Cuoco, veterana di Big Bang Theory, pensa che se la terza stagione dovesse andare in onda, dovrebbe concentrarsi sulle difficoltà di Cassie nel mantenere la sobrietà.

Anche se il finale della seconda stagione ha lasciato Cassie in un luogo pieno di speranza, la sua carriera in corso con la CIA lascia ancora un chiaro punto di partenza per una teorica storia della terza stagione.

Previsione sulla data di uscita di L’assistente di volo 3

Poiché la terza stagione di L’assistente di volo non è ancora stata confermata, la data del suo debutto è ancora incerta. C’è stato più di un anno di pausa tra le stagioni 1 e 2, quindi anche se la terza stagione venisse confermata prima della fine del 2022, il pubblico non dovrebbe aspettarsi di vederla presto. Una data di uscita teorica della terza stagione di L’assistente di volo potrebbe essere il 2024 o il 2025.

Se volete sapere tutto sulla serie L’assistente di volo salvate l’articolo, verrà aggiornato appena avremo nuove informazioni.