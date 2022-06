Stranger Things 4 Parte 2, una nuova immagine per il ritorno di Unici

Una nuova immagine di Stranger Things, stagione 4, parte 2, anticipa il ritorno della Undici di Millie Bobby Brown e mostra le conseguenze dell’uso dei suoi poteri.

Una nuova immagine offre un primo sguardo a Undici nell’imminente parte 2 della stagione 4 di Stranger Things. Pubblicata per la prima volta nel 2017, Stranger Things è diventata una delle serie più popolari di Netflix, vantando numeri di spettatori che continuano a salire con il passare delle stagioni.

Creato dai fratelli Duffer, lo show di successo racconta le avventure di un gruppo di giovani negli anni ’80 che, dopo aver scoperto un sinistro laboratorio governativo, si trovano ad affrontare minacce di portata mondiale provenienti da un’altra dimensione.

La stagione 4 parte 1 di Stranger Things è arrivata su Netflix alla fine di maggio, riportando una serie di personaggi amati e introducendo nuovi luoghi e cattivi. Dopo il Demogorgone e il Mind Flayer delle stagioni precedenti, la quarta stagione introduce Vecna (Jamie Campbell Bower), un sinistro antagonista che si rivela la più grande minaccia per Undici (Millie Bobby Brown) e gli altri.

La nuova stagione si addentra nel passato di Undici come mai prima d’ora e prepara un importante scontro nei prossimi episodi della stagione 4, parte 2. La quarta stagione vede anche il ritorno di tutti i protagonisti della serie, tra cui Finn Wolfhard, Sadie Sink, David Harbour, Gaten Matarazzo, Winona Ryder e Caleb McLaughlin.

Una nuova immagine pubblicata da Empire Magazine offre un primo sguardo a Undici nella quarta stagione di Stranger Things, parte 2, vede il personaggio in un ambiente desertico con il naso sanguinante, il che indica che ha appena usato i suoi poteri telecinetici.

Uno dei temi principali della quarta stagione di Stranger Things è stato il ricongiungimento di Undici con il Dr. Brenner (Matthew Modine) e la sua ricerca di riconquistare i suoi poteri dopo averli persi nella terza stagione. Una parte di questo processo prevede che la giovane cerchi tra i ricordi passati del periodo trascorso nel Laboratorio Hawkins per riconnettersi con la parte di sé che ha accesso ai suoi poteri.

La nuova immagine suggerisce che Undici tornerà ad essere se stessa nella seconda parte della quarta stagione e che avrà nuovamente accesso ai poteri che le permetteranno di combattere contro Vecna.

Oltre al fatto che Undici non ha più i suoi poteri, la quarta stagione di Stranger Things ha segnato un allontanamento dalle stagioni precedenti sotto diversi punti di vista, con gran parte dell’azione che si svolge al di fuori di Hawkins.

La nuova immagine di Undici lascia intendere che la seconda parte sarà ancora una volta caratterizzata dalla stessa ambientazione desertica in cui si svolge gran parte della prima, ma che sarà finalmente libera dall’impianto di sperimentazione sotterraneo.

Resta da vedere cosa ci sarà in serbo per Undici, Mike e il resto della banda nella seconda parte della quarta stagione di Stranger Things, ma sembrerebbe che Undici possa finalmente unirsi alla lotta in corso contro Vecna con i suoi poteri completamente ripristinati quando gli episodi finali usciranno il 1° luglio.